وزير العدل لـ “البعث”: عن الأتمتة وجرائم الحرب والتقادم

كشف الرفيق الدكتور نجم الأحمد عضو القيادة القطرية للحزب وزير العدل أن الوزارة تعاقدت مع جامعة دمشق من أجل أرشفة الوكالات العدلية، والبالغة حوالي 15 مليون وكالة في المحافظات السورية كافة، وأنهى الفريق عمله في أرشفة الوكالات العدلية في كل من عدليات دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس- القنيطرة، وبواقع حوالي (8) ملايين وكالة، وسوف تتمّ المباشرة بأرشفة الوكالات العدلية في عدليتي السويداء ودرعا قريباً، بعد أن أنهت الوزارة تأمين المستلزمات الحاسوبية والشبكية والكهربائية في هذه العدليات، بالإضافة إلى خطة الوزارة في أرشفة هذه الوكالات في عدلية حلب بعد أن تمّ تحريرها من رجس الإرهابيين.

وأشار الرفيق الأحمد في حوار خاص مع “البعث” أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل القضائي ، وتمكن، وبمساعدة فريق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا -مركز البحوث، من أتمتة عمل محكمة قضايا الإرهاب، ويمكن عدّه إنجازاً وطنياً لتنفيذه بأيادٍ وطنية خالصة، ولتوفيره مبالغ طائلة على خزينة الدولة، إضافة إلى كونه سيادياً لأنه ملك وزارة العدل.

وفيما يلي نص الحوار

< تعلمون أن المجموعات الإرهابية استهدفت قصور العدل والمحاكم التي تضم ملايين الوثائق التي تثبت حقوق المواطنين، وكذلك أرشيف الدعاوى والمحاكم المتعلق بها.

كيف تعاملت الوزارة مع هذا الملف الذي ينطوي على مخاطر وحسابات شائكة ومعقدة؟

<< مع بدايات الأحداث التي مر بها القطر العربي السوري، وفي الأيام الأولى منها، تمّ استهداف قصور العدل، والمحاكم، والمجمعات القضائية، بالتدمير والحرق، ما أدى إلى إتلاف الكثير من الدعاوى والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة… وجميعها تتضمن حقوقاً للمواطنين فيما بينهم، أو حقوقاً لهم على الدولة بمؤسساتها المختلفة، إضافة لحقوق الدولة المترتبة في ذمة المواطنين، بالإضافة إلى أن الكثير من الملفات القضائية كانت تتعلق بأشخاص موقوفين -في معرض الدعاوى القائمة بحقهم- وهذا ما يُظهر بوضوح النيّة السيئة للعصابات الإرهابية المسلّحة التي زعمت بأن حراكها كان سلمياً.

وقبل ذلك كانت وزارة العدل تدرك أهمية تطوير العملية القضائية وإصلاحها بما يتوافق مع مسيرة التطوير والتحديث التي قادها السيد الرئيس بشار الأسد، حيث عمدت الوزارة إلى إطلاق مشروع أتمتة العمل القضائي وأرشفة الوكالات العدلية في محافظة درعا، وجرى افتتاح هذا المشروع في منتصف عام 2010، وتطبيقه في ثماني محاكم على درجات قضائية مختلفة، وكان الهدف حفظ الدعاوى ووكالات الكاتب بالعدل كافة، وربط محاكم العدلية فيما بينها، ومن ثم ربطها مع الوزارة، وذلك عبر مخدم مركزي يمكن من خلاله استرجاع الدعاوى أو الوثائق المفقودة، وإدارة العملية القضائية ومراقبتها باستمرار في سبيل تحسين أداء عمل المحاكم، وتقصير أمد التقاضي.

ولكن ما حصل أنه بعد يومين فقط من بداية الأحداث تم إحراق القصر العدلي في درعا، والمبنى المخصص للبرنامج، وتدمير وسرقة محتوياته كافة.

ومع ذلك، لم تقف وزارة العدل مكتوفة الأيدي، فلقد أوعزت مباشرة بترميم الدعاوى الخاصة بالمواقيف، ومعالجة أوضاعهم، وتم ذلك خلال وقتٍ قصير.

ولتقنين هذا الأمر أعدت وزارة العدل مشروع مرسومٍ لترميم الدعاوى صدر بالرقم (28) لعام 2013، وهو يمدد سنوياً منذ ذلك التاريخ، كما أن قانون أصول المحاكمات الجديد رقم (1) لعام 2016 قد راعى هذا الأمر.

أما لجهة الوكالات العدلية فإن عددها يبلغ حوالي (15) مليون وكالة في المحافظات السورية كافة، ومن أجل أرشفة هذه الوكالات فقد عمدت الوزارة إلى التعاقد مع جامعة دمشق من أجل أرشفتها، بكلفة حوالي (100) مليون ليرة سورية، وقد انطلق هذا المشروع عام 2014، وأنهى فريق الجامعة عمله في أرشفة الوكالات العدلية في كل من عدليات دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس- القنيطرة، وبواقع حوالي (8) ملايين وكالة، وسوف تتم المباشرة بأرشفة الوكالات العدلية في عدليتي السويداء ودرعا قريباً، بعد أن أنهت الوزارة تأمين المستلزمات الحاسوبية والشبكية والكهربائية في هذه العدليات، وذلك خلال الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى خطة الوزارة في أرشفة هذه الوكالات في عدلية حلب بعد أن تم تحريرها من رجس الإرهابيين.

مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى:

– أرشفة جميع الوكالات العدلية المتاحة في المحافظات السورية كافة.

– أتمتة جميع مراكز الكتاب بالعدل في القطر والبالغ عددها حوالي (160) مركزاً.

– ربط جميع دوائر الكتاب مع الإدارة المركزية.

– حفظ جميع الوكالات على مخدم مركزي يمكن من خلاله الاستعلام عن الوكالات، ويمكن ربط الدوائر الرسمية ذات العلاقة والمصارف بمركز المعلومات المراد إحداثه في الوزارة والاستعلام عن أي وكالة.

< ملف آخر على صلة بأتمتة العمل القضائي يجري الحديث بأن ذلك تمّ بجهود وخبرات وطنية وبتكلفة متدنية جداً، وكانت له أبعاده السياسية والأمنية.

ماهي ملابسات هذا الموضوع؟ ولماذا يمكن اعتباره إنجازاً وطنياً وسيادياً؟

<< موضوع أتمتة العمل القضائي من أهم المواضيع المطروحة في سبيل تطوير العملية القضائية في سورية، وهو من البرامج الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، حيث تأمل من خلاله ربط المحاكم السورية كافة مع بعضها البعض، وربطها جميعاً مع مخدّم مركزي في الوزارة لمراقبة هذه العملية، وإدارتها بما يكفل تطويرها، وتقصير أمد الدعاوى، ومكافحة حالات الفساد.

هذا المشروع كانت بداياته قبل الأحداث، حينما كانت الوزارة تنوي التعاقد مع شركة “هافلسن” التركية من أجل تقديم البرامج الحاسوبية، والتجهيزات لهذه العملية، وبكلفة تقدر بحوالي (80) مليون دولار. ومن المعلوم أنه لو تمت هذه العملية فإن البرنامج الآن سيكون متوقفاً عن العمل، لأن الدعم الفني كانت ستقدمه الشركة عبر مهندسيها والفنيين فيها. إضافة إلى إطلاع هذه الشركة على قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج -مع إمكانية نقلها-والتعرّف على طبيعة الدعاوى والمسائل التي تطرح على القضاء وهو أمر في غاية الخطورة.

إلا أنه، وبمساعدة فريق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا -مركز البحوث، تمكنت الوزارة من إعادة تصميم البرنامج الحاسوبي اللازم -رغم تعقيداته- وتطبيقه في عدلية ريف دمشق (المحاكم المدنية) منذ عام 2014، بمبالغ لا تذكر.

هذا بالإضافة إلى أن الفريق ذاته قام بتصميم البرنامج الحاسوبي اللازم لأتمته عمل محكمة قضايا الإرهاب، وتمّ تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وسوف يتم إطلاق هذا البرنامج قريباً.

والبرنامج كما أسلفنا يمكن عدّه إنجازاً وطنياً لتنفيذه بأيادٍ وطنية خالصة، ولتوفيره مبالغ طائلة على خزينة الدولة، إضافة إلى كونه سيادياً لأنه ملك وزارة العدل، وليس ملك الشركة التي كانت ستقدمه.

ويوفر هذا البرنامج:

– الشفافية في العملية القضائية.

– تقصير آماد التقاضي بصورة واضحة وملموسة.

– متابعة عمل المحاكم وحفظ أعمالها بأكثر من مكان، وسهولة استرجاعها عند الحاجة.

– تمكين المواطن من متابعة دعواه بصورة سريعة ومأمونة.

– مكافحة حالات الفساد وسهولة ضبطها ومتابعتها.

< لنتحدث عن أتمتة الكاتب بالعدل. كيف يتم ذلك؟ وما الثبوتيات اللازمة والمدة الزمنية المطلوبة؟ وطالما أن هذا العمل مهم، لماذا لا تظهرونه إعلامياً بما يوفر للمواطنين إمكانية الاطلاع على القضايا التي تمسّهم، وخاصة مع الشكاوى المستمرة من بطء القضاء؟

<< الوكالات العدلية هي الوكالات التي يُنظمها الكتّاب بالعدل، والتي تتضمن حقوقاً متبادلة فيما بين الأفراد أنفسهم، والتعهدات التي تطلبها مؤسسات الدولة في معرض تسيير أعمالها.

ودوائر الكتّاب بالعدل تنتشر في أنحاء القطر كافة، بدءاً من العدليات في مراكز المحافظات، والمجمعات القضائية، وصولاً إلى محاكم المناطق. ويبلغ عددها (160) مركزاً.

ومع انطلاقها في مشروع أتمتة العمل القضائي في العدليات وأرشفة الوكالات، هناك مشروع الإصدار الإلكتروني الذي طبقته الوزارة في دائرة الكاتب بالعدل الأولى في عدلية دمشق بعد أن أمنت المكان والتجهيزات اللازمة لعمل هذا المركز الذي بلغت تكاليفه حوالي (70) مليون ليرة سورية، وأصبح إصدار الوكالات فيه آلياً، ويتم أرشفة الوكالات وحفظها على مخدّم خاص في الوزارة، بحيث تسهل عملية الرجوع إليها، والتأكد منها، فضلاً على انعدام التزوير فيها لتزويدها برمز (باركود) خاص بالوكالة لا يمكن تزويره، وطباعتها على ورق ذي مواصفات أمنية، حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الجهات الحكومية لتزويدها بمثل هذا الورق وبقيمة (317) مليون ليرة سورية.

كما أن هذه العملية ستؤمن دخلاً ممتازاً للخزينة العامة من خلال استيفاء رسم مقداره (1000) ل. س عن إصدار الوكالة، و(500) ل. س عن كل تصديق للوكالة.

هذا بالإضافة إلى اختصار الوقت، وتأمين المكان اللائق لانتظار الأخوة المواطنين.

أما لجهة الوكالات التي فقدت في الأحداث، فإن الوزارة عمدت إلى إصدار العديد من التعاميم والبلاغات بلغ عددها حوالي (17) تعميماً من أجل توخّي الدقة والحذر في التعامل بهذه الوكالات التي مصدرها مناطق خرجت عن السيطرة، أو تمّ إحراقها، وذلك حرصاً على حقوق المواطنين فيها، وحرصاً على عدم التلاعب والتزوير فيها.

ثمّ عمدت الوزارة إلى تشكيل لجنة من القضاة، وممثل عن نقابة المحامين، لدراسة موضوع هذه الوكالات، وحالاتها، وتقديم المقترحات اللازمة للمعالجة، وسوف تنهي هذه اللجنة أعمالها قريباً.

< لننتقل إلى موضوع آخر هو الريعية والعائدات المالية. لقد نُقل عنكم أنكم تخططون لأن تكون وزارة العدل وزارة منتجة مالياً ورافدة لخزينة الدولة.

ما هي تصوراتكم بهذا الشأن؟ وما الهدف من وراء ذلك؟ ومن أين يمكن الحصول على العائدات المرتقبة؟

<< تعمل وزارة العدل على تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتسهم في استقرار المجتمع وإيصال المواطنين إلى حقوقهم، وهذا ما يؤدي إلى مجتمع عادل وآمن، إلا أن الوزارة تسهم كذلك برفد الخزينة العامة بمبالغ كبيرة، وذلك من خلال الرسوم القضائية المفروضة بحكم القانون على الدعاوى، ومن خلال الغرامات المفروضة بحق المخالفين والمحكوم عليهم بعقوبة ما، ولا سيما أن هذه الغرامات تتناسب طرداً مع المبالغ موضوع الدعاوى.

هذا بالإضافة إلى ما يتم تحصيله عبر برنامج إصدار الوكالات إلكترونياً وتصديقها، فمن خلال مركز واحد فقط تمّ تجهيزه في مبنى الوزارة يتحصل ما مقداره /350/ ألف ليرة يومياً، ويمكن القياس على ذلك في حال تجهيز المراكز كافة، مع الأخذ في الحسبان حجم العمل في كل مركز تبعاً لتواجده.

هذا وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لدراسة موضوع رسوم دور المحاكم والبحث في إمكانية تخصيصها لصالح الوزارة.

< كيف ترى العلاقة بين وزارة العدل ومجلس الشعب؟

كيف هي علاقتك كوزير مع المجلس كمؤسسة؟

وما قصة اللصيقة القضائية؟ ولماذا أخذت كل هذه الضجة داخل مجلس الشعب؟ وأثارت الإحتجاج لدى المحامين والمتقاضين؟

<< فيما يتعلق بالعلاقة بين وزارة العدل ومجلس الشعب فإنها علاقة جيدة يحكمها الدستور والقانون، وتتسم بالتعاون فيما يتعلق بالجوانب كافة، ولا سيما لجهة مناقشة مشاريع القوانين، أو الإجابات على أسئلة السادة أعضاء المجلس، سواء الشفوية أو الخطّية التي تتم في مواعيدها.

وما أُثير حول موضوع اللصاقة القضائية كان في حدود المناقشات الطبيعية، حيث أن قيمة اللصيقة التي كانت سارية هي (100) ل. س، وتم تعديلها إلى مبلغ (200) ل. س بقانون أقرّه مجلس الشعب، وهذا المبلغ لا يؤثر على من يرغب برفع الدعوى، ولاسيما أنه في النهاية سيتحمل الطرف الخاسر بالدعوى كافة الرسوم والمصاريف التي أسلفها المدعي، وهو أمر معمول به في العديد من دول العالم للإسهام المباشر ممن يستفيد من خدمات المرفق العام في جزء يسير، لا يذكر، من النفقات التي يتكبدها هذا المرفق. فضلاً عمّا تقدم، فإن من لا يستطيع سداد الرسوم والنفقات القضائية، بما في ذلك رسم اللصيقة، يمكنه الحصول على المعونة القضائية وإعفائه منها ومن أتعاب المحاماة.

< نقل عنكم، أيضاً، أن خطط الإصلاح القضائي تحتاج إلى جرأة. هل هي جرأة القرار الذي قد يراه آخرون مكلفاً أحياناً؟ وهل تلمحون إلى أبعاد سياسية؟ وأين تصنف الإصلاح القضائي في إطار العملية الإصلاحية الشاملة؟ خاصة وأنه نقل عنكم قولكم أمام مجلس الشعب إن كل أنواع الإصلاح تبقى ناقصة من دون الإصلاح القضائي؟

<< فيما يتعلق بموضوع الإصلاح القضائي، لا شك أنه من الأمور التي تحتاج إلى جرأة، وذلك للانتقال من الواقع الحالي في القضاء إلى واقع أفضل، بحيث يصبح شفافاً ونزيهاً وعادلاً وسريعاً، كونه الملاذ الأخير للمواطن للحصول على حقه.

ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، سواء لجهة تعديل التشريعات القائمة بما يوافق واقع الحال، أو إصدار تشريعات جديدة تغطي الحالات التي ترافقت مع بدء الأزمة في سورية، وكذلك الأمر لجهة زيادة الكادر القضائي والإداري في الوزارة، بحيث يغطي جميع المحاكم المنتشرة في أنحاء القطر كافة، ومن جهة أخرى، السعي الدائم إلى تحسين أوضاع السادة القضاة، وتأمين وسائط النقل المناسبة لهم، وتأمين السكن أيضاً، وكل ذلك في ظل الأزمة التي يمر فيها القطر. ومهما كلف هذا الأمر، فإنه لا يقاس بمردوده المادي بقدر مردوده الاجتماعي، إذ إن نجاح القضاء هو نجاح لإدارات الدولة جميعها.

< هل تحدثوننا عن القضاء العقاري؟ ولماذا هو خارج السلطة القضائية؟

<< لا شك أن القضاء العقاري هو نوع من أنواع القضاء الذي أوجدته الحاجة إلى تحديد وتحرير جميع الأراضي في الجمهورية العربية السورية، ولقد ارتأى المشرع تخصيصه بذلك للإسراع في إنجاز هذه العملية، وهذا النوع من القضاء لا يقع خارج صلاحيات السلطة القضائية، حيث يخضع إدارياً لمديرية المصالح العقارية، ويجري العمل حالياً على تعديل القانون الخاص بالقضاء العقاري، ونعني بذلك القانون رقم (16) لعام 2014، بهدف منح القضاة العقاريين المزيد من الاستقلالية والضمانات التي تمكنهم من أداء رسالتهم بأفضل صورةٍ ممكنة.

ومن جهة أخرى، فإن جميع الأحكام الصادرة عن القضاة العقاريين خاضعة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف المدنية في المحافظة، أو المنطقة الاستئنافية، ولابد من الإشارة إلى هذا النوع من القضاء هو قضاء مؤقت سوف ينتهي مع انتهاء أعمال التحديد والتحرير في الجمهورية العربية السورية، حيث يعود الاختصاص إلى الموطن الأصلي وهو القضاء العادي.

< تنقلات القضاة.. لقد سمعنا شكاوى البعض من قرارات تبدو شخصية بل ومزاجية أحياناً. ما هي المعايير والمحددات التي يتم العمل بها في هذا المجال؟ وهل هناك فساد في القضاء؟ هل جرت محاسبة أحد؟ هل تمّ عزله ومقاضاته؟

<< موضوع تنقلات القضاة أمر ضروري في سير العملية القضائية، ولابد منه، حيث يؤخذ في عين الاعتبار ترفيع القضاة، والتقارير التفتيشية، وحاجة العمل، وضمان الاستمرارية في كل تشكيل قضائي. وقوائم التشكيلات تتم دراستها في مجلس القضاء الأعلى، والمجلس أعلى سلطة قضائية في سورية، بناءً على اقتراح لجنة ثلاثية تضم المحامي العام، ورئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى، وأقدم مفتش قضائي.

أما لجهة الفساد في القضاء فإنه أمر نسبي في أضيق الحدود، ولضبط حالات الفساد ومتابعتها هناك إدارة التفتيش القضائي التي تقوم عبر مفتشيها في الإدارة المركزية، وفي العدليات، بالتفتيش على أعمال القضاة مرتين في السنة، إضافة للتفتيش الذي يتم من خلال الشكوى.

وهذه التقارير هي إحدى الوسائل لتقييم عمل السادة القضاة، وترفيعهم، كما أنه بموجب هذه التقارير -وحسب جسامة الخطأ المنسوب للقاضي- يتم من خلالها إحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته عن الخطأ المنسوب إليه، والذي قد يقترن أحياناً بعقوبة عدم الترفيع لمدة معينة، أو بالعزل من السلك القضائي نهائياً.

ويصدر المجلس العديد من قرارات العزل والعقوبات الأخرى في العام الواحد، ولكن وفق قانون السلطة القضائية فإن المراسيم الخاصة بالعزل لا يجوز نشرها.

< هناك أحاديث كثيرة عن سلبيات عمل محكمة الإرهاب، لجهة عدم سرعة البت في القضايا الواردة من المحافظات، وضعف خبرة القائمين على عملها؟ هل يندرج ذلك في إطار خطط تطوير عمل الوزارة؟

<< محكمة قضايا الإرهاب من المحاكم التي ولدت مع بداية الأزمة التي يمر بها القطر العربي السوري، وهي تختص بمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية (فاعلين- متدخلين- شركاء- ممولين)، وسوى ذلك، وتطبق أحكامها على السوريين والأجانب الذين ساهموا في هذه الأعمال على الأراضي السورية.

وهذه المحكمة تقوم بعملها على وجه حسن. وتأخر البت بالدعوى لا يعود للمحكمة بكل الأحوال، وإنما يعود إلى جهات أخرى، ولاسيما أن هذه المحكمة، في معرض النظر بالدعاوى المطروحة أمامها، قد تضطر إلى مراسلة جهات متعددة في الدولة، وهذا ما يؤخر البت في بعض الدعاوى. ولا صحة لما يُقال حول ضعف القائمين على عملها، إذ يتم اختيار أفضل القضاة للعمل فيها، والجميع يتمتعون بقدرٍ كافٍ من العلم والمعرفة القضائية اللازمة للبت في الدعاوى، وممن لهم خبرة في العمل في المجال الجزائي.

ولا شك أن الوزارة تسعى إلى تطوير عمل هذه المحكمة، وجعلها تؤدي خدماتها بصورة أفضل، حيث قامت بأتمتة عمل هذه المحكمة بشكلٍ كامل، بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وأمنت البنى التحتية اللازمة لعمل هذه المحكمة من شبكة حاسوبية وكهربائية وأجهزة لازمة، وسوف يتم الإقلاع بهذا المشروع قريباً جداً. ومن خلال هذا البرنامج سوف تصبح جميع أعمال المحكمة محفوظة على مخدّم مركزي خاص بها، ويمكن من خلال قاعده البيانات الخاصة بها استخراج الإحصائيات اللازمة، والوقوف على حالة كل شخص تم تقديمه إلى هذه المحكمة، وأين وصلت المحكمة الخاصة به.

< هل هناك تنسيق بين العدليات والجهات الوصائية المعنية بتوقيف المشتبه بهم؟ وما هو دور وزارة العدل في ضبط هذه الآلية؟

<<لا شك أن وزارة العدل هي المعنية بحريات المواطنين والحفاظ عليها، وعلى ممتلكاتهم، وسوى ذلك، وموضوع توقيف المشتبه به تحكمه قواعد قانون أصول المحاكمات، والوزارة عبر عدلياتها المختلفة، وعبر النيابات العامة فيها، تراقب ذلك، إذ إن موضوع تمديد التوقيف من عدمه يعود تقديره إلى النيابة العامة.

وهناك تفاهم واضح فيما بين وزارة العدل وبين الجهات التي تقوم بدور الضابطة العدلية حول هذا الأمر، وأي تأخير في تقديم المشتبه به إلى القضاء تقع مسؤوليته على عاتق الضابطة الإدارية التي ألقت القبض عليه.

< هناك هاتف ساخن في وزارة العدل للسؤال عن المفقودين، وغالباً ما لا تتم الإجابة عن الاستفسارات الواردة من خلاله؟ لماذا لا توجد قاعدة بيانات خاصة بذلك؟

<< منذ بداية الأزمة، قامت الوزارة بإحداث مكتب للبحث عن المفقودين هدفه مساعدة المواطنين الذين فقدوا أحد أصولهم، أو فروعهم، أو أقاربهم، في معرفة مصيره، وقامت بأتمتة هذا العمل عبر برنامج حاسوبي يحتوي قاعدة بيانات كاملة للشخص مقدم الطلب، وللشخص المفقود (اسمه- تولده- مكان فقدانه- تاريخ فقدانه- الجهة التي يعتقد أنه فيها… ).

وتقوم الوزارة بمراسلة جميع الجهات المختصة حول هذا الأمر، ويتم تخزين الردود في قاعدة البيانات، ويتم البحث من خلال الاستعلام عن اسم المفقود، أو اسم والدته، أو والده، أو تاريخ الولادة… ويمكن معرفة رد الجهات الرسمية حول ذلك.

وتسهيلاً على المواطنين، فلقد وضعت الوزارة الرقم الهاتفي الرباعي (2073-011) في الخدمة اعتباراً من الساعة (10،00) صباحاً وحتى الساعة (2،00) ظهراً للرد على أسئلة المواطنين حول المفقودين.

ولا صحة لما يقال بأنه لا تتم الإجابة عن الاستفسارات من خلاله.

< ماذا قدمت الوزارة في موضوع المخطوفين في جميع المحافظات؟ ولما لا يتمّ نشر المعلومات الخاصة بهم في وسائل الإعلام، مع أننا لمسنا خلال عملية التبادل الأخيرة في شرق حلب أن وزارة العدل معنية مباشرة بذلك؟

<< فيما يتعلق بالمخطوفين لم تكن وزارة العدل بعيدة عن هذا الموضوع، إذ ساهمت بتحرير العديد من العسكريين والمدنيين من براثن العصابات الإرهابية التي قامت بخطفهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وما تم في عملية التبادل الأخيرة في شرق حلب خير دليل على ذلك، إذ تم تحرير (15) مخطوفاً، ولقد لاقت هذه العملية استحساناً واضحاً من الجهات الرسمية والشعبية.

< الحديث يطول عن مقاضاة الدول والهيئات والأفراد الذين تورطت في تدمير الاقتصاد السوري وسرقة ونهب المنشآت الاقتصادية والخدمية السورية… إلى أين وصل هذا الملف؟ وماهي المحاكم التي ستتوجهون إليها؟ وإلى أي مدى تجدون أن المسألة مجدية في ظل التوازنات الدولية الراهنة؟

<< يمكن وصف الحرب التي تُشن على سورية بالحرب الكونية، إذ تشارك فيها أكثر من ثمانين دولة ومئات المجموعات الإرهابية، وهذه الحرب ألحقت الضرر الكبير بالأشخاص والبنى التحتية ومرافق الدولة العامة والخاصة، وأثرت ولا شك على الاقتصاد، ولكن أكثر ما كان فيها بقصد تخريب الاقتصاد السوري هو سرقة منشآتها الاقتصادية بعد تفكيكها ونقلها إلى تركية.

والقصد من ذلك هو حرمان سورية من وسائل إنتاجها، وأدوات هذا الإنتاج، بهدف تدميرها اقتصادياً، لأن الاقتصاد يسهم مساهمة فاعلة في المعركة التي تخوضها الدولة في مواجهة الإرهاب العالمي والدول الداعمة والممولة له.

قامت وزارة العدل بتشكيل لجنة مختصة من أجل إحصاء المعامل والمنشآت التي تمت سرقتها ونقلها إلى تركية بالتعاون مع الجهات المختصة في حلب تمهيداً لمقاضاة الجهات التي أوعزت بذلك، والجهات الفاعلة والتي قامت بشراء هذه التجهيزات. وباعتبار أن هذه الجريمة من جرائم الحرب فإنها لا تخضع للتقادم، وسوف تتم مقاضاة كل من تورط بذلك. وسوف نسير بهذا الموضوع حتى نهايته بغض النظر عن التوازنات الدولية الراهنة.

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