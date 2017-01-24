“أعتقد أن الإسلام يكرهنا”

شكل القضاء على “الإرهاب الإسلامي المتطرف” من على وجه الأرض تعويذة الرئيس ترامب، كانت المرة الأولى في الحملة الانتخابية، ثم في خطابه يوم تنصيبه رئيسا، وذكرها في وقت لاحق أثناء زيارته إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي أي .

لا أحد يجادل بشأن ضرورة عودة القتال ضد الدولة الإسلامية، التي تعرف أيضا باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وخارجه. لقد قاتل الرئيس باراك أوباما هذه الجماعات المتطرفة لمدة ثماني سنوات وذلك باستخدام نهج متعدد الجبهات شمل شن الآلاف من الغارات الجوية، ومن خلال الطائرات بدون طيار في عدد من البلدان. وقتل أعداد لا تعد ولا تحصى من المسلحين، ومن بينهم أسامة بن لادن. في حين قدم السيد أوباما تقدماً كبيراً في تدهور هذا التهديد – إذ فقدت الدولة الإسلامية أراضي شاسعة في كل من العراق وسورية – لكنه لم يضع حداً للعنف والتطرف. واليوم يتعهد السيد ترامب ببذل المزيد من الجهد، والقيام بعمل أفضل للحد من العنف والتطرف.

والمشكلة هي في النهج الذي يتبعه الرئيس، الذي من شأنه زيادة تأجيج المشاعر المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وذلك بدلا من جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا. لم يشرح السيد ترامب كيف سيقضي على خطر الإرهاب. ولكن أسلوبه في استخدام شعارات مثل “الإسلام الراديكالي”، والذي يردد آراء مستشاريه المقربين، يعني قراءة ساذجة للتعبير عن التهديد من حوالي أربعين ألف متطرف، بينما يشوه صورة 1.6 مليار مسلم في العالم.

خطط السيد ترامب

تشير التفاصيل إلى أن خطط السيد ترامب للقضاء على المتطرفين الذين يمارسون العنف لا تختلف فقط عن تلك التي اتبعها أوباما بل إنها تدوس على القيم الأميركية والقانون الدولي. وقد قرر السيد ترامب مؤخراً منع السوريين وغيرهم من الدول “العرضة للإرهاب ” من دخول الولايات المتحدة، على الأقل مؤقتاً، على الرغم من أن واشنطن كانت تتفحص وتدقق بالفعل أوراق الزوار من هذه البلدان. في حين قد تم بالفعل حظر اللاجئين من سورية وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن والعراق منذ شهر تقريبا، يبدو السيد ترامب، ولسبب غير مفهوم، قد قام بإعفاء أفغانستان والمملكة العربية السعودية، موطن 15 من 19 متطرف ممن اختطفوا الطائرات ونفذوا بها هجمات 11 ايلول من هذا الحظر. سيتوقف قبول اللاجئين لمدة 120 يوما في حين يتم مراجعة إجراءات الفرز، مع تخفيض العدد المسموح به من 110،000 إلى 50،000

هناك مسودة قرار تنفيذي آخر من شأنه أن يسمح لـ سي آي إي إحياء البرنامج السري مرة أخرى، وهو الذي تم فيه استجواب المتهمين بالإرهاب في سجون “مناطق سوداء” خارج الولايات المتحدة ، والتي تم إغلاقها من قبل السيد أوباما في عام 2009 من شأن هذا القرار أيضاً إعادة النظر في استخدام التعذيب، الذي أدين على نطاق واسع في عهد بوش والذي عارضه بشدة وزير الدفاع الخاص بالسيد ترامب.

سيعمل السيد ترامب أيضاً على بقاء المعتقل في خليج غوانتانامو في كوبا، الذي حاول السيد أوباما إغلاقه، و سيعيد النظر في وضع جماعة الإخوان المسلمين، التي تكمن في سياسات المسلمين في عدد من الدول، على إنها منظمة إرهابية. يرى بعض الخبراء هذه الخطوة بأنها فرصة لإدارة ترامب للحد من نشاط الإسلام السياسي في الولايات المتحدة. لكن طالما أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عضو حلف الناتو، يتعاطف مع الإخوان المسلمين، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات هذا الحلف.

من كل ما سبق، فإن خطط السيد ترامب ستضر بمصداقية أمريكا باعتبارها وصية على حقوق الإنسان، وستغضب الحلفاء وستقوض الحريات المدنية في الداخل. وهي أيضاً ستثير مشاعر الخوف لدى المسلمين الملتزمين بالقانون في كل مكان، لا سيما في أمريكا.

في لقائه مع وكالة الاستخبارات الأمريكية C.I.A وخلال الحملة الانتخابية، ألمح السيد ترامب للخطوة الأكثر راديكالية. وعبر عن أسفه أن أمريكا لم تستولي على نفط العراق بعد غزوه عام 2003 . وقد ذهب أبعد من ذلك يوم السبت حيث قال “ربما سيكون لدينا فرصة أخرى”، مشيراً إلى أنه قد ينظر في غزو آخر للاستيلاء على نفط العراق، وهذا يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. مثل هذه الخطوة، ضد حليف يمكن أن تحرض المتطرفين على شن هجمات ضد الولايات المتحدة. يبدو أن السيد ترامب لا يدرك أن تنظيم الدولة الإسلامية يحصل على معظم وارداته النفطية من سورية.

مصادر الإلهام

لفهم تفكير السيد ترامب، يمكن للمرء أن ينظر إلى مستشاره للأمن القومي، الجنرال المتقاعد مايكل فلين، مؤلف كتاب “ميدان المعركة”. الذي طرد من وظيفته كرئيس لوكالة استخبارات الدفاع في إدارة أوباما. وقد سبق أن زعم أن الشريعة الإسلامية أصبحت مفروضة على الأميركيين.

هناك نغمة خوف تتخلل كتاب السيد فلين، “نحن في حرب عالمية ضد حركة جماهيرية تبشيرية من أهل الشر، معظمهم يستوحون أفكارهم من الأيديولوجية الشمولية: الإسلام الراديكالي” بالنسبة للسيد فلين وزملائه المتطرفين، المعركة ليست ضد عدد قليل من المتعصبين دينيا الذين يسعون لمهاجمة الغرب وحلفائه العرب، وإنما هي معركة ضد الدين الإسلامي كله.

وافق السيد اوباما والرئيس السابق جورج دبليو بوش عموما على أن الإرهاب لا يستقيم مع تعاليم الإسلام، لا أن الإسلام هو المشكلة. بالنسبة لهم، ولمعظم خبراء الأمن القومي، الإرهاب يعني بعض الأفراد والجماعات التي كانت عازمة على إلحاق الضرر بأمريكا – وهي القاعدة وجماعات مثل داعش- في حين لا يحول جميع المسلمين إلى أعداء.

لقد قال السيد ترامب العام الماضي، “أعتقد أن الإسلام يكرهنا”، وكذلك كان السيد فلين قد انتقد الإسلام ووصفه بأنه “سرطان خطير” . ولمح إلى أن المعركة يمكن أن تتوسع إلى ما بعد الصراعات الحالية في الشرق الأوسط.

لدى الرئيس مسؤولية الدفاع عن البلاد ضد تهديدات المتطرفين، ولكن في حال اعتماده أفكار السيد فلين وغيره من المستشارين تبدو وكأنها وصفة للحرب العالمية التي لا نهاية لها. مما لا شك فيه أنه يجب على الولايات المتحدة إيجاد طرقاً أكثر فاعلية لهزيمة الإرهابيين، بما في ذلك عن طريق تقويض رسالتهم. وإذا استطاع السيد ترامب أن يفعل ذلك، سيكون لمصلحته، ولكن سيعتمد النجاح إلى حد كبير على تعاون طويل الأمد من قبل زعماء المسلمين وحلفائهم.

افتتاحية نيويورك تايمز

مراجعة هيفاء علي