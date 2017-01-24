مقالات ذات صلة

رأي صحيفة الغارديان في خطاب القسم الأمريكي:

إعلان حرب سياسية

ترجمة د. وضاح الخطيب

مثلت عملية انتقال السلطة الرئاسية في تفاصيلها الظاهرية التي تجلت في حفل التنصيب استمراراً لتقليد عريق. كل مراسم المناسبة من الأعلام الأمريكية إلى حضور الشخصيات الهامة إلى أداء القسم جاءت وفقاً للتقاليد. جلس الخصوم السياسيون حول المنبر كما يفعلون كل أربع سنوات، تصافحوا، وصفقوا لبعضهم البعض، وتبادلوا المجاملات اللبقة بما يعبر عن الكرامة الوطنية.

لكن كل هذا في الواقع كان غير حقيقي. فجاء خطاب ترمب بمثابة إعلان حرب على كل ما تمثله هذه البروتوكولات المنمقة. “الرئيس ترمب”— حان الوقت كي نعتاد على سماع هذا الوقع— لم يأتنا بعبارة خالدة في ذلك اليوم. لم تترسخ كلماته في عقولنا بشكل يثير حماستنا كما كانت كلمات لينكولن أو روزفلت أو كنيدي أو ريغان. لكن رسالته كانت شديدة الوضوح، فقد جاء ليدمر المظاهر الخارجية للوحدة والاستمرارية التي يمثلها الانتقال السلمي للسلطة. ولعله نجح في ذلك.

في عام 1933حث الرئيس روزفلت العالم على الانتصار على الخوف. وفي عام 2017، أخبر ترمب العالم أن عليه أن يخاف كثيراً. جاء خطابه مريراً، ومتعجرفاً وتافهاً، وملتهباً بكراهية للسياسة واحتقاراً لها ولمنظومة التوازنات الأمريكية. وكان موجهاً إلى أولئك الذين صوتوا له، وليس إلى الأغلبية التي لم تصوت له…جاءت المقولة الوطنية “أمريكا أولاً” فجة وغير خجلة، وتخلل الخطاب احتقاراً لكل شيء في العاصمة التي يسعى الآن إلى اخضاعها لإرادته. لكنه كان خطاباً خاوياً من أي تفصيل، ولم يكن واضحاً حول كيفية تحقيق أهدافه. حتى قبل أن يبدأ بالكلام كانت العاصمة على أعصابها في انتظار اكتشاف ما تعنيه رئاسة ترمب، واعترى العالم توتر حول ما يحدث في أمريكا. فجاء ما قاله ترمب ليعزز هذا التوتر وتلك المخاوف. عادة ما يبدأ الرؤساء ولايتهم بوعد الشروع في طريق جديد. فإن صدقنا ما قاله الرئيس ترمب فسيشكل انتخابه وخطاب القسم الذي قرأه أكبر هزة لواشنطن في التاريخ المعاصر.

السؤال الاهم للمستقبل هو هل نصدق الرئيس ترمب؟ سخر ترمب في خطابه من أولئك الذي يقولون ولا يفعلون، لكنه قد يصبح واحداً منهم، فقد رفع سقف التوقعات من رئاسته إلى حد عال جداً من خلال اصراره على أن كل شيء سيتغير “في الحال.” ولكن هل سيقع هذا التغيير؟ لقد تضخمت سلطة الرئيس الأمريكي عبر العقود المنصرمة. ومنحت انتخابات 2016 الحزب الجمهوري السيطرة على كل أذرع الحكومة، لكن السيد ترمب، حتى هذه اللحظة ليس ديكتاتوراً، فعليه أن يحكم مع الكونغرس، الذي لا يشاركه كل اولوياته، ووفقاً لقوانين تفسرها المحاكم. ولدى الولايات الكثير من السلطة لتحديه كما هي حالة كاليفورنيا في موضوع بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

قيل إن الناخبين اختاروا السيد ترمب لأنه سوف يتحدى المنظومة القائمة، مع ثقتهم في الوقت ذاته أن المنظومة ستحميهم من أسوأ العواقب المحتملة لانتخابه. وقد يكون هذا صحيحاً، ولكن لا يجب التقليل من قدرات ترمب فهو مشاكس معتد بنفسه وليس إنساناً مطواعاً. فهو في الواقع، كما أنه يرغب في أن يكون، مختلف عن الرؤساء السابقين من حيث الشخصية وأسلوب العمل، وطرق التواصل، والأهم: في الأهداف السياسية، وهو ما يتفق عليه مؤيدوه والخائفون منه. لكنه وصل إلى سدة الرئاسة بأدنى النسب وفي جو من الانقسام فقاطع حفل تنصيبه عدد من القادة وخرج عشرات الألوف في مظاهرات ضده. رحب البعض، كسوق الأوراق المالية، بمحاولته لقلب الهرم السياسي والثقافة السياسية في أمريكا، لكن المحاولة أرعبت آخرين.

ستظهر حقيقة نوايا السيد ترمب في قلب الأوراق خلال الأسابيع والأشهر القادمة. أول الاستحقاقات في برنامجه المضطرب هو ما ورد على صفحة البيت الأبيض على الانترنت: داخلياً سيكون البرنامج الأكبر هو مشاريع البنية التحتية، والتي كانت التفصيل الوحيد الذي ورد في خطاب القسم. أما خارجياً فمن الصعب التوقع: أكبر المخاوف هو احتمال اصطدامه مع الصين، أما تنفيذ سياسته مع روسيا فستتوقف على تركيبة حكومته.

قال ترمب اليوم “لقد انتهى زمن الكلام الفارغ، وحانت ساعة العمل”. الاحتمالات مرعبة حقاً، داخلياً وخارجياً.

كيف تستمر حرب الدعاية بالقتل

روبرت باري

ترجمة: سمر سامي السمارة

أصبحت هيستيريا “الأخبار المضللة” غطاءً تلجأ اليه الحكومة الامريكية ووسائل الإعلام الرئيسية لتضييق الخناق على الصحافة التي تعتمد المصداقة وتتحدى المنظومة الفكرية الرسمية لواشنطن” روبرت باري” .

السبب الرئيس الذي جعل معظم الكوارث الأميركية الخارجية مدمرة، هو أن هذه التدخلات ترافقها بشكل دائم استثمارات الحكومة الأمريكية الرئيسية في الدعاية، لذلك حتى عندما يدرك المسؤولون الأحكام الخاطئة التي اتخذوها، فإن ألة الدعاية تستمر في الطحن لمنع ابطال هذه الأحكام.

في الواقع، وقعت وسائل إعلام واشنطن الرسمية في شرك الدعاية التي تروج لها، الأمر الذي حد من قدرة الحكومة على تغيير الاتجاه حتى عندما تكون الحاجة إلى التغيير واضحة أصبحت الدعاية تسيطر على حياة صانعيها وتُبقي على السياسة الفاشلة التي انتهجوها.

تستمر”المنظومة الفكرية” المؤيدة للحرب أو المؤيدة للتدخل في سعيرها حتى بعد أن يعترف صناع القرار الأكثر حكمة بضرورة تغيير المسار، والسبب هو انفاق الكثير من المال لسد تكاليف الدعاية. وترتبط الكثير من الوظائف بقصة أنه من الأسهل السماح بموت الآلاف من الجنود الأميركيين والمواطنين الأجانب من الإعتراف بأن السياسة بنيت على التحريف والدعاية والأكاذيب، مايسيئ للمسيرة المهنية لهم.

الحاجة للمتشككين

في الديمقراطية السليمة، يلعب المتشككين من داخل الحكومة وفي وسائل الإعلام دوراً رئيساً في الإشارة إلى العيوب، و يكافؤون لمساعدتهم القادة بإبعادهم عن الكارثة، ومع ذلك لا يحدث هذا التصويب الذاتي في المؤسسة الأمريكية الحالية .

ويتم الأن الترويج للحرب الباردة الجديدة مع روسيا دون أي نقاش مدروس حول أسباب هذا العداء المتزايد أوالنتائج المحتملة، حيث تنقل معظم المواقع كل ما تقوم به روسيا بصورة سلبية دون ترك مجال للسماح للتدقيق المنطقي للحقائق والدوافع

ومع ذلك، وكجزء من الجهود الرامية إلى تهميش الأراء المخالفة حول الحرب الباردة الجديدة، تدفع الآن حكومة الولايات المتحدة، وبعض “المنظمات غير الحكومية” المرتبطة بها ووسائل الإعلام السائدة، وشركات التكنولوجيا الكبيرة بمشروع رقابة صُمم لإسكات مواقع الإنترنت القليلة التي رفضت مواكبتها.

أعتقد أنه إذا فكرنا بمليارات الدولارات التي يمكن أن يحصل عليها المجمع الصناعي العسكري من أموال دافعي الضرائب بسبب الحرب الباردة الجديدة، فإن الاستثمار في دعاية اسكات بعض المنتقدين يستحق ذلك.

في هذا الموقع على سبيل المثال، لم نتحدى مزاعم الرئيس جورج دبليو بوش حول أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالعراق عامي 2002-2003 فحسب، بل قدمنا تقارير حول السجال الذي دار داخل اجهزة الاستخبارات الاميركية الوطنية حول ادعاءات قدمها الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه فيما يتعلق بالهجوم بغاز السارين عام 2013 في سورية

استغلت الدوائر الرسمية في واشنطن مثل هذه الحادثة كأسلحة دعائية لتبرير تصعيد التوترات ضد الحكومة السورية ، بقدرما استخدمت الإدعاءات السابقة التي تتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق والتي اسُتخدمت لحشد الشعب الأمريكي لغزو العراق.

ومع ذلك، إذا كنت تشكك في الرواية الرسمية حول من كان المسؤول عن الهجوم بغاز السارين خارج دمشق في 21 آب عام 2013، بعد اعلان الرئيس أوباما، ووزير الخارجية الأميركية جون كيري ووسائل الإعلام أن الحكومة السورية هي المتهمة، فإنك تتهم بـ ” أخبار مظللة”.

حقائق لاتُشكل فرقاً

لم يُؤخذ بعين الإعتبار التقرير الرئيسي الذي تم التأكيد عليه في مجلة “الاتلانتيك” والذي يشير إلى أن مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر قام بإخبار الرئيس أوباما بعدم وجود أي دليل “قاطع” يثبت أن الحكومة السورية كانت مسؤولة، ، كما لم يشكل فرقاً ما ذكره الصحفي الإستقصائي سيمور هيرش من أن مصادره الاستخباراتية قدمت له معلومات ترجح أن جبهة النصرة التابعة لتنظييم القاعدة بمساعدة من المخابرات التركية هي من قامت بذلك.

بعيداً عن ” المنظومة الفكرية ” الرئيسية التي تتهم الحكومة السورية بتجاوز “الخط الأحمر” الذي رسمه أوباما بشأن الأسلحة الكيميائية، فإنك تعرض نفسك للإنتقام بوصفك موقع “أخبار مضلل”.

لذلك فإن الإشارة إلى عيوبها الصارخة يجعلنا مدانين بنشر “أخبار مضللة” أو “دعاية روسية”.

مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية

تم وصم من أعرب عن تشككه حول قيام العراق بإخفاء أسلحة الدمار الشامل كـ “مدافع عن صدام.”

في ذلك الوقت، لم يكن لدى ممن يعتبرون “مهمين” في واشنطن أي شك حول أسلحة الدمار الشامل في العراق. ذكر” فريد هيات” في افتتاحية صحيفة واشنطن بوست مرارا وتكرارا أن”حقيقة” وجود أسلحة الدمار الشامل المخفية في العراق هي حقيقة واضحة وسخر من كل من شكك بـ “المنظومة الفكرية، ومع ذلك، حتى بعد أن اعترفت حكومة الولايات المتحدة بأن الادعاءات حول أسلحة الدمار الشامل كانت خرافة لم يُعاقب أي ممن دفع على مواصلة الأخبار المضللة.

لذلك، فإن وصمة عار “الأخبار المضللة” لم تُطبق على “هيات” وغيرهم من محرري الصحف الرئيسية الذين قدموا فعلياً “أخبار وهمية”، على الرغم من أنها أدت إلى مقتل 4500 جندياً امريكياً ومئات الآلاف من العراقيين.

سمة خاصة

في عصر الإنترنت، ستحل الآن أشكال جديدة من الرقابة، حيث تُستبعد مواقع من محركات البحث الرئيسية أو تُختم إلكترونياً بتحذير حول عدم موثوقيتها.

وستقوم لجنة من وسائل الإعلام الرئيسية التي تتضمن بعض ممن تقوم حكومة الولايات المتحدة بتمويلهم جزئياً، أو من قبل مجموعة مجهولة من الخبراء المزعومين، بمقضاتك.

ستسعى وسائل الإعلام التي مولت جيداً للتطبيل والتزمير ضد روسيا للحد من عملية صنع قرار ترامب. بعد كل ذلك، يمكن أن تدر بقرة الحرب الباردة الجديدة المزيد من الأموال لسنوات قادمة – ولا يوجد شي أهم من ذلك، حتى لو كان على حساب فناء الجنس البشري.

الموقع: Consortiumnews

يمكن قراءة المادة كاملة على موقع المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي NCRO

الرواية المزيفة عن غاز السارين السوري

*راي ماكغفرن

ترجمة:عناية ناصر

تقدم مراجعة للأحداث التي أوصلت بالولايات المتحدة إلى حافة الصدمة والرعب الشاملة على سورية منذ ثلاث سنوات دروساً مهمة لصانعي السياسات الجديدة.

إذ تقدم الأدلة التراكمية دليلاً مقنعاً على أن الجماعات المسلحة وبدعم من المخابرات التركية ، يتحملون المسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب السارين الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في 21 آب عام 2013 في الغوطة والذي حمل كل بصمات الهجوم الخادع.

ومع بدء التلويح باستخدام القوة الهائلة ، طرح بوتين عرضاً من الصعب على أوباما رفضه يضمن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفينة أمريكية. هذا ما خدع واضعي مصيدة المحافظين الجدد في واشنطن بسبب حربهم على سورية. والذين سوف يعودون إلى بوتين بعد ستة أشهر بتدبير انقلاب ضد روسيا في كييف.

شهادة النائب التركي

شهد إرين ارديم عضو في البرلمان التركي في 10 تشرين الثاني عام 2015 كيف ساعدت المخابرات التركية بتقديم السلائف الكيماوية لغاز السارين للجماعات المسلحة في سورية.

وقال ارديم في مقابلة مع قناة RT بعد أربعة أيام بأنه لدى السلطات التركية أدلة حول شحنات ذات صلة بغاز السارين تم إرسالها إلى الجماعات المسلحة في سورية، ولم تفعل شيئاً لوقفها.

فتح المدعي العام في مدينة أضنة التركية قضية جنائية فحواها”:أن مكونات الأسلحة الكيميائية” القادمة من أوروبا “كان يتم شحنها بسهولة عبر الطريق المخصص لها عبر تركيا إلى مختبرات الميليشيات في سورية.”

في أنطاكية، قيل إن كبار مسؤولي الاستخبارات التركية والقطرية والأمريكية كانوا يقومون بتنسيق الخطط مع الجماعات المسلحة الذين قيل لهم نتوقع تصعيداً وشيكاً في القتال بسبب “تغير مناخ الحرب”، وهذا، بدوره، من شأنه أن يؤدي إلى قصف أمريكي لسورية، لذلك تم إصدار الأوامر لقادة المتمردين بتجهيز قواتهم بسرعة من أجل “استثمار الضربة العسكرية الأمريكية والزحف إلى دمشق.”

كيري يرقص فرحاً

من المؤكد أن مساعدي وزير الخارجية جون كيري قاموا بإطلاعه في الوقت المناسب على إفشاءات ارديم.

لكن كيري لا يريد أن يعترف بأنه ضلل الشعب الأمريكي بشكل كبير حول قضية الحرب والسلام، فبعد أيام قليلة من الهجوم بغاز السارين على الغوطة في 21 آب عام 2013 ، أظهر كيري وحلفاؤه من المحافظين الجدد خبرتهم في اتباع مقولة جورج بوش: “عليك أن تقوم بتكرار الأشياء مرارا ًوتكراراً حتى تخفي الحقيقة، وتتحول الكذبة إلى نوع من الدعاية “.

ولكن في 31 آب، عبر محللو الاستخبارات الأمريكية عن شكوكهم بأن قوات الأسد كانت المسؤولة، أوقف أوباما اندفاع القوة الهائلة نحو الحرب، قائلاً إنه سيسعى أولاً للحصول على موافقة من الكونغرس،ولم يضيع كيري الوقت في الضغط على الكونغرس من أجل القيام بشن الحرب.

حاول كيري التقليل من دورتنظيم القاعدة في سورية، والمبالغة في قوة “المتمردين المعتدلين”. وهذا ما استوجب نقداً سريعاً غير اعتيادياً وشخصياً من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين:” كيري يكذب“

تحدث بوتين خلال لقاء تلفزيوني لمجلس حقوق الإنسان الروسي الرئاسي في 4 أيلول، عن قضية السارين قائلاً:

“إنه لمن السخف أن نتصور أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية، نظراً لأنه يكسب المعركة على الأرض”.

وتابع بوتين: “شاهدت المناظرات في الكونغرس. وسأل عضو في الكونغرس السيد كيري، هل تنظيم القاعدة موجود هناك؟ لقد سمعت أنه اكتسب زخماً.”فأجاب: كلا أستطيع أن أقول لكم بجدية، إنه ليس هناك. “

في الخامس من أيلول وصل أوباما إلى سان بطرسبرغ لحضور قمة مجموعة الـ 20،محملاً بما يكفي من الأسباب للشك في أن بوتين كان محقاً بشأن كذب كيري حول الهجوم بغاز السارين، بعد أن تم تحذير الرئيس في وقت سابق من قبل مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بأنه لا يوجد دليل جازم ضد نظام الأسد. لذلك، وافق أوباما على عرض بوتين بتسليم سورية أسلحتها الكيميائية من أجل تدميرها، وبدأ لهيب الحرب بالانحسار.

في 9 أيلول أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري أن سورية وافقت على السماح بإزالة جميع الأسلحة الكيميائية وتدميرها. وبمجرد أن وصل كيري إلى واشنطن، تم إرساله إلى جنيف لتوقيع الاتفاق الذي قطعه أوباما مباشرة مع بوتين.

المزيد من الصراحة مع غولدبرغ

يسجل لـ غولدبرغ نجاحه في انتزاع اعتراف أوباما أن مدير الاستخبارات الوطنية كلابر قد حذره في أواخر شهر آب أن الأدلة التي تلقي باللوم على دمشق بالهجوم بغاز السارين لم تكن مقنعة بما يكفي .

اختار كلابر كلماته بعناية، مردداً اللغة التي استخدمها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت للتأكيد للرئيس جورج دبليو بوش أن القضية يمكن أن تصنع بشكل مزيف لإقناع الشعب الأمريكي بأن العراق يخفي أسلحة الدمار الشامل.

في 3 تشرين الثاني 2014، تذمر السيناتور بوب كوركر، من المحافظين الجديد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية من تراجع أوباما عن الهجوم في اللحظة الأخيرة بينما كان يستعد الجيش الأمريكي لإطلاق عملية “موجهة للغاية ، ومحدودة جداً” ضد الحكومة السورية لاستخدامها الأسلحة الكيميائية، وقال:” إن أسوأ لحظة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة كانت في شهر آب من العام الماضي عندما كان لدينا عملية مدتها 10 ساعات كانت مجهزة لتتم في سورية لكنها لم تحدث. … في الجوهر و- أنا آسف أن أكون خطابياً قليلاً- لقد حققنا لبوتين مبتغاه”.

https://consortiumnews.com/2016/12/11/the-syrian-sarin-false-flag-lesson/

يمكن قراءة المادة كاملة على موقع الأبحاث واستطلاع الرأي www.ncro.sy

تحليل: سعيد برؤية أوباما يذهب والخليج العربي يتوقع من ترَمب مواجهة إيران

وليم ماكلين

ترجمة: سامر الخيّر

في الوقت الذي تخشى فيه دول الخليج العربي من لغة الاستقطاب الجديدة والقرارات الاستراتيجية المستقبلية للرئيس الأمريكي دونالد ترَمب، إلا أنها تهلل فرحاً بمعارضته الصريحة لإيران،

على الرغم من أن تغريدات ترَمب وطبعه الحاد يصعدان من وقت لآخر التوتر في منطقة قابلة للاشتعال كمنطقة الشرق الأوسط.

يبدو أن المسؤولين في الخليج العربي متفائلون، بينما استمعت العديد من البلدان حول العالم لخطاب التنصيب بقلق. يرى مسؤولو الخليج العربي في ترَمب رئيساً قوياً سيدعم دور واشنطن كشريك استراتيجي رئيسي لهم في المنطقة من أجل ضمان مصالح الأمن والطاقة للولايات المتحدة.

وهذا ينطوي في عيون دول الخليج العربي، في المقام الأول، على الحدّ مما يعتبرونه زيادة الدعم الإيراني للحلفاء شبه العسكريين في سورية والعراق واليمن ولبنان والبحرين والمنطقة الشرقية المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية.

ويعني أيضاً تجاهل الكلام الحالي عن توحيد “العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف” أو كما أطلق عليها النقاد في عهد جورج دبليو بوش “حملة صليبية” ضد الإرهاب، عبارة تثير حفيظة المسلمين لأنها تذكرهم بالحملات الهمجية من قبل المسيحيين في القرون الوسطى ضد المسلمين.

ويبدو أن المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص مرتاحة لمغادرة باراك أوباما، الذي كان يعتبر تحالف الرياض مع واشنطن أقل أهمية من التفاوض على اتفاق لتحييد البرنامج النووي الإيراني.

وتعتبر العلاقة بينها ركيزة من ركائز التوازن الأمني ​​في منطقة الشرق الأوسط. لكنها عانت منذ أن عارضت الرياض ما تراه انسحاب أوباما من المنطقة، والميل تجاه إيران منذ الانتفاضات العربية 2011.

وزادت التوترات حول سورية، بعد رفض أوباما إلحاح الخليج العربي بتقديم مزيد من المساعدات إلى المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية، الذي صمد بفضل الدعم الإيراني والروسي.

“ملاحظة أن ترَمب لا يبدو من الرجال الذين يميلون نحو إيران أو أي دولة أخرى، أمر هام جداً” على حد قول المعلق السعودي المخضرم عبد الرحمن الراشد. وأضاف، “إذا تصرف كما يقول، سنرى عندها رونالد ريغان آخر، شخص ستأخذه جميع القوى في المنطقة على محمل الجد، وهذا ما افتقدناه في السنوات الثماني الماضية، لسوء الحظ”.

ويرى بعض المعلقين العرب التشابه السياسي بين ترَمب وريغان، الذي قامت حملته أيضاً على شعار جعل أمريكا بلداً عظيما مرة أخرى. وكان ريغان أيضاً داعماً قوياً للجيش، على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وسمت في فترة ولايته بين 1981-1989 بأزمات شملت إيران ولبنان وليبيا.

بينما يتوقع عدد قليل في الخليج أن يتنصل ترَمب من الاتفاق النووي الإيراني رغم تهديداته بالقيام بذلك، إلا أنهم يرغبون بأن يمارس ضغط قوي على إيران، التي يرونها دولة ثيوقراطية تهدد الدول العربية الشقيقة. ” أعتقد بأنه سيكون قاسياً جداً وحاسماً تجاه إيران” حلى حدّ قول أحد رجال الأعمال الخليجيين وأشار أن رجل الصفقات ترَمب سيطالب بشيءٍ في المقابل.

وبعد عدة دقائق على خطابه، قال البيت الأبيض أن إدارة ترَمب ستجعل من مكافحة الإرهاب الإسلامي أولى ألويات سياستها الخارجية وأنها ستطور نظاماً صاروخياً دفاعياً للحماية من أي هجمات من إيران أو كوريا الديمقراطية.

وهذا سيكون عمل وزير الدفاع جيمس ماتيس، والمرشح لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والمرشح لمنصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، وكلهم معروفون للمسؤولين السعوديين. وبالأخص ماتيس، الجنرال المتقاعد والمعروف بعدم ثقته بإيران. والذي عمل قائداً للقيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكان ماتيس قد قال في إحدى جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ هذا الشهر، إن إيران “أكبر قوة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وسياساتها تتعارض مع مصالحنا”. وحول هذا قال الراشد، “نأمل أن يتمكن ترَمب من تصحيح سياسة (أوباما)، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من ذلك حتى الآن”.

وبدا تفضيل أوباما للحوار، في ساحات الصراع على النفوذ بين الرياض وطهران في سورية واليمن والبحرين، ضعيفاً بنظر بعض دول الخليج العربي.

قد تغير رؤية ترَمب الخاصة “السلام من خلال القوة” هذا التصور السلبي عن واشنطن، وتشجع دول الخليج على الضغط العسكري الذي يعتمد بشكل كبير على شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية.

ويمكن للعديد من القضايا أن تعكر صفو العلاقة بين واشنطن والرياض، كالقدس والسياسة النفطية والتحامل ضد المسلمين والقانون الأمريكي الذي يسمح برفع دعاوى ضد الرياض على خلفية هجمات 11/9.

فأحد نُذر ترَمب المتفجرة، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي من شأنه أن يقلب عقود من السياسة الأمريكية، وتعيينه لمحامي جمع المال لمستوطنة يهودية كبرى كسفير. فكل من إسرائيل والفلسطينيين، الذين يبحثون عن دولة خاصة بهم، يطالبون بالقدس كعاصمة لهم.

وقال مصدر خليجي مطلع إن هذا من شأنه “أن يولد الكثير من الفوضى، انتفاضة جديدة ربما”، مضيفاً أن ترَمب سيفكر طويلاً وملياً في خطوة من شأنها أن تكون “عبئا كبيراً على عملية السلام”.

قضية أخرى هي سعي ترَمب لتدمير الدولة الإسلامية. وقد تتفق دول الخليج العربي معه على الهدف، ولكنها تختلف معه بالسياسة المتبعة، فاللغة المتشددة التي تشوه صورة المسلمين، والاعتماد فقط على القوة العسكرية، من شأنهما أن يخلقا الاعتراضات. فيمكن للغة متشددة أن تأجج الأعمال القتالية من خلال إعماء القلوب والعقول اللازمة لمواجهة التفكير وراء أعمال العنف.

وحول هذه النقطة غرّد المحلل السياسي الكويتي دهام القحطاني قائلاً، “أسوأ جزء من الخطاب أنه سيستهدف الإسلام كدين باسم قتال ما أسماه الإرهاب الإسلامي المتطرف، وهي تسمية فارغة لا معنى لها”.

وقال فيصل اليافي، الكاتب في صحيفة أبو ظبي الوطنية، “إذا عاد إلى عهد بوش وشعاره المعروف (إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين) .. مع هذه الفكرة الاستقطابية، إضافة إلى فكرة أن القوات العسكرية يمكن أن تحلها .. أعتقد أننا سوف نجد أنفسنا في وضع صعب للغاية، مع الحرب لا يمكن الفوز بها”.

المصدر: جورزاليم بوست

http://www.jpost.com/Middle-East/Analysis-Glad-to-see-Obama-go-Gulf-Arabs-expect-Trump-to-counter-Iran-479353

ترمب في خطاب تنصيبه: ملك غازٍ أكثر من رئيس منتحب

جون وايت

ترجمة: علاء العطار

في ختام خطاب تنصيبه، وقف دونالد ترمب أمام مبنى الكابيتول ورفع قبضته اليمنى في الهواء. وتماشياً مع خطاب يجمع بين الكلام الطنان والغاضب، بدا في تلك اللحظة كملكٍ غازٍ أكثر مما بدا كرئيس منتخب. وكل ذلك كان مطلوباً لإكمال صورة توحي بأنه يحمل سيفاً كبيراً في يده اليسرى.

“أمريكا أولاً” كانت الرسالة الشاملة لأحد أبرز خطب التنصيب التي سمعها الشعب الأمريكي، حيث بدأ بإعلان حربٍ ضد مؤسسة واشنطن نيابة عن “الشعب”، وبالتالي زاد من الشعبوية التي دعمت حملته الانتخابية بدلاً من إخمادها.

قال ترمب: “منذ فترة طويلة وهناك مجموعة صغيرة في عاصمة أمتنا تجني المكافآت من الحكومة في حين تحمل الشعب تكلفتها. ازدهرت واشنطن، لكن لم يكن للشعب حصة من تلك الثروة. وازدهر السياسيون، لكن الوظائف هُجرت وأغلقت المصانع. وحمت المؤسسة نفسها، لكن لم تحمِ مواطني بلدنا”.

صممت هذه الرسالة لتتناغم مع معاقل أمريكا الصناعية الكبرى، وإعطاء أمل لملايين العمال الجاهلين الذين حرموا من الجلوس على طاولة المأدبة النيوليبرالية.

وبرز موضوع استعادة الوظائف المفقودة في المصانع وتجديد البنية التحتية المتداعية في البلاد بصورة متكررة طوال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض، وأكد ترمب على ذلك مرة أخرى خلال خطاب تنصيبه، إلى درجة تكاد تسمع فيها صوت الطرق على المعادن وأزيز الأفران في المصانع. وتحقيق ذلك يستلزم اتخاذ مسار الحمائية، وربما يظهر ذلك، على الأقل جزئياً، في قراره المحسوب بتفضيل السلام مع روسيا ومجابهة الصين. ولكن سنتكلم أكثر عن ذلك لاحقاً.

وما لا ينبغي الاستهانة به هو حقيقة أن ملايين الناس في جميع أنحاء أمريكا لا يزالون يرفضون قبول دونالد ترمب كرئيس لهم.

وقام مئات الآلاف منهم بالتظاهر والاحتجاج في جميع أنحاء البلاد، وحتى أثناء عملية التنصيب في واشنطن نفسها، في حين شارك الملايين على مستوى العالم في مسيرات نسائية، احتجاجاً على تصريحات ترمب المعادية للمرأة.

وهنا يجدر توضيح أن مثل هذه الاحتجاجات لم تحدث عندما كان أوباما يقصف ليبيا بالتعاون مع حلفاء واشنطن عام 2011، مع أن ذلك أودى بحياة نساء ليبيات عداك عن الرجال والأطفال. ثم هناك نساء قتلوا خلال حرب الطائرات التي شنها أوباما، وذبحت النساء في سورية والعراق على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي تفشى في المنطقة أمام عيني الرئيس السابق.

النفاق يتحدث عن نفسه

على صعيد السياسة الخارجية، شجب ترمب الصفقات التجارية التي استفادت منها، في رأيه، بلدان أخرى على حساب أمريكا، في حين انتقد أيضاً دور واشنطن الذي نصبت نفسها من خلاله شرطي العالم في عهد الرؤساء من أسلافه.

“طوال عقود عديدة … مولنا جيوش بلدان أخرى في حين سمحنا باستنزاف قواتنا؛ ودافعنا عن حدود دولة أخرى بينما رفضنا الدفاع عن حدودنا؛ وأنفقنا تريليونات الدولارات في الخارج في الوقت الذي تدهورت فيه البنى التحتية الأمريكية وأصبحت بحالة مزرية”.

وتكاد تسمع في هذه المرحلة صرير الأسنان في مقرات الناتو في بروكسل وعواصم أوروبا الشرقية ودول البلقان، حيث صاحب الشعور المعادي لروسيا تقديمٌ لحلول زائفة للحرب الباردة لجعل العلاقات بين موسكو وواشنطن مستقطبة في السنوات الأخيرة.

وبمتابعة ما يخص السياسة الخارجية، لا يزال الرئيس الجديد يتنقل بسلاسة بين الشفافية، والتشوش، والتهور. بالمختصر، إنه يعرض السلام والشراكة على روسيا، ويبدي العداء والضغينة تجاه إيران والصين، التي تُقدم بمثابة العدو اللدود، ومن المؤكد أن تشكل علاقات بكين الجيدة والوثيقة مع موسكو تحدياً لموسكو في الأشهر المقبلة.

والنمو الاقتصادي الصيني الهائل، مقارنة بالولايات المتحدة، ليس ناتجاً عن التلاعب بالعملة، كما زعم ترمب، بل ناتج عن استعانة الشركات متعددة الجنسيات في الغرب والولايات المتحدة بمصادر الإنتاج الخارجية في الصين من أجل استغلال تكاليف العمالة والإنتاج المنخفضة.

من المهم أن ندرك أن الصين والولايات المتحدة مرتبطتان منذ زمن طويل بعلاقة تكافلية إن لم تكن متناغمة، حيث تُعد بكين أكبر حامل للديون الخارجية الأمريكية، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الصينية. بلغ العجز التجاري الأمريكي مقابل الصين 367 مليار دولار عام 2015، ما يوضح سبب تراجع الاقتصاد الأمريكي النسبي.

ولولا وجود الدولار كعملة احتياطية دولية في العالم، لهوى الاقتصاد الأمريكي فوراً. ولكن مع توق الصين إلى جعل اليوان كعملة عالمية منافسة، أصبحت مجالات التوتر بين البلدين محددة بشكل واضح.

ورغم ذلك، دخل ترمب البيت الأبيض دون مشروع أو خطة شاملة فيما يتعلق بإعادة تشكيل العالم وفقاً للتصور الأمريكي، وأعلن في هذا الصدد ميلاً كبيراً عن الوضع الراهن. إن انعكاس الهزائم الاستراتيجية التي تكبدتها الولايات المتحدة منذ 9/11 في العراق وأفغانستان، والكارثة التي نجمت عن أفعالها إزاء الصراع في سورية، والأزمة في أوكرانيا وأوروبا الشرقية قد وضع نهاية أوهام صقور المحافظين الجدد السابقة.

وخلافاً لمؤسسة واشنطن، يبدو أن ترمب يدرك أن القطبية الأحادية الأمريكية وهيمنتها لم تعودا مستدامتين. كما أنه يعلم أن تراجع الولايات المتحدة الاقتصادي بالنسبة لمنافسيها، ولا سيما الصين، يقترب من نقطة الكتلة الحرجة.

لكن ما يبدو أنه غير قادر على إدراكه هو أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان مبنياً منذ فترة طويلة على فرط الاستهلاك غير المستدام، وهو ما أفاد وول ستريت – العدو الحقيقي للعمال الأمريكيين – بشكل أكبر من ذي قبل على حساب الاقتصاد العيني. إذا شئنا تصديق هذا الخطاب، فسنصدق أن ترمب قد وصل إلى واشنطن وهو عازم على جعل أعداء العمال الأمريكيين أعدائه.

ولهذا السبب قد يسجل التاريخ أنه في 20 كانون الثاني 2017، أعلن الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الحرب ليس على أعداء البلاد في الخارج، ولكن على أعدائها في الداخل – وبعبارة أخرى على واشنطن نفسها.

وأثناء قيامه بذلك، أطلق العنان لمشاعر مكافحة المهاجرين ومعاداة الأقليات القبيحة في البلاد. لهذا وعلى الرغم من إشارته إلى توحيد البلاد خلال خطاب تنصيبه، يبدأ دونالد ترمب عهده كأكثر رئيس أمريكي مثير للانقسام منذ عهد أبراهام لنكولن، على الأقل كان لدى لينكولن حجة بأنه انتخب بناء على مناهضته للعبودية.

سبوتنيك نيوز

https://sputniknews.com/analysis/201701231049914063-us-future-trump-speech/