كيف تستمر حرب الدعاية بالقتل

حصريا: أصبحت هيستيريا “الأخبار المضللة” غطاءً تلجأ اليه الحكومة الامريكية ووسائل الإعلام الرئيسية لتضييق الخناق على الصحافة التي تعتمد المصداقة وتتحدى المنظومة الفكرية الرسمية لواشنطن” روبرت باري” .

السبب الرئيس الذي جعل معظم الكوارث الأميركية الخارجية مدمرة على وجه الخصوص للدول التي هاجمتها و للولايات المتحدة أيضا،ً هو أن هذه التدخلات ترافقها بشكل دائم استثمارات الحكومة الأمريكية الرئيسية في الدعاية، لذلك حتى عندما يدرك المسؤولون الأحكام الخاطئة التي اتخذوها، فإن ألة الدعاية تستمر في الطحن لمنع ابطال هذه الأحكام.

في الواقع، وقعت وسائل إعلام واشنطن الرسمية في شرك الدعاية التي تروج لها، مما يحد من قدرة الحكومة على تغيير الاتجاه حتى عندما تصبح الحاجة إلى التغيير واضحة.

في النهاية، عندما يتم شيطنة زعيم أجنبي، يكون من الصعوبة بمكان على المسؤول الأمريكي التوضيح بأن الزعيم قد لا يكون بذلك السوء، أو أنه على الأقل أفضل من البديل المحتمل. لذلك لا يصدق المسؤولون الدعاية التي صنعوها فحسب، بل أن هذه الدعاية تسيطر على حياة صانعيها ويُبقي على السياسة الفاشلة التي انتهجوها.

تشبه هذه القصة الى حد ما قصة الدجاجة التي استمرت في الدوران حول نفسها بعد ان قُطع رأسها. في حالة الحكومة الامريكية، فإن”المنظومة الفكرية” المؤيدة للحرب أو المؤيدة للتدخل تستمر في سعيرها حتى بعد أن يعترف صناع القرار الأكثر حكمة بضرورة تغيير المسار.

والسبب الذي يكمن خلف هذه المعضلة هو أنه يتم انفاق الكثير من المال من أجل تكاليف الدعاية وترتبط الكثيرمن الوظائف بقصة مفادها أنه من الأسهل السماح بموت الآلاف من الجنود الأميركيين والمواطنين الأجانب من الإعتراف بأن السياسة بنيت على التحريف والدعاية والأكاذيب، الأمر الذي يمكن أن يكون سيئاً للمسيرة المهنية لهم.

ونظرا للفترة الزمنية اللازمة لإصدار العقود ولتدفق الأموال لأماكن صنع الدعاية، فإن الحالة العامة للسياسة يمكن أن تُبقي على الاعتقاد بأن السياسة منطقية.

الحاجة للمتشككين

من الناحية المثالية، في الديمقراطية السليمة، سيلعب المتشككين من داخل الحكومة وفي وسائل الإعلام دوراً رئيسيا في الإشارة إلى العيوب ونقاط الضعف في الأساس المنطقي للصراع، وسوف يكافؤون لمساعدتهم القادة بإبعادهم عن الكارثة. ومع ذلك، لا يحدث هذا التصويب الذاتي في المؤسسة الأمريكية الحالية .

ومن الأمثلة الحالية على هذه الظاهرة هو الترويج للحرب الباردة الجديدة مع روسيا دون أي نقاش مدروس على الأغلب حول أسباب هذا العداء المتزايد أوالنتائج المحتملة، والتي تشمل حرباً نووية محتملة قد تنهي الحياة على كوكب الأرض.

بدلاً من الانخراط في مناقشة مستفيضة، قامت الحكومة الامريكية ووسائل الإعلام الرئيسة، ببساطة، بإغراق العملية المتعلقة بوضع السياسات العامة بالدعاية، وكان بعضها وقحاً بحيث تحُرج جو مكارثي و محاربوا الحرب الباردة

كل ما كانت تقوم به روسيا نُقل بصورة سلبية دون ترك مجال للسماح للتدقيق المنطقي للحقائق والدوافع – بإستثناء عدد قليل من المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت التي تتمتع بعقلية مستقلة.

ومع ذلك، وكجزء من الجهود الرامية إلى تهميش الأراء المخالفة حول الحرب الباردة الجديدة، تدفع الآن حكومة الولايات المتحدة، وبعض “المنظمات غير الحكومية” المرتبطة بها ووسائل الإعلام السائدة، وشركات التكنولوجيا الكبيرة بمشروع رقابة صُمم لإسكات مواقع الإنترنت القليلة التي رفضت مواكبتها.

أعتقد أنه إذا فكرنا بمليارات الدولارات التي يمكن أن يحصل عليها المجمع الصناعي العسكري من أموال دافعي الضرائب بسبب الحرب الباردة الجديدة، فإن الاستثمار في دعاية اسكات بعض المنتقدين يستحق ذلك.

اليوم، يتم تنفيذ عملية الرقابة الاستثنائية هذه تحت شعار محاربة “الأخبار المظللة”، ولكن العديد من المواقع المستهدفة على شبكة الإنترنت، بما فيها “consortiumnews” مثلت بعضاً من وسائل الإعلام المسؤولة على شبكة الإنترنت.

في موقع “” Consortiumnews كانت قصصنا تُنقل وتوثق بشكل جيد، لكننا كنا نظهر الشكوك تجاه الدعاية التي تعتمدها حكومة الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.

على سبيل المثال، لم يتحدى Consortiumnews مزاعم الرئيس جورج دبليو بوش حول أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالعراق عامي 2002-2003 فحسب، بل قدمنا تقارير حول السجال داخل اجهزة الاستخبارات الاميركية الوطنية حول ادعاءات قدمها الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه فيما يتعلق بالهجوم بغاز السارين عام 2013 في سورية واسقاط الرحلة 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا

في هاتين الحالتين الأخيرتين، استغلت الدوائر الرسمية في واشنطن الحوادث كأسلحة دعائية لتبرير تصعيد التوترات ضد الحكومتين السورية والروسية، بقدرما استخدمت الإدعاءات السابقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق التي اسُتخدمت لحشد الشعب الأمريكي لغزو العراق.

ومع ذلك، إذا كنت تشكك في الرواية الرسمية حول من كان المسؤول عن الهجوم بغاز السارين خارج دمشق في 21 آب عام 2013، بعد اعلان الرئيس أوباما، ووزير الخارجية الأميركية جون كيري ووسائل الإعلام أن الحكومة السورية هي المتهمة، فإنك تتهم بـ ” أخبار مظللة”.

حقائق لاتُشكل فرقاً

لم يُؤخذ التقرير الرئيسي الذي تم التأكيد عليه في مجلة “الاتلانتيك” والذي مفاده أن مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر الذي قام بإخبار الرئيس أوباما بعدم وجود أي دليل “قاطع” يثبت أن الحكومة السورية كانت مسؤولة، بعين الإعتبار، كما لم يشكل فرقاً ما ذكره الصحفي الإستقصائي سيمور هيرش من أن مصادره الاستخباراتية قدمت له معلومات ترجح أن جبهة النصرة التابعة لتنظييم القاعدة بمساعدة من المخابرات التركية هي من قامت بذلك.

بعيداً عن ” المنظومة الفكرية ” الرئيسية التي تتهم الرئيس السوري بشار الأسد بتجاوز “الخط الأحمر” الذي رسمه أوباما بشأن الأسلحة الكيميائية، فإنك تعرض نفسك للإنتقام كموقع “أخبار مضلل”.

وبالمثل، إذا ما أشرت إلى أن التحقيق بتحطم الرحلة MH-17 كان تحت اشراف جهاز ادارة امن الدولة الأوكراني، التي لم يتهم فقط من قبل محققي الأمم المتحدة بإخفاء التعذيب ولكن أيضاً بأن لديه تفويض بحماية أسرار الحكومة الأوكرانية، فإنك تتهم أيضاً بنشر “أخبار مضللة”.

من الواضح أن إحدى العوامل التي جعلت موقع Consortiumnews ضمن “القائمة السوداء” الجديدة التي تتضمن حوالي 200 موقعاً هو أنني قمت بالتشكيك في تحليلي لتقرير قدمه فريق التحقيق المشترك (JIT) الذي كان من المفترض “أن تقوده لجنة هولندية” بينما كان يديره في الحقيقة جهاز ادارة امن الدولة الأوكرانية، كما أشرت أيضا إلى أن نتائج فريق التحقيق المشترك الذي يلقي اللوم على روسيا كان تشوبه القراءة الانتقائية للأدلة المقدمة من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني و السرد غير المنطقي. لكن وسائل الاعلام الاميركية الرئيسة أشادت دون تمحيص بتقرير فريق التحقيق المشترك، لذلك فإن الإشارة إلى عيوبها الصارخة يجعلنا مدانين بنشر “أخبار مضللة” أو “دعاية روسية”.

مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية

من المفترض، إذا كانت الهستيريا حول “الأخبار المضللة” قد احتدمت في 2002-2003، فإن من أعرب منا عن تشككه حول قيام العراق بإخفاء أسلحة الدمار الشامل تم وصمه كـ “مدافع عن صدام.”

في ذلك الوقت، لم يكن لدى ممن يعتبرون “مهمين” في واشنطن أي شك حول أسلحة الدمار الشامل في العراق. ذكر” فريد هيات” في افتتاحية صحيفة واشنطن بوست مرارا وتكرارا أن”حقيقة” وجود أسلحة الدمار الشامل المخفية في العراق هي حقيقة واضحة وسخر من كل من شكك بـ “المنظومة الفكرية.

ومع ذلك، حتى بعد أن اعترفت حكومة الولايات المتحدة بأن الادعاءات حول أسلحة الدمار الشامل كانت خرافة – الطريقة الكلاسيكية والدموية “للأخبار المضللة” – على الأغلب لم يُعاقب أي ممن دفع على مواصلة الأخبار المضللة.

لذلك، فإن وصمة عار “الأخبار المضللة” لم تُطبق على “هيات” وغيرهم من محرري الصحف الرئيسية الذين قدموا فعلياً “أخبار وهمية”، على الرغم من أنها أدت إلى مقتل 4500 جندياً امريكياً ومئات الآلاف من العراقيين. حتى يومنا هذا، لا يزال “هيات” إلى الأن محرر افتتاحية واشنطن بوست مستمراً بتطبيق “المنطق التقليدي” والإنتقاص من قدر أولئك الذين يخرجون عن الإلتزام بهذا المنطق.

مثال مؤلم آخر حول السماح للدعاية- – بدلا من الحقائق والمنطق- بأن تقود السياسة الخارجية للولايات المتحدة كان ذلك أثناء حرب فيتنام، التي اودت بحياة ما يقرب من 58000 جندياً أمريكياً وملايين الفيتناميين .

استمرت حرب فيتنام لسنوات بعد اعتراف كل من وزير الدفاع روبرت ماكنامارا، وحتى الرئيس ليندون جونسون بضرورة وضع حد لها. وكان جزء من هذا خيانة ريتشارد نيكسون في استمراره دون علم جونسون بتخريب محادثات السلام في عام 1968، ولكن تشويه صورة المعارضين المناهضين للحرب بوصفهم خونة مواليين للشيوعية أبقى العديد من المسؤولين مؤيديين للحرب بشكل جيد بعد أن أصبح عدم جدواها واضحاً. وضعت الدعاية زخمها ما أدى الى المزيد من الوفيات غير الضرورية

سمة خاصة

في عصر الإنترنت، ستحل الآن أشكال جديدة من الرقابة، سيتم استبعاد موقعك من محركات البحث الرئيسية أو ختمها إلكترونياً بتحذير حول عدم موثوقيتها.

وستقوم لجنة من وسائل الإعلام الرئيسية التي تتضمن بعض ممن تقوم حكومة الولايات المتحدة بتمويلها جزئياً، أو من قبل مجموعة مجهولة من الخبراء المزعومين، بمقضاتك.

مع تدفق عشرات الملايين من الدولارات الآن من منظومة واشنطن الرسمية لدفع ثمن الدعاية، سيصطف العديد من المقاولين ليقوموا بدورهم. وافق الكونغرس فقط على 160 مليون $ أخرى لمناهضة “الدعاية الروسية”، والتي ستتضمن بشكل واضح المواقع الإخبارية الأمريكية التي تشككك بمسألة الحرب الباردة الجديدة.

إلى جانب ذلك المال، صوت مجلس النواب 390- مقابل 30 لقانون تفويض الاستخبارات بالبند 501 لإنشاء فرع تنفيذي “لجنة مشتركة بين الوكالات لمواجهة الإجراءات النشطة للإتحاد الروسي للحد من نفوذه السري” وهي دعوة لتوسيع الاضطهاد المكاريثي الجاري بالفعل لترويع المواقع الإخبارية المستقلة على شبكة الإنترنت والأميركيين من أصحاب الرأي المستقل الذين يشككون بالجولة الأخيرة لدعاية الإدارة الأمريكية.

حتى في حال قرر الرئيس ترامب أن هذه التوترات مع روسيا سخيفة وان بإمكان البلدين العمل معا في مكافحة الإرهاب والمخاوف الدولية الأخرى، فإن تمويل دعاية الحرب الباردة الجديدة – والضغط لتتوافق مع “منظومة واشنطن الرسمية- سيستمر.

ستسعى وسائل الإعلام التي مولت جيداً للتطبيل والتزمير ضد روسيا للحد من عملية صنع قرار ترامب. بعد كل ذلك، يمكن أن تدر بقرة الحرب الباردة الجديدة المزيد من الأموال لسنوات قادمة – ولا يوجد شي أهم من ذلك، حتى لو كان على حساب فناء الجنس البشري.

الموقع: Consortiumnews

https://consortiumnews.com