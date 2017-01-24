الرواية المزيفة عن غاز السارين السوري

حصرياً: وسط رغبة واشنطن الرسمية بفرض نظام رقابة على الأخبار غير الرسمية على شبكة الإنترنت، من الجدير أن نتذكر كيف أن عدم وجود فكر نقدي على المستوى العام أدى بالولايات المتحدة إلى ما يقارب الحرب على سورية، يقول المحلل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية راي ماكغفرن.

تقدم مراجعة للأحداث التي أدت بالولايات المتحدة إلى حافة الصدمة والرعب الشاملة على سورية منذ ثلاث سنوات دروساً مهمة لصانعي السياسات الجديدة مع بدء وصولها إلى واشنطن .

لقد حان الوقت لفضح أسباب وحيثيات المحاولة الناجحة تقريباً لإيقاع الرئيس باراك أوباما في مصيدة الهجوم المفتوح على سورية قبل ثلاث سنوات. ما زال السبب وراء تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخارق في اللحظة الأخيرة لإنقاذ أوباما من الورطة التي أوقع نفسه بها غير معروف وغير مقدر.

تقدم الأدلة التراكمية دليلاً مقنعاً على أن المتمردين السوريين بدعم من المخابرات التركية ، وليس قوات الجيش السوري، يتحملون المسؤولية عن الفعل الشائن في الهجوم بغاز الأعصاب السارين الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في 21 آب عام 2013 في الغوطة، القريبة من دمشق. يحمل الحادث كل بصمات الهجوم الخادع.

ولكن وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها من القنوات الإعلامية “صديقة المتمردين” لم تضيع الوقت في تقديم الأدلة “المقنعة” عبر “وسائل التواصل الاجتماعي” – التي وصفها وزير الخارجية جون كيري بأنها “أداة غير عادية” – لإلقاء المسؤولية على عاتق الحكومة السورية.

لكن، مع بدء اشتداد التلويح باستخدام القوة الهائلة ، طرح بوتين عرضاً من الصعب على أوباما رفضه -ضمان تدمير الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفينة أمريكية تم تجهيزها لهذا الغرض. هذا ما خدع واضعي مصيدة المحافظين الجدد في واشنطن بسبب حربهم على سورية. والذين سوف يعودون إلى بوتين بعد ستة أشهر بتدبير انقلاب ضد روسيا في كييف.

لكن وقائع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في صيف 2013 يمكن القول إنه يفوق في الأهمية حتى تجنب هجوم الولايات المتحدة السافر على سورية. وبالتالي، فمن المهم أن نقدر الدروس التي تم استخلاصها من قبل القادة الروس من التجربة برمتها.

وضع الجبن في المصيدة

لذا، دعونا نستعيد أنه في 10 تشرين الثاني عام 2015، أي قبل أكثر من عام ، شهد إرين ارديم عضو في البرلمان التركي كيف ساعدت المخابرات التركية بتقديم السلائف الكيماوية لغاز السارين للمتمردين في سورية.

كانت الرواية الرسمية التي تلقي باللوم على الرئيس السوري بشار الأسد بدأت تنهار بالفعل – إذ فقدت مصداقيتها إلى حد كبير من خلال التقارير المقدمة في وسائل الإعلام المستقلة و من خلال الصحفي الاستقصائي سيمور هيرش – على الرغم من أنها ظلت مقبولة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية التي استشهدت مراراً وتكراراً بالقضية في اللحظة التي تخطى فيها الأسد “خط أوباما الأحمر” ضد استخدام الأسلحة الكيميائية و قد فشل أوباما في تنفيذ تهديده.

لكن ارديم قام بفضح الرواية “الرسمية” على المستوى العام والرسمي. استنادا ًإلى وثائق حكومية من محكمة تركية، التي استشهد فيها أمام زملائه في البرلمان التركي، أحبط ارديم الاعتقاد المتحمس المستمر للغرب منذ فترة طويلة أن الأسد يقتل شعبه “بالغاز.”

ولكن، للأسف، إذا كنت لا تفهم اللغة التركية، أو إذا كنت تتابع هذه القصة في “بلفاست تلغراف” في 14 تشرين الثاني، أو إذا كنت لا تقرأ بعض المواقع الإلكترونية المستقلة، أو إذا كنت تعتقد أن قناةRT تنشر “الدعاية” الروسية فقط ، فربما لازال هذا التطور يشكل مفاجأة كبيرة، بما أن إفشاءات ارديم لم تظهر في أي صحيفة أخرى باللغة الإنجليزية.

لذلك، فإن أولئك الذين يعانون من سوء الاطلاع بفعل سيطرة “وسائل الإعلام الرئيسية” قد يكونون جاهلين للحقيقة المخيفة أن أوباما كان على وشك أن يوقع نفسه في المصيدة بأمره القوات المسلحة الأمريكية بشن هجوم من نوع الصدمة والرعب في سورية في أواخر صيف عام 2013.

شهادة النائب التركي

بمخاطبة زملائه الأعضاء في البرلمان التركي، قام ارديم، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بمواجهة حكومته بشكل مباشر بشأن هذه المسألة الرئيسية. مستشهداً بنسخة من القضية “الجنائية رقم 2013/120″، عرض ارديم التقارير التركية الرسمية والأدلة الإلكترونية التي توثق عملية التهريب بالتواطؤ مع الحكومة التركية.

وقال ارديم في مقابلة مع قناة RT بعد أربعة أيام بأنه لدى السلطات التركية أدلة حول شحنات ذات صلة بغاز السارين تم إرسالها للمتمردين المناهضين للحكومة في سورية، ولم تفعل شيئاً لوقفها.

فتح المدعي العام في مدينة أضنة التركية قضية جنائية، وذكرت لائحة الاتهام “أن مكونات الأسلحة الكيميائية” القادمة من أوروبا “كان يتم شحنها بسهولة عبر الطريق المخصص لها عبر تركيا إلى مختبرات الميليشيات في سورية.”

أورد ارديم أدلة على تورط وزير العدل التركي وشركة الصناعة الكيميائية والميكانيكية التركية في تهريب السارين. لم يستغرب البعض أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتهم فوراً ارديم بـ “الخيانة”.

شهد ارديم أن المشتبه بهم الثلاثة عشر، الذين تم اعتقالهم من خلال مداهمات للشرطة على المتآمرين، قد أطلق سراحهم بعد أسبوع فقط من اتهامهم. وتم إغلاق القضية فجأة من قبل سلطة أعلى.

وقال ارديم لقناة RT إن الهجوم بغاز السارين في الغوطة وقع بعد وقت قصير من إغلاق القضية الجنائية، وإنه ربما تم تنفيذ الهجوم من قبل الجهاديين عن طريق غاز السارين الذي تم تهريبه عبر تركيا.

لم تكن إفشاءات ارديم جديدة تماماً. فقبل أكثر من عامين على أفعال ارديم الشجاعة، ذكرنا من خلال مذكرة قدمتها مجموعة (قدماء محترفي المخابرات للاعتدال) للرئيس الأمريكي أوباما ، في 6 أيلول عام 2013، أن الاجتماعات التنسيقية تمت قبل أسابيع فقط من هجوم بغاز السارين على حامية عسكرية تركية في أنطاكية، على بعد نحو 15 ميلا ًمن الحدود مع سورية.

في أنطاكية، قيل إن كبار مسؤولي الاستخبارات التركية والقطرية والأمريكية كانوا يقومون بتنسيق الخطط مع المتمردين الذين يرعاهم الغرب والذين قيل لهم نتوقع تصعيداً وشيكاً في القتال بسبب “تغير مناخ الحرب”، وهذا، بدوره، من شأنه أن يؤدي إلى قصف أمريكي لسورية، لذلك تم إصدار الأوامر لقادة المتمردين بتجهيز قواتهم بسرعة من أجل “استثمار الضربة العسكرية الأمريكية و الزحف إلى دمشق من أجل إزاحة الرئيس الأسد”.

وقبل ذلك بعام، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منطقة أنطاكية أصبحت “نقطة جذب للجهاديين الأجانب، الذين يتدفقون إلى تركيا لخوض حرب مقدسة في سورية”. ونقلت الصحيفة عن عضو معارض سوري مقيم في أنطاكية قوله إن الشرطة التركية كانت تجوب هذه المنطقة الحدودية وكانت تغض البصر عما تشاهده.

كيري يرقص فرحاً

من المؤكد أن مساعدي وزير الخارجية جون كيري قاموا بإطلاعه في الوقت المناسب على إفشاءات ارديم. وهذا ما يفسر لماذا اختار كيري في زيارة لموسكو يوم 15 كانون الأول 2015 (بعد أربعة أيام على شهادة ارديم ) تكرار عبارة أن الأسد يقتل شعبه بالغاز. أعني، أن الغاز لم يُستخدم في الحرب رسمياً طوال سنوات والغاز محظور محرم استخدامه، ولكن الأسد قام باستخدامه”.

بعد ثلاثة أيام، رددت صحيفة “واشنطن بوست” بحماسة كلام كيري، متهمة الأسد بقتل “شعبه بالأسلحة الكيماوية”. وتبقى هذه التهمة العنصر الرئيسي في وسائل الإعلام الشركاتية الأمريكية، حيث غُيبت شهادة ارديم.

لا يريد كيري أيضاً أن يعترف بأنه ضلل الشعب الأمريكي بشكل كبير حول قضية الحرب والسلام. بعد أيام قليلة من الهجوم بغاز السارين على الغوطة في 21 آب عام 2013 ، كشف كيري وحلفاؤه من المحافظين الجدد خبرتهم في اتباع مقولة جورج بوش: “عليك أن تقوم بتكرار الأشياء مرارا ًوتكراراً حتى تخفي الحقيقة، وتتحول الكذبة إلى نوع من الدعاية “.

في 30 آب، زعم كيري بجدية ، وبما لا يقل عن 35 مرة، “نحن نعرف” أن حكومة الأسد كانت مسؤولة عن قتلى السارين، لإعطاء كيري والمحافظين الجدد سبباً لشن الحرب.

ولكن في 31 آب، عبر محللو الاستخبارات الأمريكية عن شكوكهم بأن قوات الأسد كانت المسؤولة، أوقف أوباما اندفاع القوة الهائلة نحو الحرب، قائلاً إنه سيسعى أولاً للحصول على موافقة من الكونغرس. لم يضيع كيري بجرأة الوقت في الضغط على الكونجرس من أجل القيام بشن الحرب.

في الأول من أيلول، قال كيري للمذيع جورج ستيفانوبولوس في قناة ” ايه بي سي نيوز” إن المداخلات في الكونغرس قد بدأت بالفعل، وإننا “لن نفقد هذا التصويت”. وفي 3 أيلول، عاد كيري إلى عادته القديمة مجدداً بأداء جريء أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ وأظهر الزعماء في تصريحاتهم الدرجة التي يتعطشون فيها للهجوم على سورية.

فيما يلي مثال لشهادة كيري “احتج كثيراً”: “نظام الأسد، وحده، وبشكل لا يمكن إنكاره، نظام الأسد، هو من أطلق هجوم كيميائي شائن ضد مواطنيه … في شهوتهم للتمسك بالسلطة، “هم” على استعداد لتلويث هواء دمشق بالسم الذي قتل الأمهات الأبرياء والآباء والمئات من أطفالهم الذين انتزعت أرواحهم بالغاز في الصباح الباكر من يوم 21 آب .

“الآن، بعض الناس هنا وهناك، وبشكل مثير للدهشة، شككوا في أدلة هذا العدوان على الضمير. وأكرر هنا مجدداً اليوم أن الرغبة المتعمدة لإخفاء الحقيقة وحدها يمكن أن تؤكد أن هذا لم يحدث كما زُعم ، أو أن النظام لم يفعل ذلك. لقد حدث ذلك، ونظام الأسد فعل ذلك.

“وبعد دقائق من الهجوم، غصت وسائل الإعلام الاجتماعية بالصور المروعة لرجال ونساء وكبار سن، وأطفال ممددين على أرضية المشفى دون وجود جروح، ولا دم، ولكن الكل قتلى. لم تكن تلك المشاهد من الفوضى البشرية الإنسانية واليأس مفتعلة، لقد كانت حقيقية. لا يمكن لأحد أن يدبر مثل هذا المشهد……

“وكما ناقشنا، يتساءل العالم، ليس ما إذا كان نظام الأسد قد قام بتنفيذ أسوأ هجوم بالأسلحة الكيميائية في القرن الـ 21 – أعتقد الآن أن هذه الحقيقة لا يرقى إليها الشك – يتساءل العالم عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق من خلال صمتها على الوقوف جانباً في حين تم السماح لهذا النوع من الوحشية أن يحدث دون نتيجة “.

هذا ما أضافه كيري في محاولة يبدو من الصعب تصديقها للتقليل من دور وفعالية تنظيم القاعدة في سورية، والمبالغة في قوة المتمردين “المعتدلين” هناك. وهذا مااستوجب نقداً سريعاً غير اعتيادياً وشخصياً من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين: ” كيري يكذب“

نادرا ًما يحدث أن يقوم رئيس دولة كبرى بوصف الدبلوماسي الرئيسي لدولة منافسة “بالكذاب”، لكن هذا هو الوصف الذي اختاره الرئيس الروسي بوتين لكيري في اليوم التالي لشهادته في الكونغرس. في اشارة إلى كيري، تحدث بوتين خلال لقاء تلفزيوني لمجلس حقوق الإنسان الروسي الرئاسي في 4 أيلول، عن قضية السارين بهذه الكلمات:

“إنه لمن السخف أن نتصور أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية، نظراً لأنه يكسب المعركة على الأرض. بعد كل شيء، فهذا هو سلاح الملاذ الأخير. “ادعى بوتين، بشكل دقيق ، أن الأسد كان” يحاصر خصومه في بعض الأماكن وكان يقضي عليهم”.

تابع بوتين: “شاهدت المناظرات في الكونغرس. وسأل عضو في الكونغرس السيد كيري، “هل تنظيم القاعدة موجود هناك؟ لقد سمعت أنه اكتسب زخماً. “فأجاب:” كلا أستطيع أن أقول لكم بجدية، إنه ليس هناك. ”

وتابع بوتين، “القوة القتالية الرئيسية، ما يسمى بالنصرة، هي فرع من تنظيم القاعدة. إنهم “الأمريكيون” يدركون هذا الموضوع. وكان هذا غير سار للغاية ومثير للدهشة بالنسبة لي. بعد كل شيء … نحن نتحدث معهم، ونحن نفترض أنهم أُناسٌ محترمون. لكنه يكذب ويعلم أنه يكذب. وهذا أمر محزن. …

“نحن نركز حالياً على حقيقة أن الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ يناقشان السماح باستخدام القوة. … وكما تعلمون، سورية لا تهاجم الولايات المتحدة، لذلك ليس هناك مسألة دفاع عن النفس. وأي شيء آخر، يفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة، هو عمل من أعمال العدوان. … ونحن جميعاً ملتصقين بشاشات التلفزة، منتظرين معرفة ما إذا كانوا سيحصلون على موافقة الكونغرس”.

في اليوم التالي، في الخامس من أيلول، وصل أوباما إلى سان بطرسبرغ لحضور قمة مجموعة الـ 20، محملاً بما يكفي من الأسباب للشك في أن بوتين كان محقاً بشأن كذب كيري حول الهجوم بغاز السارين – بعد أن تم تحذير الرئيس في وقت سابق من قبل مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بأنه لا يوجد دليل جازم ضد نظام الأسد. لذلك، وافق أوباما على عرض بوتين بتسليم سورية أسلحتها الكيميائية من أجل تدميرها، وبدأ لهيب الحرب بالانحسار.

الغريب، أن كيري نأى بنفسه عن الاتفاق بين بوتين وأوباما، وكان لا يزال يُحضر لقضية الحرب في 9 أيلول. في نهاية المؤتمر الصحفي في ذلك اليوم في لندن، سُئل كيري عما إذا كان هناك أي شيء يمكن للأسد القيام به لمنع أي هجوم أمريكي. أجاب كيري يمكن للأسد أن يتخلى عن كل أسلحته الكيميائية ، ولكنه ليس على وشك أن يفعل ذلك، لا يمكن أن يحدث ذلك “.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري أن سورية وافقت على السماح بإزالة جميع الأسلحة الكيميائية وتدميرها. وبمجرد أن وصل كيري إلى واشنطن، تم إرساله إلى جنيف لتوقيع الاتفاق الذي قطعه أوباما مباشرة مع بوتين. (والآن تم تدمير كل أسلحة سورية الكيماوية).

ومع ذلك، وبعد أسبوعين، كان أوباما لا يزال يقرأ من أفكار المحافظين الجدد. في خطابه الرسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول عام 2013، أعلن “إنها إهانة للعقل البشري ولشرعية هذه المؤسسة الإشارة إلى أن أي شخص آخر غير النظام (السوري) هو من نفذ هجوم” السارين” هذا.

المزيد من الصراحة مع غولدبرغ

في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن أوباما كان يتحدث بعجرفة لكاتب سيرته الذاتية غير الرسمية، جيفري غولدبرغ في مجلة The Atlantic ، عن إحباط مخطط الحرب المفتوحة على سورية، على الرغم من أن ذلك تطلب منه فعلياً تجاهل نصيحة كل مستشاريه للسياسة الخارجية .

يسجل لـغولدبرغ نجاحه في انتزاع اعتراف أوباما أن مدير الاستخبارات الوطنية كلابر قد حذره في أواخر شهر آب (قبل أن يغادر إلى سان بطرسبرغ بأسبوع ، وقبل شهر على كلمته في المتحدة ) أن الأدلة التي تلقي باللوم على دمشق بالهجوم بغاز السارين لم تكن مقنعة بما يكفي .

كتب غولدبيرغ أن الرئيس راجع تقرير كلابر الاستخباراتي الصباحي “لتوضيح أن المعلومات الاستخباراتية حول استخدام سورية لغاز السارين، بالرغم من أنها قوية، لم تكن تعتبر بمثابة” دليلاً قاطعاً”.اختار كلابر كلماته بعناية، مردداً اللغة التي استخدمها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت للتأكيد للرئيس جورج دبليو بوش أن القضية يمكن أن تصنع بشكل مزيف لإقناع الشعب الأمريكي بأن العراق يخفي أسلحة الدمار الشامل.

على الرغم من أن أوباما واصل نفاقه ، كما واصلت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسة بمعاملة ” ذنب” سورية في الهجوم بغاز السارين على أنها “حقيقة ثابتة”، إلا أن المحافظين الجدد لم يقوموا بالحرب على سورية. وصفت كتجربة شخصية، وخبرة بالغم الذي رافقهم وتحت عنوان فرعي:”كآبة في الـ CNN ..”كيف ضلت الحرب على سورية طريقها”.

ولم تهدأ خيبة أمل المحافظين الجدد حتى في السنوات اللاحقة، فقد استمر السيناتور بوب كوركر ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كأشد منتقدي قرار أوباما بإلغاء الهجوم على سورية في عام 2013.

في 3 تشرين الثاني 2014، تذمر كوركر إنه بينما كان يستعد الجيش الأمريكي لإطلاق عملية “موجهة للغاية ، ومحدودة جداً” ضد الحكومة السورية لاستخدامها الأسلحة الكيميائية، تراجع أوباما عن الهجوم في اللحظة الأخيرة.

كان انتقاد كوركر اللاذع: “أعتقد أن أسوأ لحظة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ أن كنت هنا، بقدر ما نلهم العالم كأمة، كانت في شهر آب من العام الماضي عندما كان لدينا عملية مدتها 10 ساعات كانت مجهزة لتتم في سورية لكنها لم تحدث. … في الجوهر و- أنا آسف أن أكون خطابياً قليلاً – لقد حققنا لبوتين مبتغاه “.

*ضابط في الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية .. عمل كمحلل سياسي لمدة 27 سنة. أسس مع ضباط استخبارات سابقون مجموعة ” قدماء محترفي المخابرات للاعتدال”.

https://consortiumnews.com/2016/12/11/the-syrian-sarin-false-flag-lesson/