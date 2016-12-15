التطوير العقاري السوري .. نشأه فتية واستثمار في الرماد

لا يقتصر سوق التطوير العقاري على قطاع التشييد والإنشاءات بل يتعدى ذلك ليشمل البنى التحتية من طرق ومحطات صرف صحي وكذلك بناء المدن والمناطق الصناعية أو الحدائق التكنولوجية، وباعتبار أن الحكومة هي أحد أهم ملّاك الأراضي في معظم دول العالم، فإن التطوير لمصلحة أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط لا بد معه من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام, وهنا تكمن أهمية الاستثمارات العقارية كحافظة للقيمة حيث تعتبر أسعار الفائدة السائدة محفزة للاستثمار في قطاع التطوير العقاري، ومما يعزز نمو هذا القطاع معدلات النمو السكاني وتحسين مستوى المعيشة، وبدون شك لشراكة القطاعين العام والخاص أهمية في إنجاح مشاريع التطوير العقاري.

وقد شهدت سورية خلال العقدين الأخيرين مجموعة من العوامل والمتغيرات التي هيأت أرضية مناسبة للاستثمار في قطاع العقارات ومن أهمها توفير تشريعات ناظمة ومحفزة للاستثمار وتوفير بنى تحتية ملائمة ومعقولة بوجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة.

والأبرز في هذا المجال خطة الحكومة التي تدعم مساهمة الشركات الإنشائية في حل جزء من مشكلة السكن وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للاقتصاد الوطني مع تأمين التشريعات التي تجيز لغير السوريين تملك الأراضي والوحدات السكنية والعقارات، في الوقت الذي تشكل عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية أو المتوجهة لهذا القطاع مساهمة مجزية ، في ظل توفر وتنوع الموارد الطبيعية التي تختزنها البلاد.

هدفاً اقتصادياً وطنياً

يلعب التمويل دوراً رئيسياً في نجاح هذا القطاع، من خلال مصادر التمويل الفردية (بيع ممتلكات- استخدام المدخرات)، أو التمويل من خلال الأهل أو الأقارب أو من مصدر التمويل الرئيسي وهو البنوك، مع الإشارة إلى صدور القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة التمويل العقاري التي من شأنها أن تعمل على وضع البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التمويل العقاري حيث صدر القانون رقم /15/ لعام 2012 الذي تضمن أسس إحداث شركات التمويل العقاري.

وبما أن العرض هو الذي يخلق الطلب، وعندما يكون هناك طلباً آمناً كما هو الحال في الشأن العقاري يأتي الخلل عندما لا يقابله جانب عرض مناسب يساهم في تحفيزه لذا حددت الحكومة أن الاستثمار هدفاً اقتصادياً وطنياً كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير، وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز المشاركة والشفافية، وخلق مناخ الاستثمار الذي يعني مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار، وعلى فرص نجاح المشروع الاستثماري.

ولأننا في سياق الاستثمار العقاري فإن عوامل تشجيع الاستثمار في سورية تنقسم بشكل رئيسي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث وتوفر وتنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة ، مع مؤشر متوسط للتنمية البشرية ومزايا وإعفاءات وتسهيلات خاصة للمشاريع الاستثمارية. في وقت توفر الاتفاقيات العربية والدولية الضمانات لرأس المال الأجنبي.

ولقد أكدت الخطط الإسكانية المتعاقبة على توجهات تؤمن بالترويج لدخول الاستثمارات الخاصة في مجالات التشييد والبناء وتقديم المزيد من الإصلاحات لتعزيز المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص الوطني.

28 تشريع وقانون

هناك عدة قوانين تنظم قطاعات وأنشطة الاستثمار والترخيص والحوافز الاستثمارية في سورية ومنها: قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 وتعديلاته والمرسوم رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار – قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 – قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987- القانون رقم /103/ لعام 1952 الخاص بالمشاريع الصناعية – القانون رقم /10/ لعام 1986 الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية – المرسوم رقم /7/ الناظم لمشاريع النقل البري الخاص – المرسوم رقم /36/ لعام 2001 المتعلق بترخيص الجامعات الخاصة – قرارات وزارة التربية القاضية بترخيص المدارس الخاصة- نظام الاستثمار الذي تعتمده وزارة النفط لمنح الاستثمارات للشركات النفطية – قانون استثمار المناجم والثروات المعدنية – المرسوم رقم /28/ لعام 2001 المتعلق بالمصارف الخاصة التقليدية – المرسوم رقم /35/ لعام 2005 المتعلق بالمصارف الخاصة الإسلامية – قانون رقم /43/ لعام 2005 الخاص بالاستثمار في قطاع التأمين للشركات الخاصة – قانون ترخيص شركات الصيرفة – قانون ترخيص المشافي الخاصة المتعلق بوزارة الصحة – القانون رقم /32/ لعام 2010 المتعلق بالاستثمار في قطاع الكهرباء – قانون استثمار المحطات الفضائية – قانون المؤسسة العامة للمناطق الحرة الخاص بالاستثمار في المناطق الحرة – قانون رقم /39/ لعام 2006 المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة – قانون رقم /57/ لعام 2004 المتعلق باستثمار المدن الصناعية – المرسوم رقم /54/ لعام 2009 لتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية- القانون رقم /47/ لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية – القانون رقم /21/ لعام 1952 الناظم للمشاريع الصناعية – المرسوم /26/ لعام 2015 المتضمن تعديل قانون إحداث المؤسسة العامة للإسكان – القانون رقم /29/ لعام 2011 قانون الشركات – قانون رقم /34/ لعام 2008 فروع الشركات – القانون رقم /15/ لعام 2012 قانون تأسيس شركات التمويل العقاري.

حوافز وضرائب

ينظم المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، الضريبة في سورية وفق مبدأ تصاعدي تدريجي ويصل أقصى معدل ضريبي للأفراد أو الشركات إلى (28 %) على الأرباح الصافية، أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ فمعدلها الضريبي /14%/ وأما المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار (ومنها قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008) فأعلى معدل ضريبي لها هو /22% /، ويخفض هذا المعدل عند تحقيق المشروع أسس ومعايير معينة.

ومع أن الهيئة نفذت خطتها الترويجية عبر الفعاليات الترويجية التي نفذتها أو شاركت بها إلا أن أهم إنجازات ونشاطات الهيئة تمثلت بتعزيز أدائها منذ إحداثها بعدد من الإجراءات لتطوير دورها ووظائفها والتي تتضمن الأعمال الآتية: صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم /15/ لعام 2008 بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5410/ لعام 2009 والمعدلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /6023/ لعام 2012.

وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /808/ تاريخ 12/2/2009 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وقد عقد مجلس الإدارة منذ تشكيله /52/ اجتماعاً، واقترح خلالها إحداث مناطق التطوير العقاري، والترخيص لتأسيس شركات التطوير العقاري, كما تمت دراسة عدة مشروعات كالأطلس الجغرافي والبرامج التنفيذية للهيئة وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم /15/ لعام 2008 وغيرها من المهام التي أوكله بها القانون منها:

إنجاز مشروع النظام الداخلي والهيكلية التنظيمية، وهو قيد المصادقة.

إنجاز مشروع نظام العاملين في الهيئة عملاً بالقانون رقم /34/ تاريخ 14/11/2010، وتعليماته التنفيذية.

بناء بنية تحتية معلوماتية وتنفيذ شبكة معلومات شاملة (شبكة داخلية، بريد إلكتروني داخلي، نظام أرشفة) وشبكة اتصالات حديثة.

تنفيذ الدورات التدريبية في المهارات المعلوماتية والفنية واللغوية لبعض عاملي الهيئة وفق المتطلبات والمهام الموكلة بهم.

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة بصورة متطورة وعصرية مع الاستمرارية في تحديث المعلومات المعروضة على الموقع، والعمل على ربطه مع موقع الوزارة.

تحديث الأطلس الجغرافي الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن مناطق التطوير العقاري المحدثة.

تحديث العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الجهة الإدارية والمطور العقاري.

وضع مسودة دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية اللازمة للإعلان عن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

إعداد نموذج طلب الترخيص الأولي لشركة تطوير واستثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011وتعديلاته (النموذج رقم (1)).

إعداد نموذج طلب تسجيل لشركة عربية أو أجنبية متخصصة في التطوير العقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام القانون رقم /34/ لعام 2008 وتعديلاته (النموذج رقم (2)).

إعداد نموذج طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركة تطوير واستثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011وتعديلاته والقانون رقم /34/ لعام 2008 (النموذج رقم (6)).

تحديث نسخة دليل المطور العقاري الذي يتضمن مراحل وإجراءات تأسيس الشركات ونماذجها والأوراق الثبوتية المطلوبة في كل مرحلة والمزايا والحوافز الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري وتحميله على الموقع الالكتروني للهيئة.

صدور قرار وزير الإسكان والتعمير رقم /1113/ لعام 2009 الذي شكلت بموجبه اللجنة الفنية لدى الهيئة برئاسة مدير عام الهيئة و عقدت عدة اجتماعات وأنجزت العديد من الدراسات الفنية لمناطق التطوير العقاري المقترحة والمحالة لها من قبل مجلس الإدارة عبر صدور التعليمات التنفيذية لقانون حساب الضمان رقم/25/ لعام 2011 الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم /20/ تاريخ 15/7/2014وإعداد نموذج اتفاقية حساب ضمان بين المطور العقاري وأمين الحساب ونموذج عقد بين المطور العقاري والمستثمرين و إصدار التقرير السنوي للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للأعوام من 2010 حتى2016 وكذلك توقيع الهيئة بتاريخ 15/12/2015 مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق – كليات الهندسة – تضمنت رغبة الطرفين في تحقيق التعاون والتنسيق في إطار التوجه نحو ربط الجامعة بالمجتمع، بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والأكاديمي في ميادين العمل التطبيقية للوصول إلى حالة من التكامل والتفاعل بما يخدم المصلحة المشتركة في خدمة المجتمع و صدور قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم/821/ لعام 2016 المتضمن إحداث فرع للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في المنطقة الوسطى مقره مدينة حماه.

معوقات ومهام

شرعت الهيئة بتعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 بعد أن أنيط بالهيئة موضوع معالجة السكن العشوائي وما يترتب على ذلك من توسيع لمهام ودور الهيئة، بالإضافة إلى ظهور ملامح قصور في بعض جوانب القانون الحالي في اتجاهين: الاتجاه الأول هو: دور الهيئة التي لا تتمتع بالصلاحيات اللازمة والكافية لدفع ودعم الشركات والمشاريع كما أنها ليست الجهة المرجعية الوحيدة التي يحتاجها المطور العقاري لتنفيذ مشروعه، والاتجاه الثاني هو: شركات التطوير العقارية التي يحد القانون من مرونتها ويضع الكثير من العوائق في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر بهذا التشريع لمعالجة جوانب القصور التي بدت من خلال تطبيقه العملي، ونذكر منها على سبيل المثال الجوانب التالية:

تفعيل دور الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومنحها صلاحيات أوسع في متابعة إحداث وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري والتدخل لمعالجة العقبات التي تعترضها، كمنح الهيئة صلاحيات أوسع في إحداث مناطق التطوير العقاري.

عدم وضوح التسهيلات والإعفاءات الضريبية للمشروعات العقارية، والتي أرجعها القانون إلى المرسوم رقم /51/ لعام 2006 الخاص بالضرائب، لكن لم تصدر أية أسس توضح بدقة حجم هذه الإعفاءات وكيفية احتسابها، بالإضافة إلى ضرورة منح مشاريع السكن الاجتماعي تسهيلات وحوافز تشجيعية خاصة مثل إعفائها من ضريبة الدخل لعدد محدد من السنوات.

التوجه نحو اللامركزية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وإلزام الجهات المعنية الممثلة في النافذة الواحدة بمنح التفويضات الكافية لممثليها بما يضمن اختصار الجهد والوقت اللازم لأي إجراء .

لم يحدد القانون العلاقة بصورة واضحة لجانب تأمين الخدمات العامة والمباني الإدارية في الوقت المناسب للمشروعات العقارية التي ستنفذ وفق خطط الإدارات المعنية، وبالتالي لا بد من توضيح آلية تنفيذ الخدمات العامة والبنى التحتية لمشاريع التطوير العقاري.

يثقل القانون والأنظمة الأخرى كاهل المطور العقاري بالرسوم والبدلات التي تشكل عبئاً لا يستهان به بدءً من مرحلة ما قبل التنفيذ، ومنها رسم الطابع على العقد، رسوم تصديق المخططات، رسوم عقارية، رسوم إدارة محلية، بدلات الخدمات..إلخ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بهذه التكلفة على الشركات العقارية وجعلها مقبولة ومريحة السداد ويمكن دراسة توحيد هذه الرسوم والبدلات برسم إجمالي.

دراسة إمكانية السماح للهيئة بالإعلان عن مناطق التطوير العقاري في حال تأخر الجهات الإدارية بالإعلان عنها.

ومما يشهده القطاع تأخر إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية حيث أسندت مهمة إنجازها بموجب قرارات إحداث مناطق التطوير العقاري إلى الوحدات الإدارية رغم مرور عدة أعوام على إحداث بعض المناطق، حيث تعتبر دفاتر الشروط أساس التعاقد بين الجهة الإدارية والمطورين العقاريين الأمر الذي أدى إلى عدم التزام المحافظات بطرح مناطق التطوير العقاري المقترحة من قبلهم والمحدثة بقرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.

ومع ذلك لم تتمكن الهيئة من إحداث مناطق للتطوير العقاري في جميع المحافظات واقتصر ذلك على محافظات: (ريف دمشق، حلب، حمص، دير الزور ، حماة ، السويداء) وذلك بسبب عدم تجاوب بعض المحافظات من حيث تأمين الأراضي اللازمة لمناطق التطوير العقاري لإحداثها نذكر منها محافظات الحسكة، الرقة، دمشق.

ما يفرض ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن أملاك الدولة من تطهير عقاراتها من الإشارات والدعاوى المانعة للتصرف بها بغية إحداث مناطق تطوير عقاري جديدة، مع توخي الدقة في تطبيق تصنيف استخدام الأراضي الزراعية بما يعزز إيجاد أراضي مناسبة لقيام مناطق تطوير عقاري وبما لا يتعارض مع المحافظة على الأمن الغذائي.

وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية بما يخدم عملية التطوير العقاري وخاصة بين وزارة الشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ولا سيما في موضوع معالجة السكن العشوائي وتوفير الأراضي لتأمين السكن البديل ووضع دفاتر الشروط ..إلخ.

ومع ذلك لابد من تطوير قوانين الاستملاك وإعطائها ما يلزم من المرونة والفاعلية والضمانة الكافية لمالكي الأراضي وخصوصاً التعويض العادل. في ظل محدودية الأراضي المتوفرة والمناسبة من الناحية الفنية أو التنظيمية لقيام مشروعات تطوير عقاري، وفي حال وجود هذه الأراضي تتعدد عليها مشكلات الملكيات ومواءمتها من جهة خضوعها لمخططات تصنيف الأراضي في وزارة الزراعة والتي تقصي مساحات هائلة عادة ما تكون مناسبة لقيام هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى خضوع مخططات هذه المشاريع إلى دراسة وموافقة هيئة التخطيط الإقليمي ويسبقها الحصول على موافقات جهات عديدة كالكهرباء والاتصالات والري والدفاع والإدارة المحلية ومجالس المدن والمحافظين ..إلخ، مما يدخل أي مشروع مقترح في حلقات بيروقراطية طويلة وشائكة وهي بمنأى عن صلاحيات وإمكانيات تدخل الهيئة.

كما تبرز مسألة التمويل للمشروعات العقارية كإحدى أهم مقومات نجاح هذا القطاع، فكما هو معروف أن مصادر التمويل الرئيسي هي البنوك عادة، ويمكن وصف الأداء التمويلي لمصارفنا بأنه ضعيف نسبياً ويحتاج إلى ضمانات كبيرة تصل إلى حد عجز المقترض عن تأمينها، ويعول على صدور القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري، غير أن هذه الهيئة لازالت حديثة العهد ولم تؤت ثمارها بعد.

في جعبة الأرقام

في المعلومات الحصرية التي زودنا بها مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري تقول البيانات أن مجلس إدارة الهيئة عقد منذ تشكيله وحتى اليوم /54/ جلسة، وكانت الحصيلة بأن بلغ عدد الطلبات التي تقدمت إلى الهيئة وتمت دراستها (268) طلباً موزعين إلى شركات تطوير عقاري محدودة المسؤولية /192/ طلب منهم (8) شركة الشخص الواحد و مؤسسات فردية /26/ طلب.

بالتزامن مع توفيق أوضاع شركات مرخصة أصولاً تعمل في مجال التطوير العقاري /36/ طلب و إحداث فروع لشركات عربية أو أجنبية صديقة متخصصة في التطوير العقاري /3/ طلب.

أما الشركات المساهمة للتطوير والاستثمار العقاري فهي /7/ طلب ، كما بلغ عدد طلبات جهات القطاع العام /4/ طلبات وتم الموافقة لثلاث منها هي المؤسسة العامة للإسكان – مؤسسة الإسكان العسكري – مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وبلغ عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها /105/ جهة تم دراستها ومنح الموافقة (المبدئية والنهائية ) لتأسيس شركات تطوير عقاري لـ /83/ جهة منها (45 ترخيص نهائي و 38 ترخيص أولي) .

وتفيد البيانات بأن إجمالي رأس المال (المحلي والأجنبي) للشركات المقبولة /5160/ مليون ل.س، منها /4219,5/ مليون ل.س رأسمال محلي، و/940,5/ مليون ل.س استثماراً أجنبياً أي ما نسبته (18,22 %).

وبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة /45/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /3060/ مليون ل.س منه /275/ مليون ل.س استثمار أجنبي، أي ما نسبته (8.99%).

وبلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة أولية /38/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /2050/ مليون ل.س منه /220,75/ مليون ل.س استثمار أجنبي، أي ما نسبته (10,8 %).

الدور العشوائي

يؤدي النمو الحضري السريع في معظم المدن إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة، كنتيجة طبيعية لعدم الاستعداد المسبق لهذا النمو المفاجئ، فتظهر مناطق متاخمة لمدن مراكز المحافظات ذات بناء عشوائي لا يراعي الشروط العمرانية ومعايير السلامة الإنشائية وهي في معظمها تفتقر إلى الخدمات الضرورية اللازمة كالكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي… وغيرها، وعادة ما يتم ذلك بشكل تدريجيـي، ثم لا تلبث تلك التجمعات أن تتمدد مع الزمن، وهو ما شهدته معظم المدن السورية نتيجة عدة عوامل أهمها تدفق موجات الهجرة الداخلية إلى المدن والقرى المجاورة طلباً للعمل أو الدراسة أو ليكونوا أقرب لتلك الخدمات المدنية التي كان يفتقر إليها الريف عموماً، وهذا ما تنتجه عموماً قصور برامج التنمية المتوازنة بين المدن الكبيرة وغيرها من القرى والأرياف.

ويعتبر السكن العشوائي أحد أهم المشكلات التي تواجه الحكومة وتستأثر باهتمامها من أجل وضع الحلول المناسبة لتفاقمها، وتضم مناطق السكن العشوائي أعداداً كبيرة من السكان يشكلون أكثر من 40% من إجمالي عدد السكان, خاصة في المدن الرئيسية،وقد توسعت تلك المناطق بالانتشار والتمدد بسبب التأخير في صدور المخططات التنظيمية وقصور التخطيط العمراني وعدم تخصيص أراض صالحة للبناء, إضافة إلى تساهل الوحدات الإدارية والبلديات ومساهمة تجار الأراضي والسماسرة في تشجيع إقامة المساكن العشوائية.‏

وقد أوضح القانون رقم /15/ لعام 2008 دوره في معالجة تلك المناطق وفق دراسات محددة من قبل جهات فنية مختصة تنفيذاً للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفق برنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري بالاتفاق مع الجهة الإدارية ومصدقة من وزير الإدارة المحلية، ويعتبر هذا القانون المظلة التشريعية الحديثة والمناسبة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي، والتي هي أحد أهم أهداف إحداث هيئة التطوير والاستثمار العقاري، ونذكر في هذا السياق أنه قد صدر قراران عن السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار منطقتي الحيدرية وتل الزرازير في حلب مناطق تطوير عقاري وهما منطقتي سكن عشوائي.

ومع بلوغ العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء في مختلف المحافظات /24/ منطقة تطوير عقاري محدثة، بمساحة إجمالية تبلغ /4228/ هكتار، ويقدر عدد مساكنها نحو /165/ ألف مسكن تستوعب حوالي مليون نسمة، وبكلفة إجمالية تصل إلى /619.855/ مليار ل.س بأسعار تواريخ قرارات الإحداث ، يتم السعي في سياق مناطق التطوير العقاري التي هي قيد الدراسة حسب المحافظات و بناءً على توصية لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء يجري العمل حالياً على وضع اللمسات النهائية من تعديل قانون التطوير العقاري رقم/15/لعام 2008 ليشمل معالجة مناطق السكن العشوائي ضمن مهام الهيئة وتسهيل إجراءاتها ودراستها كمناطق تطوير عقاري.

كما تم تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الهيئة لدراسة مناطق جديدة مرشحة للإحداث كمناطق تطوير عقاري مع معالجة بعض مناطق السكن العشوائي تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير عقاري جديدة، واقتراح حلول تتناسب مع واقع وطبيعة كل منطقة حسب معطياتها، ومناطق التطوير العقاري قيد الدراسة حسب المحافظات:

في محافظة ريف دمشق: منطقة تطوير عقاري على العقارات / 3- 4 –6 – 9/ شورى بمساحة إجمالية /431.5/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /176/ قطنا بمساحة إجمالية /120/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /73/ زاكية بمساحة إجمالية /766/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /892-947-2851-2852-2874-2875-2975-2976-2977-2978-2979/ كناكر/ بمساحة إجمالية /320/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /122/ دير عطية بمساحة إجمالية /27/ هكتار.

وتقوم الهيئة من خلال مشاركتها باللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم /1399/ تاريخ 28/10/2013 بوضع مؤشرات لتصنيف أراضي أملاك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط الإقليمي في محاور التنمية المكانية في محافظة ريف دمشق وتقييمها حسب ميزاتها وأهميتها وأولوية العمل بها تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير عقاري.

في محافظة درعا: منطقة تطوير عقاري على العقار /163/ جباب بمساحة إجمالية /256/ هكتار.

أما مناطق التطوير العقاري قيد الإحداث حسب المحافظات: محافظة ريف دمشق: منطقة تطوير عقاري على العقار /85/جنة دورين بمساحة إجمالية /75.57/ هكتار ويؤمن المشروع 4230 وحدة سكنية، تستوعب نحو /21160/ نسمة وتبلغ تكاليفها التقديرية حوالي (40.6) مليار ل.س. منطقة تطوير عقاري على العقارات /412-413-414-415/ الصوجة بمساحة إجمالية /83.82/ هكتار ويؤمن المشروع 466 وحدة سكنية، تستوعب نحو / 20830 / نسمة وتبلغ تكاليفها التقديرية حوالي (144.2) مليار ل.س.

وفي محافظة حمص :

1 ) منطقة تطوير عقاري على العقارات /1577-1578-1593/ أميسا الطبية – محافظة حمص ( دير بعلبة )- بمساحة إجمالية /5.23/ هكتار وكلفة تقديرية 10.9 مليار ل.س، وهي ضاحية طبية نموذجية قيد الدراسة وتحتوي على: ( 10) مشافي طبية متخصصة، ومشفى طبي رئيسي- مشفى تدريبي خاص، وفندق أربع نجوم.

ترجمات وأطلس

كي يكون الإنجاز عالمياً تم ترجمة القانون رقم /15/ لعام 2008 مع تعليماته التنفيذية إلى اللغات (الإنكليزية، الفرنسية، الألمانية، التركية) وتم توزيع ما يزيد عن /4000/ نسخة ورقية منه إلى جانب ما وزع منه باللغة العربية، بالإضافة إلى ما يزيد عن /3000/ نسخة إلكتروني (CD) بمختلف اللغات، بالإضافة إلى طباعة /2000/ بروشور تم توزيع عدد منها على المهتمين من خلال الفعاليات والمعارض التي شاركت بها الهيئة. وتم عقد عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية هدفت إلى التعريف بالهيئة ومهامها وبأهمية ودور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

وأطلقت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري مؤخراً موقعها الالكتروني الجديد برعاية السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية، وقد وصف السيد مدير عام الهيئة الدكتور المهندس أحمد حمصي هذا الموقع بأنه سوف يشكل جسراً لتواصل الهيئة مع شركات التطوير العقاري العامة والخاصة والمستثمرين المحليين ورجال الأعمال السوريين المغتربين وكذلك مع الشركات العربية والأجنبية الصديقة، وقد حرصنا لأن يكون الموقع بوابة معرفية متخصصة تختصر المسافات وتختزل الزمن وتتيح الحصول على المعلومات التي يحتاجها المطور العقاري، وبالتالي فهو خطوة على طريق تحسين بيئة التطوير العقاري، ومن أهم ميزات الموقع أنه يتيح التصفح للزائرين من خلال أجهزة الاتصال الذكية ويحتوي على بيانات تلبي احتياجات ومتطلبات رواد هذا الموقع من معلومات عن مناطق التطوير العقاري المحدثة موزعة على كامل خارطة الجمهورية العربية السورية مع الأطلس الجغرافي لها، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري المرخصة لدى الهيئة ودليل المطور العقاري وأخبار ونشاطات الهيئة في مجال عملها، وكذلك الخدمات والمزايا المتاحة لشركات التطوير العقاري وآلية معالجة السكن العشوائي من خلال رؤية الهيئة، كما يحتوي الموقع على مكتبة فيها حزمة واسعة من القوانين ذات الصلة والتي تشكل باقة تشريعية يحتاجها المهتمون.

وجميع هذه المعلومات والبيانات متاحة باللغتين العربية والانكليزية وذلك لتسهيل التواصل بين الهيئة وبين الشركات الأجنبية الصديقة. بالإضافة إلى ميزة هامة تتيح للزائرين إمكانية طرح أسئلتهم واستفساراتهم عبر الموقع، وسوف يحصلون على الإجابات في الوقت المناسب وبصورة مباشرة.

كما تم تشكيل فريق عمل لإعداد أطلس جغرافي لأول مرة في سورية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1058/ لعام 2009، برئاسة معاون وزير الإسكان والتعمير وعضوية -مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري – مدير عام المصالح العقارية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – مدير التنمية العمرانية في وزارة الإدارة المحلية – مدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان- مدير تخطيط المدن والضواحي في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

ومهمة الفريق وضع أطلس جغرافي للمناطق التي يمكن اعتبارها مناطق تطوير عقاري بما فيها أملاك الدولة، وتحديث وتوسيع هذا الأطلس بشكل دوري، والتركيز على مراكز المحافظات الرئيسية في إقامة الضواحي السكنية والمدن الجديدة خارج الحدود الإدارية والاستفادة من تجربة المؤسسة العامة للإسكان في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار استبعاد المناطق الزراعية، ويتضمن الأطلس الجغرافي المناطق القابلة للتطوير العقاري لفتح آفاق استثمار كبيرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على العقارات.

وقد قامت الهيئة بتحديث بيانات ومحتويات الأطلس الجغرافي وتم وضعه ضمن الموقع الإلكتروني الجديد ليصبح بمتناول جميع الباحثين والمهتمين من قبل زوار الموقع.

تشريعي ناظم

يقوم القطاع على قاعدة قانونية منها القانون رقم /9/ لعام 1974: والذي وضع أسس تقسيم المناطق العقارية إلى مقاسم معدة للبناء، ومتطلبات مخططات التقسيم، وأسس إحداث المناطق التنظيمية.المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010: (قانون إعمار العرصات) والذي حدد شروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات. المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982: وقد هدف هذا المرسوم إلى تولي وزارة الإسكان وضع أسس التخطيط العمراني لتلبية متطلبات التجمعات السكانية في إطار التخطيط الإقليمي الشامل. المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983: (قانون الاستملاك) والذي حدد حالات جواز الاستملاك، وإجراءات الاستملاك وتقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض، والذي يجري تعديله حالياً بما يحقق العدالة في تقدير قيم الأراضي المستملكة. قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987: والذي سمح بإقامة مجمع سياحي ذو صفة استثمارية خارج المخططات التنظيمية العامة وعلى الأراضي التي لا تقل مساحتها عن /30/ألف م2.القانون رقم /6/ لعام 2001: المتضمن أحكام تأجير العقارات. القانون رقم /33/ لعام 2008: المتضمن تثبيت ملكية العقارات المبينة وأجزاء العقارات غير المبينة في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية وبما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات وبعضها الآخر وتقديم حلول لمعالجة الملكيات في مناطق السكن العشوائي. القانون رقم /39/ لعام 2009 المعدل بالمرسوم رقم /57/ لعام 2010 موضوع إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري وتهدف إلى:

-تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري.

-حماية حقوق الأطراف المختلفة في مجال التمويل العقاري لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

-توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة.

بالاضافة إلى القانون رقم /26/ لعام 2010 القاضي بإحداث هيئة التخطيط الإقليمي. القانون رقم /25/ لعام 2011 لحساب الضمان العقاري: ويهدف إلى ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة من مكتتبين ومطورين عقاريين عبر فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه.المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012: القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق بغاية معالجة كل من المنطقة الأولى تنظيم منطقة جنوب شرقي المزة (مزة، كفرسوسة)، والمنطقة الثانية تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي (مزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين، داريا، قدم).صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 19/8/2014 المتضمن تعديل بعض مواد قانون التعاون السكني وتعليماته التنفيذية بقرار السيد وزير الإسكان و التنمية العمرانية رقم /26/ تاريخ 27/8/2014 . صدور المرسوم رقم /37/ تاريخ 19/8/2014 والمتضمن شروط تسوية أوضاع المكتتبين والمستفيدين من السكن الشعبي والسكن الاجتماعي وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم /28/ تاريخ 27/8/2014. قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ تاريخ 9/7/2008 وتعديلاته، ويعمل على ما يلي:

- تنظيم سوق العقارات في سورية على أسس سليمة.

- إعادة استقرار العقارات وجعلها في متناول كل الشرائح من المواطنين.

- تنفيذ المشاريع العقارية التي تم الترخيص لها سواء لمستثمرين عرب أو أجانب بعيداً عن التعقيدات والروتين.

- إعطاء دفق جديد للقطاع الخاص المنظم على شكل شركات استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة تمكنها من إجراء مشاريع سكنية ضخمة بأسعار معقولة.

- إمكانية تملك واستثمار العقارات في سورية بالنسبة للعرب والأجانب عند إنشاء شركات تطوير عقاري.

وهناك القانون رقم/23/ لعام 2015 قانون التنظيم والتقسيم. قرار السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم/130/ لعام 2015 التعليمات التنفيذية للقانون رقم /23/ لعام 2015.والقانون رقم/16/ لعام 2014 قانون القضاة العقاريين. قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2139/ لعام 2010 تنظيم الوساطة العقارية. والقانون رقم /11/ لعام 2011 الذي ينظم الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية.

كلام جدير

إن مشاريع التطوير العقاري شأن جديد على ذهنية الجهات الإدارية وخاصة مجالس المدن والمحافظات وينظر إليه بعين تنقصها الخبرة ويعتريها التوجس أحياناً مما يجعل تعاملها مع هذه المشاريع مشوباً بالتسويف والبطء في غالب الأحيان، مما يشكل أحد معوقات العمل. لاسيما أن مشاريع التطوير العقاري هي مشاريع توصف بالكبيرة وتحتاج إلى وقت غير قصير لإقلاعها.

ولكن الأزمة الحالية التي تمر على سورية ترخي بظلالها على الشأن الاستثماري وقطاع الأعمال ومن بينها ترقب الشركات العقارية إلى حين انجلاء هذه الغمّة حيث يوصف رأس المال بالحذر دوماً.

ولأن ثمة استحقاقات مهمة أمام الدولة والمجتمع السوري قوامه إعمار الدمار الذي سببته الحرب فإن ثقة الجهات المختصة والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ القطاع تقول بأن الهيئة باتت أكثر استعداداً للاضطلاع بدورها الوطني في مرحلة التعافي والبناء وإعادة الاعمار من خلال الدور والمهام الجديدة التي رسمتها في مشروع قانونها الجديد بما يخدم عملية النهوض في قطاع التطوير العقاري بعد أن أنهت دراسة مشروع قانونها الجديد الذي أوكل إليها مهمة التدخل لتطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي في سورية إلى جانب إحداث مناطق جديدة للتطوير والاستثمار العقاري، وهي تحضر لهذه المرحلة وتعد بيتها الداخلي من أنظمة وهيكلية مؤسساتية وخطط لتكون جاهزة للانتقال إلى إسقاط أهدافها وخططها لتصبح مشاريعاً على أرض الواقع.