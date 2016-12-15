هولاند والانتخابات الرئاسية الفرنسية

مقدمة

تشهد الحياة السياسية الفرنسية هذه الأيام نشاطاً وتنافساً كبيرين في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 نيسان 2017 لاختيار الرئيس الحادي عشر للجمهورية الخامسة. وفي حال عدم فوز أي مرشح بأغلبية واضحة في الانتخابات تقام جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أقوى الأصوات في 7 أيار 2017. ومع اقتراب موعد الانتخابات أظهرت غالبية استطلاعات الرأي انخفاض غير مسبوق في شعبية فرانسوا هولاند، ولعل هذا الأمر دفعه إلى العزوف عن الترشح لولاية رئاسية ثانية، الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة في تاريخ الجمهورية في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، ونتيجة حصيلته الاقتصادية الضعيفة مع مستوى قياسي من البطالة تجاوز 10% حيث أراد الفرنسيون معاقبته فعبروا عن فقدان الثقة به وأعربوا عن أملهم بعدم ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة ليضاف اسمه إلى قائمة الشخصيات الفرنسية التي انتهت سياسياً أمثال الرئيس السابق ساركوزي وألان جوبيه، إذ يبدو أن الناخبين الفرنسيين باتوا يراهنون على جيل جديد من السياسيين.

المرشحون إلى الانتخابات

بعد انسحاب فرانسوا هولاند، فإن المرشحين للانتخابات هم: نيكولا ساركوزي، ومارين لوبان، وجان لوك ميلينشون، وفرنسوا فيون، وألان جوبيه، ونادين مورانو، وجان فرنسوا كوبيه، ويانيك جادوت، وإيمانويل ماكرون، ومانويل فالس، وجان فرنسوا كوبيه، وراما ياد، وفرنسوا بايرو.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية، أدت نتائج استطلاعات الرأي إلى عزوف هولاند عن الترشح لها بعدما هبطت شعبيته إلى مستوى غير مسبوق في ظل وضع اقتصادي وسياسي ضعيف. في هذا السياق يتوقع المراقبون أن تولد الانتخابات الرئاسية المرتقبة مشهداً جديداً على الصعيد الداخلي، مع ترجيح إعادة النظر في قدرة الحزبين المهيمنين (الجمهوريون والحزب الاشتراكي) على الخروج من الوضع الراهن حيث عكست تداعيات الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، التي جاءت بعد عهدين رئاسيين لشخصيتين تنتميان إلى هذين الحزبين الكبيرين، حالة من تراجع الثقة فيهما، مقابل صعود ملحوظ لشعبية الجبهة الوطنية المصنفة في خانة اليمين المتطرف، الأمر الذي أثار تخوف الكثيرين منه لجهة أن هذا الحزب يميل إلى العنصرية ضد اللاجئين والمغتربين الأجانب في فرنسا. الوضع الراهن يذكر الفرنسيين بانتخابات عام 2002 الرئاسية عندما صعد اليمين المتطرف على حساب الحزب الاشتراكي الذي هزم في الجولة الأولى، فانتقل إلى الجولة الثانية بدلاً من مرشحه، زعيم الجبهة الوطنية آنذاك، جان ماري لوبان، والد مارين لوبان زعيمة الحزب الحالية. تدفع الانقسامات الداخلية الحادة التي تعصف بالحزب الاشتراكي فرنسا أكثر فأكثر نحو مشهد سياسي شبيه بواقع عدد من الدول الأوربية التي اتجهت نحو ضعف هيمنة الأحزاب التقليدية على الحياة السياسية، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات.

الفرنسيون يبعدون هولاند من حلبة السباق الرئاسي

فأجا إعلان فرانسوا هولاند الانسحاب من السباق الرئاسي المحموم قبل أن يترشح أصلاً المراقبين لكنه في ذات الوقت أثلج صدور الفرنسيين ولاقى ترحيب الكثيرين من الأوساط الصحفية وأوساط المحللين السياسيين الذين انهالوا عليه بالانتقادات اللاذعة التي اتهمته بإثارة التفرقة ضمن صفوف اليسار الفرنسي مقارنة بالعام 2002. ذلك أن الأزمة المعقدة التي تعصف باليسار الفرنسي أشد عمقاً مما يبدو، فالشخصيات التي تتصدر الواجهة لا تملك أي رصيد شعبي مؤثر لدى المجتمع الفرنسي عموماً ولدى اليسار بشكل خاص، فلا أحد يظن أن شخصيات على شاكلة إيمانويل فالس، رئيس الوزراء السابق الذي استقال من الحكومة منذ أيام قليلة للتفرغ لحملته الانتخابية، أو ماكرون، الوزير المنشق عن هولاند والذي لا يعترف أصلاً بانتمائه إلى اليسار، قادرة على احداث مفاجأة في وجه نجم اليمين الصاعد فرانسوا فيون.

وصل فرانسوا هولاند إلى الرئاسة على خلفية النقمة وانحسار شعبية نيكولا ساركوزي. تصدر شعار “الرئيس العادي” حملته الانتخابية، إلا أن فترة حكمه لم تكن عادية: فقد بدأ اليمين المتطرف يجتاح أوروبا، واندلعت حروب وثورات وربيع قلبت الخرائط وغيرت التركيبات السكانية والجغرافية لدول برمتها في جنوب أوروبا. إضافة إلى أن السياسة الفرنسية كانت تتأرجح بين التصريحات الصاخبة والإمكانيات المتواضعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الحرب السورية: رفع هولاند سقف مطالبه ضد الدولة السورية عالياً، وسرعان ما تراجع عندما تراجع حلفاؤه. نفس الأمر تكرر إزاء الملف النووي الإيراني، حيث كان وزير الخارجية السابق لوران فابيوس على رأس المتشددين حيال طهران، وعقب توقيع الاتفاق النووي معها كان السباق إلى زيارتها مصطحباً معه رجال أعمال وعقود تبحث عن التواقيع. لقد وصف المراقبون هولاند بأنه رئيس الـ “بين بين” لا يرضي أصدقاءه ولا يكسب خصومه، وهو الذي أراد أن يكون “عادياً” إلا أن سياساته ساهمت بإيصال اليسار الفرنسي إلى ما هو عليه اليوم: تمزق مرير تقوده شخصيات سياسية من الدرجة الثانية على شاكلة فالس وميلانشون وماكرون، يواجهون مرشحاً صاعداً بات وصوله إلى الرئاسة شبه محتم. كذلك انتقد الكاتب والصحفي “رينيه نبعة”، المختص بشؤون العالم العربي، هولاند بشدة في سياق تحليل عميق نشر على موقع (mondialisation) وحمل عنوان: “فرانسوا هولاند: الاستسلام على أرض سورية العظيمة” معتبراً انسحابه اعتراف تراجيدي بعجز كبير فقال: “الرجل الذي قاد حربين في سورية ومالي عزف عن خوض معركة على الصعيد الداخلي للدفاع عن ميزان فترة حكمه”. رجل الدولة للعام 2016 حقق انتصاراً وهمياً على غرار أسلافه المحافظين الأوربيين، الاسباني خوسيه ماري أزنار، أو البريطاني ديفيد كاميرون “جائزة 2015 “. وأضاف: “من عهد ليونيل جوسبان1997-2002 إلى عهد فرانسوا هولاند 2002-2017 تقلص اليسار إلى دعم يمين تحول شيئاً فشيئاً إلى يمين متطرف (….) وفرانسوا هولاند ليس رجل مهم وذو شأن وإنما رجل متصنع ابتلي بوضع معقد بفعل لغة خطابية بالية تزعزعت من قبل أسوأ وزير خارجية اشتراكي في تاريخ الجمهورية الخامسة”. ووصف نبعة كلاً من هولاند وساركوزي بأنهما” فيلسوفين صهيونيان أطلسيان، وهما من المحافظين الجدد الأمريكيين ولكن بجواز سفر فرنسي” عند حديثه عن مأساة القرن الواحد والعشرين، التي تحتل المرتبة الأولى وهي برأيه العراق وسورية، بحكم حجمها وأسبقيتها، العراق التي رفض جاك شيراك الضلوع في غزوها مع الولايات المتحدة وسورية التي انجر ساركوزي وهولاند للتورط فيها خلف واشنطن. وبالرجوع إلى الماضي ستبدو سورية بمثابة الحرب الأخيرة لما بعد الحقبة الاستعمارية لبلد آيل للسقوط: وسط الخاسرون الكبار للعولمة والخاسرون الكبار “للأوربة”، “أي جعل كل شيء اوروبياً”، حسب تعبير مارسيل غوشيه، “فإن فرنسا هولاند تظهر وسط أكبر الخاسرون في سورية، ومؤشر واضح على الانفجار العقلي لدى الاشتراكيين الفرنسيين حلفاء المحافظين الجدد الأمريكيين والسعوديين وحلفاء المحافظون الجدد الإسرائيليون المفضلين”. لم يتوقف هولاند عند هذا الحد بل مضى ليطلق تصريحاً لم يجرؤ أي رئيس فرنسي سابق على الإدلاء به حتى نيكولا ساركوزي الذي قدم نفسه ذات يوم على أنه أكثر القادة الفرنسيين صهيونيةً. فعند زيارته لتل أبيب صرح فرانسوا هولاند قائلاً: “سأبقى صديق إسرائيل ما حييت”.

الأوفر حظاً

فرانسوا فيون

فاز رئيس الحكومة الأسبق فرانسوا فيون (62 عاماً) بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية لليمين والوسط وكانت المفاجأة بتقدمه على ألان جوبيه بفارق كبير في عدد الأصوات. ويعد من أبرز الشخصيات الفرنسية التي تقلدت مناصب سياسية هامة ومتعددة سواء كنائب في البرلمان أو كوزير في حكومات اليمين. بدأ مسيرته السياسية كملحق برلماني للنائب جويل لو، صديق والديه عن منطقة سارت “غرب فرنسا”، وعندما أصبح هذا الأخير وزيراً للنقل ثم الدفاع، وظف معه فيون كمكلف مهمات. وفي عام 1983 انتخب الشاب فرنسوا (27 عاماً) نائباً في الجمعية الوطنية ليكون أصغر نائب يدخل البرلمان. وفي عام 1983 فاز في الانتخابات البلدية في بلدة سابلي سور سارت بمنطقة سارت. وكان من المقربين جداً من وزير الداخلية ورئيس البرلمان السابق فيليب ساغان، أحد أبرز المدافعين عن أفكار الزعيم الفرنسي شارل ديغول. بدأ مسيرته الحكومية عام 1993 حيث شغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة ادوار بلادور (1993-1995 ). وحافظ على منصبه في حكومة ألان جوبيه عام 1995 عقب فوز جاك شيراك بسدة الرئاسة الذي أبعد “بالادور” عن أبواب قصر الاليزيه فأصبح فيون وزيراً للتكنولوجيا والبريد والمواصلات. عام 2003 تم تعيين فرانسوا فيون في منصب وزير الشؤون الاجتماعية ثم وزيراً للتربية في حكومة جان بيير رافاران.

أول خسارة انتخابية لفيون

مني فيون بأول خسارة انتخابية عام 2004 بعد 23 عاماً من العمل السياسي الناجح، عندما فاز الحزب الاشتراكي برئاسة المجلس الجهوي لمنطقة بلادور وسط فرنسا، وكانت هذه الخسارة بمثابة الضربة القاسية لفيون كونه أبعد عن حكومة دومينيك دو فيليبان عام 2005 نتيجة الاحتجاجات التي أثارها مشروعه الخاص بإصلاح النظام التعليمي. وكان فيون صرح عند مغادرته الحكومة: “عندما يأتي اليوم الذي سيتم فيه تقييم حصيلة الرئيس شيراك، فلن نذكر منها سوى الإصلاحات التي قمت بها، حان الوقت كي أتفرغ للعمل الحزبي في حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية (الجمهوريون حالياً) والتحضير للمواعيد السياسية المقبلة. عقب انتخاب نيكولا ساركوزي رئيساً للبلاد عام 2007 طلب من فرانسوا فيون تشكيل الحكومة حيث بقي في هذا المنصب حتى وصول هولاند إلى السلطة عام 2012. وكان فيون يدعو على الدوام إلى تطبيق برنامج اقتصادي يكرس القطيعة مع الماضي، وقال في بداية عهد ساركوزي: “تعاني فرنسا من حالة إفلاس”، الأمر الذي أثار غضب ساركوزي وبالتالي توترت العلاقة بينهما. وكان يقترح في برنامجه إلغاء نصف مليون وظيفة في القطاع العمومي وتمديد ساعات العمل إلى 39 ساعة في الأسبوع ورفع سن التقاعد إلى 69 سنة. وبعد هزيمة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 وتبخر أحلام اليمين، قرر فيون المشاركة في الانتخابات التشريعية وفاز بمقعد في الجمعية الوطنية ممثلاً عن الدائرة الثانية للعاصمة باريس، كما دخل في منافسة عنيدة مع زميله في الحزب جان فرانسوا كوبيه على زعامة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”. وبعد انتخابات داخلية شاقة شابها اتهامات بالتزوير، دخل فيون في عراك سياسي غير مسبوق وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد. لكن في نهاية المطاف، استسلم للأمر الواقع مقابل فرض مبدأ تنظيم انتخابات تمهيدية مفتوحة لاختيار مرشح اليمين في 2017.

صعود سياسي مفاجئ

في آذار 2015، أكد فيون في مقابلة مع مجلة فرنسية مشاركته رسمياً في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط. وكشف عن برنامجه الاقتصادي الليبرالي مؤكداً أنه يريد إحداث “القطيعة” التامة مع الماضي. وقال فيون: “أنا لن أرتعد…” ويقصد من ذلك بأنه سيتخذ القرارات اللازمة لإصلاح الاقتصاد الفرنسي حتى ولو كانت قاسية وصعبة.

وبدأ فيون حملته الانتخابية بهدوء وبعيداً عن أضواء الإعلام الذي لم يكن يتوقع في البداية أنه سيلعب دوراً محورياً في الاستحقاق، حيث ارتكزت استراتيجيته الانتخابية على اللقاءات الميدانية خاصة في الأقاليم الفرنسية والمناطق الريفية وعلى خطاب مبدؤه “الحقيقة مهما كان الثمن”. وظل فيون صامتاً وهادئاً أمام التراشق الإعلامي الذي ميز الحملة، ورفض الدخول في حوارات عدائية ليصنع لنفسه صورة الرجل الهادئ والمسؤول القادر على إدارة شؤون فرنسا على أكمل وجه.

إيمانويل ماكرون

مرشح قوي، لكنه حتماً ليس بقوة فيون، ويعد من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، يشارك في الحكومة الحالية بمنصب وزير الاقتصاد. أطلق حزباً جديداً باسم “ماضون” معتبراً أن إنشاء حزب سياسي جديد هو الطريق الوحيد للتعبير عما يراه صالحاً وضرورياً للمجتمع الفرنسي، خاصة وأنه وجد العمل في الحزب الاشتراكي قد أصبح صعباً جراء الانقسام الحاد الحاصل بين تيار رئيس الوزراء السابق مانويل فالس وتيار اليسار.

نيكولا ساركوزي

يرى مراقبون أن وضع ساركوزي ليس أفضل من وضع هولاند، فهو الآخر خذلته نتائج استطلاعات الرأي التي جاءت متدنية جداً حول رئيس حزب الجمهوريون إذ تقدم عليه ألان جوبيه، رئيس الوزراء السابق (1995-1997) بعدة نقاط.

آلان جوبيه

في الوقت الذي كشفت فيه استطلاعات الرأي أن هولاند سيهزم من الدورة الأولى في حال خاض الانتخابات الرئاسية، فإن الميدان بات مفتوحاً أمام رئيس بلدية بوردو، ألان جوبيه، كي ينتقل باليسار إلى الدورة الثانية. وعليه ربما يصبح له مستقبلاً سياسياً واعداً، وهذا ما دل عليه استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ليبراسيون” أظهر أن 47% من الفرنسيين يأملون أن يصبح رئيساً للجمهورية الخامسة. تجدر الإشارة إلى أن ألان جوبيه شغل مناصب سياسية عليا، فاستلم حقيبة الخارجية في عهد ساركوزي، ورئيساً للحكومة في عهد شيراك، هذا عدا عن كونه شخصية محبوبة من قبل الفرنسيين بحكم تجربته في تسيير أمور الدولة وبحكم اعتداله السياسي.

مارين لوبان

زعيمة الجبهة الوطنية، اليمينية المتطرفة، فتبدو كل الظروف المحيطة بفرنسا تصب في مصلحتها وتساعدها خاصة بعد أن ضربت الهجمات الإرهابية عقر دار فرنسا والدول الأوربية الأخرى، ما حث مارين على استغلال هذا الأمر في الترويج لسياستها القائمة على فوبيا الإسلام. ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهت إليها بعد مهاجمتها المسلمين، إلا أنها باتت تحظى بشعبية لدى نسبة جيدة من الفرنسيين.

المرشحون والسياسة الخارجية:

منذ عهد الجنرال شارل ديغول، مؤسس الجمهورية الخامسة، باتت السياسة الخارجية”مجال محفوظ”لرئيس الدولة بحسب السلطات التي يخولها له الدستور. لذلك يسعى كل مرشح للانتخابات الرئاسية إلى إبراز تميزه و كفاءته على أنه أفضل من يقود السياسة الخارجية، وهذا ما يعطي وزناً خاصاً للسياسة الخارجية في البرنامج الانتخابي لأي مرشح ولخياراته و لعلاقاته. إذ تدخل السياسة الخارجية في صميم الجدل السياسي من بداية الحملات الانتخابية وبعدها. لذلك يكون المرشحون حريصون جداً على إبراز ما يتمتعون به من علاقات متينة مع زعماء العالم وإظهار مدى الدعم السياسي الذي يحظون به. وقد استخدم هذا التكتيك كل من فازوا برئاسة فرنسا ومنافسوهم بدون استثناء. إضافة إلى ذلك، يستخدم المرشحون شبكات التضامن الدولية لخدمة مصالحهم، وهذا هو حال فرانسوا ميتران في انتخابات(1974 و1980 )وليونيل جوسبان في انتخابات “1995 ” اللذان حاولا استغلال انتمائهما إلى الحزب الاشتراكي لدعم نفوذهما في الداخل.

شروط الترشح لسباق الرئاسة:

يحق لكل مواطن فرنسي التقدم لانتخابات الرئاسة في الحالات الآتية :

أن يحمل الجنسية الفرنسية

غير ممنوع من ممارسة حقوقه المدنية

يكون عمره 18 سنة على الأقل

أن يكون مقيد في القوائم الانتخابية

حاصل على 500 توقيع على الأقل

يقوم بإعلان الذمة المالية الخاصة به

يمتلك حساب بنكي للحملة

الأشخاص المخول لهم إعطاء التوقيعات

أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.

عمداء المدن.

الأعضاء المنتخبون لمجلس الفرنسيين في الخارج.

رؤساء الهيئات التشريعية للمجتمعات العمرانية والمجتمعات التكتلية والمجتمعات العمومية.

المستشارون العموميون.

المستشارون الإقليميون.

الأعضاء المنتخبون من مجلس كورسيكا ومجلس بولينيزيا الفرنسية ومجالس مقاطعة كاليدونيا الجديدة والمجلس الإقليمي لواليس وفوتونا.

رئيس بولينيزيا الفرنسية ورئيس حكومة كاليدونيا الجديدة.

أعضاء البرلمان الأوربي عن فرنسا.

ويشترط على هؤلاء الأشخاص ألا يعطوا إلا توقيعاً واحداً لأحد المرشحين فقط. فيما يجب أن تكون التوقيعات من 30 مؤسسة مختلفة على الأقل، دون أن يكون لمؤسسة واحدة أكثر من عشر توقيعات.

تمويل الحملات الانتخابية

يتم تمويل الانتخابات إما عن طريق تمويل عام أو تمويل خاص.

التمويل العام ينظمه القانون الأساسي رقم 62-1292 الصادر في 6 تشرين الثاني 1962، المعدّل في 5 نيسان 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في أعوام 1988 و1990 و1995.

أما التمويل الخاص فيتم عن طريق أشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب التي ينتمي إليها المرشحون. يستطيع الأفراد التبرع بمبلغ لا يتجاوز 4574 يورو. كما يجب أن تقدم أي قيمة نقدية تزيد على 1525 بواسطة شيك مصرفي.

في العام 1995، تم منع أي هبات مالية مقدمة من جانب الشركات الخاصة.

يجب على كل مرشح أن يفتح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية، والهدف منه هو توضيح مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة الأموال التي تصرف من خلاله. لا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة شخصية، إنما يجب عليه توكيل وسيط مالي للتصرف بأموال الحساب. يوضع الحساب تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين اللاحقين للجولة الثانية من الانتخابات -إن وجدت- من أجل التحقق من شرعية الأموال المودعة فيه.

سقف التمويل

حدد القانون الفرنسي حجم تمويل الحملة الانتخابية. حيث لا يجب أن يتجاوز تمويل الحملة بالنسبة لمرشحي الدور الأول 13.7 مليون يورو. بينما لا ينبغي لمرشحَي الدور الثاني تجاوز حاجز 18.3 مليون يورو.

تقوم الدولة بتعويض 1/20 من أموال تمويل الحملة للمرشحين، ومنذ 2001 تقوم الدولة بتعويض نصف نفقات الحملة للمرشحين الحاصلين على نسبة تزيد عن 5% من الأصوات في الجولة الأولى. ولا يمكن لهذه التعويضات أن تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين.

يجب على المرشحين الذين تتجاوز مصاريف حملتهم السقف المحدد من قبل القانون دفع المبلغ الذي تم تجاوزه للخزانة العامة. ورغم أن هذا التجاوز يُعد مخالفة انتخابية فإنه لا يؤدي إلى خروج المخالفين من السباق الرئاسي.

خاتمة

يعلق الفرنسيون أمالاً عريضة على الانتخابات الرئاسية وكلهم أمل أن تدشن مرحلة جديدة لفرنسا على الصعيد الداخلي والخارجي على حد سواء. ويأملون أن يعمل المرشحون على حل الملفات الشائكة المرتبطة بالقضايا المجتمعية على الصعيد الداخلي وإعادة فرنسا إلى المشهد الدولي ولكن من خلال التدخل لإنهاء الحروب وليس لشن الحروب وإسقاط الأنظمة. لقد أصبحت فرنسا “طبيعية” في مساء ذلك الخميس الذي أعلن فيه هولاند عدم ترشحه للانتخابات، وللمرة الأولى في تاريخه المعاصر، يستخلص العاهل الجمهوري العبر من الغضب الشعبي ومن عجزه عن تحقيق وحدة اليسار الديمقراطي- الاجتماعي حوله، هذا اليسار الذي تزعزع ليس في فرنسا فحسب وإنما في كل أرجاء أوروبا جراء هموم وقضايا الشعوب الفرنسية والأوربية و”محرك العولمة بحسب افتتاحية صحيفة اللوموند التي تابعت القول: “وعليه قد تشهد فرنسا انطلاقة جديدة على قاعدة معطيات سياسية جديدة، ذلك أن صفحة ساركوزي طويت، والجبهة الوطنية، الحزب الأول في فرنسا، لا يمكنها التحرك واللعب على الفوضى الدستورية. حتى فرانسوا فيون، المرشح القوي بحكم النجاح الشعبي الذي لا يمكن لأحد إنكاره في الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط، والمرشح المفضل للانتخابات الرئاسية، لا يمكنه هو الآخر أن يحرك كرت الرجل المنقذ براحة تامة. من جهته بوسع اليسار إصلاح وترميم رأس الهرم لديه وبذل كل الجهود للتغلب على انقساماته القاتلة. وأخيراً بوسع نزيل الاليزيه الجديد تشخيص مرض فرنسا بنفسه، وأولى العلل التي تعاني منها هي البطالة، نموذجها الاجتماعي متزعزع والإرهاب اخترقها. لكنها غدت أقوى”. بحسب الافتتاحية.

مراجعة: ياسر البشير