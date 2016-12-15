شفافية اختيار الأمين العام….؟!

عجزت الأمم المتحدة منذ تأسيسها وإلى الآن عن إيجاد حل أو مخرج أو حتى اتفاق للكثير من الأزمات والحروب التي عصفت بدول العالم، وهي التي تم تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية، على المبادئ الأساسية، مثل: السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، فضلاً عن حقوق الإنسان في السلم والحرب، ومع ذلك لم تحقق هذه المنظمة أياً من مبادئها، حتى إنها لم تلتزم بها، لا بل على العكس من ذلك، فقد ازدادت جرائم الحرب، وارتكبت الجرائم ضد الإنسانية بشكل كبير في الصراعات، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين، وهي في موقف المتفرج العاجز، حتى عن إدانتها، وما يجري في سورية اليوم ما هو إلا دليل كبير على عجزها.

كلما ازدادت الحروب وتفاقمت الأزمات ظهرت أعراض مرض المنظمة المزمن، وتبدد آخر أمل في معالجته، وكذلك بدأ يتجلى ضعف أداء أجهزتها، فمثلاً: عشرات القرارات التي اتخذت بحق الاحتلال الإسرائيلي حفظت في الأدراج، ولم يتخذ أي إجراء ضد هذا الكيان الصهيوني، ولم ينفذ أي من تلك القرارات.

تمثل عمل منظمة الأمم المتحدة في الكلام بلا عمل، وأوراق ووثائق مكدسة في الأدراج، وقرارات تضاف إلى مئات سبقتها، وجلها لا تجد طريقاً إلى تحقيقها، ورغم كل المعطيات التي تدل على عدم جدوى هذه المؤسسة في حالتها الراهنة، يظل من الضروري السعي إلى تحقيق أي قدر من الإصلاح فيها، حيث أن هناك البعض من لديهم بصيص من الأمل في ذلك.

يقول الدكتور حسن نافعة، في كتابه الشهير (إصلاح الأمم المتحدة ): “بدون الحرب العالمية الأولى ما كان من المتصور قيام عصبة الأمم، وبدون الحرب العالمية الثانية ما كان من المتصور قيام الأمم المتحدة، فهل يتعين اندلاع حرب عالمية ثالثة لكي يقتنع قادة العالم بحتمية قيام منظمة عالمية أكثر فاعلية؟، المشكلة انه إذا اندلعت حرب عالمية جديدة فلن تكون هناك حاجة أصلا إلى منظمة بديلة، لأنه لن يكون هناك في هذا العالم مع الخراب والدمار والتفتت والتشرذم وجود للأمم المتحدة، ومن هنا تبدو الحاجة هامة إلى ضرورة اقتناع الجميع بالأهمية القصوى لإصلاح الأمم المتحدة”.

ويضيف الدكتور حسن نافعة: “… إذا كان المناخ الدولي السائد في النظام الدولي حالياً لا يشجع على إحداث نقلة كبرى في آليات وأساليب عمل الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه لا يسمح باستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه الآن …. لذلك أتوقع أن تتم خلال السنوات القليلة المقبلة محاولة لإدخال بعض التعديلات على هياكل وآليات صنع القرار في الأمم المتحدة توحي بأن شيئاً ما يتحرك نحو الأفضل، ولكن ليس بالضرورة بالقدر أو في الاتجاه الذي يطمح إليه هؤلاء الذين يرغبون في إصلاح جذري، ومن المحتمل أن تشتمل هذه التعديلات على توسيع قاعدة العضوية في مجلس الأمن وإعادة هيكلة أجهزة صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة تنظيم السكرتارية وربما إشراك المنظمات الإقليمية بدور أكبر في تحمل أعباء عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، لكننا لا نتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى نقلة موضوعية أو جوهرية في طبيعة الأمم المتحدة والارتقاء بها كسلطة لإدارة المجتمع الدولي”.

ربما التغيير الجزئي في آلية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة الذي أتبع هذا العام، يفتح الباب أمام إصلاحات جوهرية في هذه المنظمة، غير أن محدودية هذا التغيير تجعله شكلياً لا يحمل في طياته أي جديد، والتغيير الجزئي الذي حصل في آلية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أضفى قدراً من الشفافية في عملية الاختيار، هو أن يقدم كل مرشح لهذا المنصب نفسه بجلسة علنية، حيث كان الترشيح محصوراً في اجتماعات مغلقة يعقدها مجلس الأمن، حيث يقدم فيها كل منهم نفسه، ويشرح ما يعنيه هذا المنصب بالنسبة إليه، وتصوره لمستقبل الأمم المتحدة، وكيفية تفعيل دورها، ويسعى كل مرشح بالتالي لأن يطرح تصوراً يلفت الانتباه، ويعرض قدراته القيادية، الشخصية والموضوعية، في محاولة لكسب العقول والقلوب، ويتم بثها على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

الأثر الوحيد المهم لهذا التغيير هو، إضفاء بعض الشفافية على عملية اختيار الأمين العام، ومنح من يرغبون في متابعتها فرصة لمعرفة الفروق بين المرشحين، غير أن سلطة مجلس الأمن في تحديد شخص الأمين العام لا تزال كما هي، حيث تتحكم الدول الخمس دائمة العضوية في عملية الاختيار، وتسعى إلى الاتفاق على مرشح لا يعترض عليه أي منها، وإرسال اسمه إلى الجمعية العامة للاقتراع عليه، وإذا لم تكن له شعبية كافية في الجمعية، تمارس الولايات المتحدة وأي من الدول الأكثر حماسة له نفوذها لتمرير اختياره فيها.

هذا ما حصل تماما هذه المرة في مجلس الأمن، حيث لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1946، لم تصوت الجمعية العامة بمثل هذا الإجماع الكامل على تعيين شخص كأمين عام، مثل إجماعهم المطلق على أنطونيو غوتيريس، ربما يعكس هذا الإجماع الدولي النادر على تعيين رئيس الوزراء البرتغالي في أرفع منصب دولي، حرصاً من الولايات المتحدة وروسيا خصوصاً ومن المجتمع الدولي عموماً على صون المنظمة الدولية باعتبارها المنتدى الرئيسي للتوازنات والتجاذبات التي تحكم العالم في هذا الوقت الحرج بالذات.

وبتعيين أنطونيو غوتيريس تنتهي الفترة الثانية لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، الذي أبلى فيها بلاءاً حسناً، فخلال العشر سنوات الماضية أكثر من التعبير المستمر عن قلقه إزاء أحداث دولية مريعة، وتعامل معها بطريقة مؤسفة للغاية، فلم تكن تخلو خطاباته من استعمال مصطلح القلق الذي اشتهر به، إذ عبر عن قلقه حوالي 180 مرة في العام 2014 و 48 مرة في العام 2015، وعجز عن إيجاد أي بصيص نور في نهاية أي نفق مظلم دخل فيه أي صراع، بل كان يتعامل مع كل الأزمات في العالم بطريقة الموظف الإداري، الذي لا يعنيه غير استلام راتبه في أخر الشهر.

إذاً، سيخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريس الكوري الجنوبي بان كي مون، في الأول من كانون الثاني أميناً عاماً تاسعاً للمنظمة الدولية، في فترة صعبة للأمم المتحدة.

ونستعرض فيما يلي بعض المعلومات عن أنطونيو غوتيريس :

ولد في 30 نيسان عام 1949، في العاصمة البرتغالية لشبونة، درس الفيزياء والهندسة الكهربائية، لكنه تخلى عن أحلامه العلمية من أجل المشاركة في الثورة ضد الدكتور أنطونيو سالازار، الذي حكم البرتغال لمدة أربعين عاماً انتهت عام 1974.

بدأ حياته السياسية في عام ‏1974، عندما انضم إلى الحزب الاشتراكي، وأصبح واحد من قادته، وتقلد بعض المناصب الهامة في الدولة، وفي عام 1975، شغل منصب رئيس مكتب وزير الدولة للصناعة، وشارك في العمل الإنساني، وتطوع لخدمة الأحياء الفقيرة في لشبونة، وشارك في حل الأزمات الاجتماعية التي صاحبت حكم سالازار، كونه مسؤولاً عن التنظيم في الحزب الاشتراكي، ثم زعيماً للحزب، ورئيساً للحكومة، لمدة سبع سنوات،‎ بدأت من عام 1995 حتى 2002، كما شغل لفترة زمنية رئيساً للاشتراكية الدولية، عمل بعد ذلك رئيساً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لمدة عشر سنوات، وذلك في الفترة الممتدة من حزيران 2005 وحتى كانون أول 2015.

لا يخفي غوتيريس إيمانه الكاثوليكي العميق وانفتاحه الأصيل على الأفكار التقدمية، عرف كيف يغرف من خبرته العميقة في السياسة والدبلوماسية والإدارة، وربما أيضاً من اختصاصه في الهندسة وشغفه بتعليم الرياضيات والعلوم.

‏‎ ركز غوتيريس، البالغ من العمر 67 سنة، حملته على التعهد بالعمل من أجل تحسين حقوق الإنسان، وإدخال إصلاحات في نظام الأمم المتحدة، الذي يعتبر بطيئاً جداً لمواجهة الكوارث المستجدة.

في أول مقابلة معه بعد تعيينه في منصبه الجديد، قال: “خلال السنوات العشرة الماضية شهدت مباشرة معاناة أضعف الناس على الأرض، فقد زرت مناطق الحرب والمخيمات، وهذا ما دفعني للتساءل: ما الذي حل بكرامة وقيمة الإنسان في أشد المحن؟، وما يجعلني أقدر مسؤوليتي ومسؤوليتنا الجماعية في عملنا المشترك”.

وأجاب الأمين العام الجديد في لقاء حصري، وهو أول لقاء له على الهواء مباشرة بعد تعيينه، قائلاً: “هناك طريقة واحدة لكي تكون مستقلاً، وهي أن تكون مستقلاً مع مقاومة الضغوط غير المقبولة، وعلى الأمين العام أن يتصرف كشخص نزيه يخدم كل الدول، لا أن يخدم دولة أو دولتين أو ثلاثاً أو أربعاً، أتمنى أن أحافظ على هذا الالتزام”.

إن تصور غوتيريس هذا، لمنصب الأمين العام، توافق مع أهم ما اقترحه الأخضر الإبراهيمي وماري روبنسون في تصورهما لصفات الأمين العام في مقالتهما التي نشرت في آخر تموز 2016، بشأن الحاجة إلى ما أطلقا عليه “أمين عام قوي لقيادة الأمم المتحدة”.

والأمين القوي للمنظمة الدولية في تصورهما يحظى بالكفاءة، ويجمع بين الاستقلالية والقدرة على التعامل مع القوى الكبرى على أساس الاحترام المتبادل، ويملك المهارة اللازمة لتحقيق توافقات دولية في القضايا الكبرى، والأزمات الخطيرة، ويتمتع بقوة أخلاقية حقيقية، لكي يعيد الثقة والمصداقية إلى هذه المنظمة.

الأمم المتحدة اليوم أمام تحديات استثنائية وتطلعات هائلة لإيجاد حلول لكل شيء، بدءاً من الأخطار الوشيكة إلى إحلال الأمن والسلم، ومن الأزمات الجيوبوليتيكية إلى إصلاح المنظومة الدولية، بالإضافة إلى الملفات العربية الكثيرة التي يبدو بعضها مستحيلاً، كالملف الذي رافق الأمم المتحدة منذ نشأتها، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقرارات الدولية، بالإضافة إلى الملفات الساخنة الأخرى، في سورية والعراق واليمن وليبيا والبحرين والسودان والصومال.

وكان الأمين العام الذي يدير طاقماً مؤلفاً من 44 ألف موظفاً، بالإضافة إلى أكثر من مائة ألف رجل في قوات حفظ السلام، قد أعلن في أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه فيما يخص النزاع السوري: “إن الوقت قد حان لتجاوز الانقسامات حول إنهاء الحرب في سورية، وإنه أياً تكن الانقسامات الموجودة اليوم، فإن الأهم هو، أن نتحد، لقد حان الوقت للقتال من أجل السلام”.

فهل سيرقى أنطونيو غوتيريس إلى هذه التصورات، ويكون أميناً عاماً قوياً لقيادة الأمم المتحدة؟، وهل سيستطيع من خلال عمله في هذه المنظمة، كسب ثقة العالم بها من جديد وإعادة المصداقية التي باتت تفتقدها ؟!.

مراجعة: محمد حبيب عيسى