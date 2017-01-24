مقالات ذات صلة

التغير الكبير في سياسة ترامب الخارجية روابط مفككة مع أوروبا

هاوارد لافرانشي

(ترجمة: سامر الخيّر) عن كريستشان ساينس مونيتور

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة مع عطلة نهاية الأسبوع هزت قادة أوروبا، عن لامبالاته بتفكك الاتحاد الأوروبي، وأعاد التأكيد على أن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمان.

ويدخل ترامب البيت الأبيض وكله عزم على تدعيم السياسة الخارجية الأمريكية، من علاقاتها مع الصين، والمكسيك، إلى قيادة الولايات المتحدة للمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وربما يكون الاضطراب الأكثر أهمية الذي يلوح في الأفق، الابتعاد عن دعم الولايات المتحدة للتكامل الأوروبي، وتحجيم الدور القيادي للولايات المتحدة في مجال الدفاع والأمن في أوروبا.

وجاءت آخر إشارة لخطط السيد ترامب بشق مسار جديد للعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في مقابلة مع صحيفتي “التايمز” اللندنية، و”بيلد” الألمانية، عبّر فيها عن عدم الاكتراث لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

فقد علّق ترامب، بما يخص التوقعات بشأن مزيد من التفكك داخل الاتحاد الأوروبي بعد تصويت بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الصيف الماضي، قائلاً: “أنا لا أعتقد أن ذلك يهم كثيراً الولايات المتحدة”، وإضافة لذلك كرّر اعتقاده أثناء حملته الانتخابية بأن حلف شمال الأطلسي “عفا عليه الزمن”، وانتقد أعضاء التحالف الذين لا يدفعون حصتهم من تكاليف الدفاع عن أوروبا.

كانت القيادة الأمريكية لحلف شمال الأطلسي، ودعم التكامل السياسي والاقتصادي في أوروبا، تشكّل الدعائم الأساسية لسياسات الولايات المتحدة الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية، وأعرب الرئيس أوباما خلال فترة ولايته عن تصاعد امتعاضه مع ما أسماه “دراجي أوروبا الأحرار” الذين فشلوا في الوفاء بالتزامات الدفاع عنهم، لكنه بقي أسير الرؤية الأممية التقليدية للديمقراطيين، والجمهوريين على حد سواء، بأن أوروبا متكاملة تحت مظلة حلف شمال الاطلسي هو أمر جيد لأمن الولايات المتحدة ورخائها.

لكن الصدمة المباشرة وهلع قادة أوروبا رداً على أحدث إشارات ترامب نحو الشكوكية الأوروبية، تتمحور أكثر حول أوروبا منها حول الولايات المتحدة، فيقول جون هولسمان، الخبير في شؤون الأطلسي، والذي يرأس شركته العالمية الخاصة لاستشارات المخاطر في ألمانيا: “إذا أصيب الأوروبيون بالصدمة والفزع مما قاله ترامب، فهذا يدلني على أنهم محللون رهيبون يرفضون ببساطة أن يروا ما يجري”، وأضاف: “إن النخب الأوروبية تعتقد بأن ترامب الرئيس سيتبنى الإيمان (رؤية إيمانية)، ويسقط هرطقة ترامب المرشّح، لذا هي صدمة لهم بأنه يعني ما يقول”.

الذهول الألماني

وجمع وزير الخارجية الألماني فرانك شتايمر ردة فعل العواصم الأوروبية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الاثنين الماضي، حول تصريحات ترامب، بكلمة واحدة: “الذهول”.

لكن الوحيد الذي شذّ عن الإجماع هو وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن الذي علّق على تصريحات ترامب قائلاً: “أخبار جيدة جداً”، موضحاً بأن الرئيس الأمريكي الجديد دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه يحترم رغبة الشعب، وينوي التفاوض سريعاً على اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

اعتاد زعماء الاتحاد الأوروبي على تقديم رؤساء الولايات المتحدة الدعم لتكامل أوروبا، لأن فيه مصلحة كلا الطرفين، وقدم السيد أوباما نقطة هامة بهذا الخصوص عند زيارته لبريطانيا قبل التصويت الصيف الماضي للنقاش حول مقياس نجاح هذه العملية نهاية المطاف.

تواجه قيادات أوروبا هذا العام جدولاً زمنياً لانتخابات صعبة مع نتائج مدمرة للمشروع الأوروبي في فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وربما ايطاليا، وهم يشعرون بالقلق من تشجيع معادي التكامل الأوروبي والاتحاد الأوروبي في واشنطن للنزعة الوطنية، إضافة إلى القلق من تعزيز ترامب علاقاته مع روسيا على حساب أوروبا، ويقول محللون: إن نصراً مفاجئاً للجبهة الوطنية اليمينية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في نيسان سيكون بمثابة تعويذة الموت للاتحاد الأوروبي!.

وقال سفير الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، أنتوني غاردنر، للصحفيين في بروكسل يوم الجمعة: إنه سمع أن مسؤولي الفريق الانتقالي مهتمون بمعرفة “أي بلد على وشك الخروج بعد المملكة المتحدة؟!”، وأضاف غاردنر الذي سيكون عاطلاً عن العمل الجمعة: إنه من “الجنون” للولايات المتحدة تشجيع تفكك الاتحاد الأوروبي، وأن نكون ممن يشجعون على مزيد من الخروج لهو تصاعد في الحماقة!.

وزراء أكثر اعتدالاً

وصرّح بعض الأوروبيين، بما فيهم بعض وزراء الخارجية، بأنهم يعتمدون على بعض التعيينات الوزارية لترامب، فبعضهم عرض وجهات نظر أكثر ودية لليورو الأسبوع الماضي، فعلى سبيل المثال، المرشّح لمنصب وزير الدفاع، الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، أكد التزامه الكامل نحو حلف الناتو، لكن آخرين يقولون: إن الأوروبيين يخدعون أنفسهم إذا كانوا يعتقدون بأنهم يستطيعون الاعتماد على تعيينات ترامب!.

ويقول السيد هولسمان: إنه يمكن للأوروبيين أن يثبتوا التزامهم بالعلاقات عبر الأطلسي مع بزوغ “العهد الجديد” بالتزام جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، تعهد لا يلبيه سوى عدد قليل من الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي، وأضاف: إن تعيين ترامب للجنرال ماتيس بهذا المنصب هو لتحصيل الـ 2%، وليس لدعم الأوروبيين، فقد اعتاد الأوروبيون على قادة أمريكيين “ويلسونيين” يؤمنون بالنظام الدولي، وليس على “جاكسونيين” يؤمنون بالوطنية ويروّجون لها، ويختم هولسمان “بأن الأوروبيين يملكون الحل لمشكلتهم الأطلسية في أيديهم إذا فعلوا الأشياء الصحيحة”.

ما هي الدبلوماسية التي ينبغي على فرنسا اتباعها لعام 2017

رونو جيرارد

(ترجمة فريد جنبرت) – الفيغارو



لا يمكن لفرنسا أن تنتظر ليأتي رئيس جديد للإليزية في شهر أيار من أجل صياغة سياسة خارجية قادرة على مجابهة التحديات الكبرى التي تأتي من الخارج في هذا العام الجديد.

تأتي هذه التحديات بشكل أساسي من خمسة اتجاهات.. الولايات المتحدة حيث ينبغي علينا مجابهة إدارة أمريكية جديدة لا تقيم اعتباراً كبيراً لفرنسا، وروسيا الذي يتوجب علينا جلبها للعائلة الأوروبية، والشرق الأوسط حيث صوت فرنسا لم يكن ضعيفاً بهذا الشكل منذ نابليون، وإفريقيا حيث يحلم ملايين من الشباب بالهجرة إلى الشمال، والإتحاد الأوروبي الذي ينبغي على فرنسا النهوض به. ومن أجل التعامل على قدم من المساواة مع حليفنا الأمريكي، الذي لا يمكن توقع تصرفاته، ومع شريكنا الروسي، نمتلك ورقة رابحة تركها لنا الجنرال ديغول.. وهي استقلالنا الاستراتيجي. فلا ينبغي على الرئيس الفرنسي التضرع إلى دونالد ترامب من أجل الحفاظ على المظلة النووية الأمريكية لأنه يمكننا التباحث مع فلاديمير بوتين حول حقيقة نواياه في حوض دونيتس الأوكراني وبحر البلطيق. إضافة إلى ذلك، من الضروري مواصلة تحديث قواتنا المسلحة دون الشكوى من نقص الميزانية.

من أجل بناء سياسة خارجية كبيرة، الاستقلال سمة لا بد منها ولكنها ليست كافية. يتوجب علينا إذاً العمل. فلا يمكن لأحد اليوم الإدعاء بقدرته على التأثير بالشؤون العالمية الدولية إذا لم يكن لديه قوة اقتصادية. لذلك، لا بد من إعطاء قوة ودفعة جديدة للمحور الفرنسي-الألماني الذي لم يكن فاعلاً مسبقاً نتيجة عدم قدرة باريس على احترام تعهداتها فيما يتعلق بالعجز الحكومي العام. فمعايير ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي) هي ذات صناعة فرنسية. وبالنسبة للألمان، ولديهم الحق في ذلك، يجب على فرنسا أقلها احترام هذه المعايير. ليس لفرنسا إذاً أي بديل دبلوماسي عن المحور الفرنسي-الألماني خصوصاً منذ أن عزمت انكلترا بقيادة تيريزا ماي التوجه للأسف نحو انفصال اقتصادي بريطاني قاسي (البريكسيت) وعسكرياً نحو الاصطفاف مع واشنطن.

أظهر المحور الفرنسي-الألماني فعاليته في الفضاء السوفيتي السابق عن طريق إنشاء، في 6 حزيران 2014، “مجموعة النورماندي” ( روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) والتوقيع على بروتوكول مينسك في 11 شباط 2015.

إن التحدي الذي سيواجه دبلوماسيتنا المشرقية لعام 2017 هو بتحويل تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو إلى قوة دفع لإنجاح بروتوكول مينسك، أي إعادة سيطرة أوكرانيا على حدودها في الدونباس مع إصدار عفو عام وبناء استقلال سياسي لهذه المنطقة القريبة من روسيا والتي تمتلك ثقافة ولغة روسية. ينبغي علينا التصرف بسرعة من أجل أن نستطيع مع الألمان تعليق العقوبات ضد روسيا انطلاقاً من مطلع الصيف القادم، لأنها تؤثر على زراعتنا وصناعتنا بينما لم تحقق أية فرصة بثني عزيمة أمة مرنة وفخورة ومعتزة بذاتها كروسيا. فأمام القبضة الحديدية الصينية التي لا يمكن لأوروبا تفاديها، من الأفضل لنا كسب الروس إلى جانبنا، الذين يبقوا يمتلكون ثقافة أوروبية.

انطلاقاً من 20 كانون الثاني 2017، وهو تاريخ تسلم ترامب مقاليد الحكم الأمريكية، ستتبنى الولايات المتحدة سياسة تجارية عدائية. فقد قرر الرئيس المنتخب تسمية روبرت لايتيزر لمنصب الممثل التجاري. هذا المحامي، الذي سيكون على رأس وكالة قوية تضم 200 خبير ومحترف، معروف بصلابته وهو مستعد لاستخدام سلاح الحمائية في علاقته مع الخارج. في عهد ريغان، كان هو الرجل الثاني حيث نجح بكسر الإغراق التجاري الياباني.

من المستحيل على فرنسا الإدعاء بقدرتها على الدخول اوحدها في مفاوضات تجارية واقتصادية مع عملاقتين كأمريكا والصين. فعلى باريس الاستفادة من لجنة بروكسل (الاتحاد الأوروبي) كدعامة لها. فلا ينبغي علينا نسيان أن هذه اللجنة قد عرفت كيف تقيد آبل وغوغل!

ولإعطاء معنى لهذا البناء الأوروبي الذي أفادنا بشكل كبير، يتوجب علينا، في عام 2017، تركيز جهودنا على منطقة اليورو والكفاح في سبيل وجود سياسة ضريبية ومالية واجتماعية متجانسة، من دولها وإلا فلا يمكن للإتحاد الصمود لوقتٍ طويل.

ستقدم لنا أوروبا الدعم المالي الذي لا غنى عنه لسياستنا الأفريقية الجديدة والذي سيكون مخصصاً لمساعدة شركائنا في المنطقة للسيطرة على حدودهم وتثبيت أقدام شبابهم.

على العكس، يمكن لدبلوماسيتنا الشرق أوسطية أن تتجاوز بروكسل لأنها ستعتمد على لعب دور الوسيط بين إيران والعربية السعودية حيث كانت لهما علاقات ثنائية ممتازة ما بين أعوام 1995-2005.

يمكن لفرنسا من جديد بناء سياسة خارجية عظيمة وجديدة شريطة وجود نوع من الواقعية والحيوية والخيال.

حملة اوباما ضد ترامب

ميشيل شوسودوفيسكي

(ترجمة بتصرف: هيفاء علي) موندياليزاسيون



اتهم الرئيس الأمريكي باراك اوباما موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب ، ففرض عقوبات ضد روسيا. لكن الهدف الخفي من وراء ذلك هو تلطيخ شرعية الرئيس المنتخب وموقفه بخصوص سياسة البلاد الخارجية، وتحديداً إزاء موسكو. كما تهدف إستراتيجية اوباما والمحافظون الجدد إلى زعزعة ثقة الأمريكيين بترامب وذلك باتهامه بالخيانة العظمى. وعليه يكمن الهدف الأساسي من الحملة التي يقودها المحافظون الجدد و لوبي هيلاري كلينتون إلى زعزعة رئاسة ترامب، فعقب تصويت معظم الناخبين لصالحه، وعقب صدور عقوبات اوباما ضد موسكو، بدأت الاتهامات بالخيانة تنهال عليه ، وأطلقت عملية منتظمة لزعزعة رئاسته. كما قامت الاستخبارات المركزية بتوجيه اتهامات خطيرة إليه لا يمكن الاستخفاف بها:”ترامب ينام مع العدو” كما ترمي هذه الحملة الخطيرة ضد ترامب إلى ضمان استمرارية برنامج المحافظين الجدد الخاص بالسياسة الخارجية والذي يتمحور حول الصراعات العالمية والسيطرة على الاقتصاد العالمي، هذا البرنامج هو المهيمن على طبيعة الولايات المتحدة السياسية منذ أحداث 11 أيلول 2001 . حيث تم تبني توجهين رئيسين للسياسة الخارجية عقب تلك الهجمات في إطار إستراتيجية الأمن القومي للعام 2001. كان التوجه الأول يخص “الحرب العالمية على الإرهاب” باستهداف تنظيم القاعدة. والثاني ولد عقيدة “الحرب الدفاعية” الوقائية. والهدف من ذلك بكل بساطة الانخراط في ” تدخلات عسكرية وقائية”أي شن الحرب كإجراء استباقي “للدفاع عن النفس”ضد فئتين من الأعداء:”الدول الشريرة “و” الإرهابيون الإسلاميون”. فبدأت “الحرب العالمية على الإرهاب” تؤدي دور الذريعة والمبرر الحاضر على الدوام للتدخل العسكري الأمريكي والناتو في الشرق الأوسط “لدوافع إنسانية” من ضمنها إقامة “مناطق حظر جوي” كما حصل في العراق وليبيا، وبالتالي تشكل هذه الحرب حجر الزاوية للبروباغندا الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك يتضمن برنامج المحافظون الجدد ” خطط لتغيير أنظمة حكم”و الثورات الملونة”،وعقوبات اقتصادية وإصلاحات اقتصادية كبيرة موجهة ضد الدول التي لا ترضخ لمطالب واشنطن. و التساؤل الهام الذي يطرحه المراقبون :هل ستبقى السياسة الخارجية نفسها في عهد ترامب؟ تكشف الوثائق المسربة من أدراج وزارة الخارجية الأمريكية أن السياسة الخارجية الأمريكية مضت من سياسة”الصد” إبان الحرب الباردة إلى عقيدة” الحرب الاستباقية”عقب هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 . ضمن هذا السياق، يجب اعتبار مشروع المحافظون الجدد القائم على الهيمنة العالمية كنتيجة طبيعية لبرنامج فترة ما بعد الحرب الذي يتضمن الهيمنة العسكرية و الهيمنة الاقتصادية العالمية، والذي صاغه صقور وزارة الخارجية عام 1948 في بداية الحرب الباردة. شاركت كل الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، من هاري ترومان إلى باراك اوباما، في تنفيذ هذه الخطة المتعلقة بالهيمنة على العالم، والتي أسماها البنتاغون “بالحرب الطويلة”. وعليه من المستبعد أن تبتعد إدارة ترامب عن مبادئ السياسة الخارجية الأساسية. فعلى الرغم من أن فريق ترامب انخرط في برنامج يميني عنصري و تراجعي اجتماعياً على الصعيد الداخلي، فقد تحدث إعادة توجهات على الصعيد الخارجي، ففي الوقت الذي كان فيه ترامب يعكف على تشكيل فريق مكتبه المؤلف من الجنرالات و رجال أعمال و أصحاب مصارف و أصحاب الشركات النفطية من اليمين، الذي يتطابق مع أيديولوجية الحزب الجمهوري، كان التفاهم الودي، الذي كان سائداً بين الديمقراطيين والجمهوريين، يتلاشى ويذوب شيئاً فشيئاً. ذلك أنه يوجد أصوات قوية في صفوف الحزب الجمهوري تدعم” اللوبي المعادي لترامب”. واقع الأمر سوف تتفاقم الانقسامات بين هذين الحزبين الخصمين من الآن فصاعداً. فيما يخص السياسة الخارجية، تتركز الخلافات على العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة التي عرضتها إدارة اوباما للخطر، وكذلك تتركز على برنامج الولايات المتحدة العسكري في سورية والعراق. كما أنها ستؤثر حتماً على الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني بدوره من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا. ذلك أن العقوبات أدت إلى تراجع ملحوظ في حجم المبادلات التجارية واستثمارات الاتحاد الأوربي مع الاتحاد الروسي.والسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة ما إذا كانت التوجهات الجديدة لإدارة ترامب ستشمل تقييد عملية نشر الجنود والجهاز العسكري للناتو على أبواب روسيا في أوروبا الشرقية؟ وهل ستكون مؤيدة لنزع السلاح النووي؟ إذاً في الوقت الذي يبدوفيه برنامج ترامب الخاص بالسياسة الخارجية ضحية “سياسة الذم والتشهير” التي ينتهجها حزب هيلاري كلينتون، فإن الإدارة الجديدة تحظى بدعم المصالح النقابية الكبرى التي لن تتردد في النهوض ضد المحافظون الجدد، ومن بينها أوساط الاستخبارات، كما أن ترامب يحظى بدعم اللوبي الأمريكي المقرب من إسرائيل و الاستخبارات السرية الإسرائيلية.

أجندة مشروع الزعزعة

*حملة الذم والتشهير الإعلامية ضد ترامب

* إطلاق حركات الاحتجاجات المنظمة ضد ترامب في كل أنحاء الولايات المتحدة مع تغطية إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة، و جمع تواقيع لعريضة بهدف الإساءة لترامب.

*إعادة إحصاء الأصوات في ثلاث ولايات مؤثرة.

*تبني القانون الذي يسمح للاستخبارات مراجعة نتائج الانتخابات قبل الإعلان عنها رسمياً ، والذي يتضمن بنداً يشجب ما وصفه بـ”وسائل إعلام مستقلة مقربة من موسكو” كرد على التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لصالح دونالد ترامب.

*تصويت الهيئة الانتخابية في 19 كانون الأول .

*طلب الالتماس الذي أطلقته النائبة عن ولاية فلوريدا باربرا بوكسير على موقع “Change.org” والمتعلق بالطعن في تصويت الهيئة الانتخابية.

* ترمي الحملة الراهنة إلى عرقلة الاحتفالات الخاصة بتنصيب الرئيس في 20 كانون الثاني الجاري بكافة الطرق.

*تنفيذ إجراء إقالة الرئيس، تم إعداده مسبقاً، أثناء العام الأول لفترة رئاسته.

تعد حملة البرباغندا الإعلامية هذه ضد رئيس منتخب سابقة لم يشهد لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة، والتغطية الإعلامية المترافقة مع هذه الحملة هي الأخرى مختلفة و غريبة، إذ سبق وأن انتقدت وسائل الإعلام الأمريكية رجال السياسة على أعلى مستوى ومن بينهم رؤساء ولكن ليس بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع ترامب وهي التي ضمنت تغطية واسعة لحركة الاحتجاجات المنظمة ضد ترامب. يخدم منظمو تلك الاحتجاجات و المتطوعون مصالح المجموعات الكبرى للوبيات النقابية، وفي مقدمتها قطاع الدفاع، وهم بالتأكيد لا يخدمون مصالح الشعب الأمريكي.

وسوف تتواصل الحملة حتى بعد تنصيب ترامب وستبقى تهمة الخيانة العظمى تحوم حوله، وسيستمر خصومه في محاولة الإطاحة به و عزله منذ اليوم الأول لمباشرته عمله الرئاسي. لذلك لابد من فتح هذا الملف الخطير على أعلى مستوى في مجلسي النواب والشيوخ والأدلة متوفرة بقوة. وأخيراً، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتجه نحو أزمة سياسية عميقة ستولد عواقب اجتماعية واقتصادية وجيوبوليتيكية خطيرة. وفي الوقت الراهن، من الصعوبة بمكان التكهن بما ينتظرنا، نحن الأمريكيين، في ظل إدارة ترامب.

http://www.mondialisation.ca/la-politique-etrangere-des-usa-et-la-campagne-de-destabilisation-la

ما قاله ترامب عن سورية، بوتين، اسرائيل… في مقابلاته

(ترجمة: هناء شروف) عن الغارديان



أعلن دونالد ترامب، في مقابلة من برجه في نيويورك مع صحيفتي التايمز البريطانية وبيلد الألمانية، عن مواقفه وآرائه حول مجموعة واسعة من القضايا أهمها:

حلف شمال الاطلسي

التايمز: كرر ترامب انتقاده لحلف شمال الأطلسي، أحد الدعائم الأساسية لسياسة أمريكا الخارجية منذ عقود، ووصفه بأنه “عفا عليه الزمن” لفشله في احتواء التهديد الإرهابي في الدول الغربية. اشتكى أيضاً من أن بعض الدول “لا تدفع ما ينبغي عليها دفعه”. لكنه أضاف أن “حلف شمال الأطلسي مهم جدا بالنسبة له”.

إيران

التايمز: قال ترامب انه لن يكشف عن تفاصيل سياسته – “أنا فقط لا أريد أن ألعب بالأوراق” لكنه كرر هجومه على الاتفاق التاريخي الذي عقده باراك أوباما مع إيران بخصوص الأسلحة النووية. “أنا لست سعيدا بهذا الاتفاق، اعتقد أنه واحد من أسوأ وأغبى الصفقات التي عقدت”.

روسيا والأسلحة النووية

التايمز: طرح ترامب فكرة مراجعة العقوبات على روسيا فيما إذا كان بوتين مستعداً للابتعاد عن المواجهة “هناك عقوبات على روسيا- دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع عقد بعض الصفقات الجيدة مع روسيا. أعتقد أن تخفيض الأسلحة النووية يجب أن يكون في المقام الأول، تضررت روسيا بشكل سيء للغاية بسبب العقوبات، وأعتقد أن هناك شيئاً يمكن أن يحدث ويستفيد الكثيرون”.

بيلد: سئل ترامب عما إذا كان يفهم لماذا يخشى الأوروبيون الشرقيون بوتين وروسيا، أجاب ترامب: “بالطبع. في الواقع أنا أعلم ذلك. أعني، أنا أفهم ما يجري هناك”.

في سورية

التايمز: انتقد ترامب أوباما لفشله في وضع حد للنزاع في سورية. ولكن الآن ” فات الأوان”، وقد ساعد عدم التدخل الغربي بخلق أزمة إنسانية”. خصوصاً في حلب مؤخراً، أعني عندما تنظر إليهم يطلقون النار على السيدات المسنات الخارجات من المدينة – إنهن لا يستطعن المشي ومع ذلك يطلقون النار عليهن – يبدو وكأنهم يمارسون رياضة إطلاق النار – آه لا… وضع رهيب.”

بيلد: قال ترامب أنه يجب إقامة مناطق آمنة في سورية. أضاف “هذا يمكن أن يكون أرخص بكثير. وينبغي على دول الخليج أن تمولها وتدفع لها فلديهم المال أكثر من أي شخص آخر. إن أي شيء سيكون أرخص بكثير من الصدمة التي تعاني منها ألمانيا الآن أقول: إنشاء مناطق آمنة في سورية”.

في العراق

التايمز: قال إن غزو العراق في عام 2003، كان ” أسوأ قرار في التاريخ الأمريكي، إنه مثل رمي الحجارة على خلية نحل.”

في أفغانستان

بيلد: قال إن السياسة الأمريكية في أفغانستان لم تنجح على الرغم من التدخل العسكري الطويل. “لا شيء يسير على ما يرام. أعتقد أننا كنا هناك لمدة تقرب من 17 عاماً. لكن أقول بصراحة عندما ننظر إلى المنطقة بأسرها نرى أننا لم نسمح للقادة العسكريين الأمريكيين بالقيام بواجبهم.

“لقد بدأت للتو أتمعن في شيء … أوه، لا ينبغي أن أظهره لك على الإطلاق، لأنه سر، ولكن لقد اتخذت مجرد نظرة على أفغانستان. إذا نظرت إلى طالبان هناك ترى أعدادهم تزداد أكثر وأكثر كل عام. وتسأل نفسك “ماذا يجري هناك؟”.

في منطقة الشرق الأوسط وجاريد كوشنر

قال ترامب أنه سيعين صهره جاريد كوشنر للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. ورداً على سؤال ما الدور الذي سيقوم به كوشنر، قال ترامب: “أنت تعرف جاريد لاعب جيد، سوف يتوصل لتأمين اتفاق إسرائيلي لم يتمكن أي شخص آخر الحصول عليه. أنت تعلم، أنه موهبة طبيعية، فهو في القمة ولديه قدرة فطرية لعقد صفقات، والجميع يحبه. “زوجة كوشنر، ابنة ترامب إيفانكا، لن يكون لها أي دور في الحكومة. قال: “لديها أطفال” وهي مشغولة في شراء منزل في واشنطن.

في “اسرائيل”

قال “إن قرار إدارة أوباما بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في كانون الأول كان فظيعاً”، وأضاف “أنه يجب على بريطانيا أن تعترض على القرار بدلاً من التصويت لصالحه. وأنه يأمل أن تستخدم بريطانيا حق النقض على قرار قادم بشأن إسرائيل يمكن أن يقدم هذا الأسبوع”. وأعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً لو تستخدم بريطانيا العظمى الفيتو، لأنني لست متأكداً إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدمه – بشكل غير عادي أنها لن تفعل ذلك، لدي أصدقاء يهود قلت لهم: “ماذا تفعلون على الأرض؟”.

“ورفض التعليق فيما إذا كان سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ “أنا لا أريد أن أعلق على ذلك. لكن سنرى”.

أنجيلا ميركل وبوتين

بيلد: دعا دونالد ترامب سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها أنجيلا ميركل بشأن اللاجئين “خطأً كارثياً” ستدفع ألمانيا ثمنه؟

قال ترامب في حين إنه يكن “احتراماً كبيراً” بالنسبة لميركل، التي ستعين كمستشارة لولاية رابعة في الخريف المقبل، ووصفها بأنها “رائعة” و “قائد رائع”، لكنها ارتكبت خطأً كارثياً بالسماح لكل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بالقدوم إلى البلاد. وأخبر بيلد: “هل تعرف أن ترك كل هؤلاء الناس القادمون من أماكن مختلفة، لا أحد يعرف من أين جاؤوا على الإطلاق”. سوف يعطيك انطباعاً واضحاً عمّا يحصل، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في شهر كانون الأول في برلين الذي قتل نتيجته 12 شخص بسبب توجه شاحنة يقودها طالب لجوء من تونس إلى سوق عيد الميلاد.

“لذلك أنا من رأيي أنها ارتكبت خطأً كارثياً، خطأً فادحاً جداً. ولكن ضع ذلك جانباً، أنا أحترمها، وأحبها، لكنني لا أعرفها، وعندما سئل عما إذا كان سيكون على استعداد لدعم إعادة انتخابها، كما فعل سلفه باراك أوباما قال انه سيفعل.”

سئل ترامب هل يثق أكثر في آنجيلا ميركل أم في فلاديمير بوتين خصوصاً أنهما يعرفان بعضهما جيداً حيث يتحدث الرئيس الروسي الألمانية بطلاقة وتتحدث ميركل الروسية بطلاقة؟

فأجاب ترامب: “أولاً وقبل كل شيء، أثق بكل منهما. دعونا نرى هل ستستمر هذه الثقة طويلاً. ربما لن تستمر لفترة طويلة.

التغريد على التويتر

التايمز: تفاخر ترامب بأن لديه حوالي 46 مليون متابع على التويتر. وقال إنه على الرغم من الانتقادات التي واجهها لاستخدمه التويتر كثيراً إلا أنه سيستمر في التغريد عندما ينصب رئيساً.

https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/16/the-trump-interviews-what-he-said-about-brexit-putin-israel-syria-and-twitter

ملاحظة: نشرت في جريدة البعث