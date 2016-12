في دراسة أكاديمية: الأزمة السورية غيرت موارد الأرض والماء في المنطقة

تسببت الحرب الأهلية السورية، وهجرة اللاجئين التي تلتها، بتغيرات مفاجئة في استخدام الأراضي وموارد المياه العذبة في المنطقة، تبعاً للبيانات الساتلية التي حللها الباحثون في جامعة ستانفورد.

والنتائج، التي نشرت في عدد 5 كانون الأول من مجلة “Proceedings of the National Academy of Sciences”، هي أول من أظهر ممارسات إدارة المياه بشكل مفصّل في منطقة الحرب النشطة. وباستخدام الصور الساتلية التي تمت معالجتها بمحرك غوغل إيرث، جزم الباحثون في جامعة ستانفورد بأن الصراع في سورية قد أدى إلى انخفاض الري الزراعي ومستودعات التخزين بنسبة 50 في المئة مقارنة مع الأوضاع ما قبل الحرب.

“إن ممارسات إدارة المياه في سورية قد تغيرت، وهذا يظهر بشكل جلي من الفضاء”، حسب قول ستيفن غوريليك المؤلف المشارك والباحث الرئيسي في الدراسة، وهو أستاذ في كلية ستانفورد في قسم سايروس فيشر تولمان لعلوم الأرض والطاقة والبيئة. “لقد أدت الأزمة السورية إلى انحسار في الأراضي الزراعية في جنوب سورية، وإلى انخفاض في الطلب السوري على مياه الري، وإلى تغير جذري في طريقة إدارة السوريين لاحتياطاتهم”.

وتركز الدراسة على التأثيرات التي حدثت منذ 2013 وحتى 2015 في مستجمعات المياه على نهر اليرموك، الذي تتشاركه سورية والأردن وإسرائيل، وهو أحد روافد نهر الأردن. ولمعت فكرة دراسة تأثير الحرب السورية على الموارد المائية في ذهن الباحث المشارك في الدراسة جيم يون، وهو طالب دكتوراه في علوم نظام الأرض في جامعة ستانفورد، عندما لاحظ زيادة في تدفق نهر اليرموك استناداً إلى بيانات تدفق المجاري المائية من وزارة المياه والري الأردنية.

وقال يون “كان التحدي الكبير الذي واجهنا هو أن الحصول على بيانات على الأرض في سورية يكاد يكون ضرباً من المستحيل، ولا يمكننا أن نكمل عملنا إلا بالحصول على هذه المعلومات في سورية – وهذا ما دفعنا إلى استخدام بيانات الاستشعار عن بعد”.

باستخدامهم الصور المركبة لأكبر 11 خزان مياه سطحية يسيطر عليه السوريون في حوض اليرموك، رصد الباحثون انخفاضاً بنسبة 49 في المئة في مستودعات التخزين. تبدو المحاصيل المروية أكثر خضرة من النباتات الطبيعية خلال موسم الصيف الجاف. تم استخدام هذه الخاصية لتبيين انحسار الأرض السورية المروية في الحوض بنسبة 47 في المئة.

ونظر غوريليك وفريقه إلى إدارة المياه واستخدام الأراضي على الجانب الأردني من حوض اليرموك ومرتفعات الجولان في إسرائيل كأساس لفهم المناطق التي لم تؤثر عليها أزمة اللاجئين.

سابقة جديدة

قال الباحث الرئيسي مارك مولر، وهو باحث في المرحلة التالية للدكتوراه في مختبر غوريليك، “هذه المرة الأولى التي تمكنا فيها من القيام بتحليل واسع النطاق في منطقة حرب بالاعتماد على الاستشعار عن بعد، وذلك لإثبات وجود علاقة سببية بين النزاع والموارد المائية. وباستخدام هذه الأدوات الجديدة، يمكنك القيام بتحليل وتكرار الحسابات بسرعة كبيرة – كانت الآثار قوية جداً، وكان من السهل حقاً ملاحظة التغيرات على الفور”.

يشكل هذا البحث سابقة لاستخدامه بيانات الاستشعار عن بعد لفهم الآثار البيئية في مناطق الحروب أو غيرها من المناطق التي لا يمكن جمع المعلومات فيها.

قال غوريليك، وهو أيضاً زميل أقدم في معهد ستانفورد وودز للبيئة، “أن تتمكن من الحصول على هذا النوع من المعلومات المفصّلة حول منطقة يتعذر فيها الحصول على بيانات على الأرض بشكل كاف، فهذا يعتبر مساهمة هامة. ويُوضح هذا، في حالته القصوى، كيف يمكن جمع المعلومات ذات الصلة بطريقة فعّالة وصحيحة علمياً”.

اللاجئون في الأردن

تسبب تخلي سورية عن الزراعة المروية، إلى جانب تعافي المنطقة من الجفاف الشديد، بزيادة تدفق نهر اليرموك إلى مصبه في الأردن، أحد أكثر البلدان شحيحة المياه في العالم. ومع ذلك، فقد استوعبت الأردن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ عام 2013.

قال غوريليك “إنها أخبار جيدة بعض الشيء بالنسبة للأردن، ولكنها ليست مكافأة كبيرة مقارنة بما تخلت عنه الأردن وضحت به من أجل اللاجئين. وحتى من ناحية تأمين الماء للاجئين، لا يعتبر هذا التدفق عبر الحدود تعويضاً عن ذلك”.

ورغم هذه النتيجة غير المتوقعة، لا يزال التدفق إلى الأردن من نهر اليرموك أقل بكثير من الحجم المتوقع بموجب الاتفاقات الثنائية مع سورية، نتيجة بناء سورية لخزانات مياه بشكل شرعي وغير شرعي، حسب قول غوريليك.

مشروع مياه الأردن

لقد تعاون غوريليك وفريقه مع الأردن في مجال بحوث إدارة المياه منذ عام 2013 من خلال مشروع مياه الأردن، وهو جهد دولي تموله مؤسسة العلوم الوطنية لتحليل مدى استدامة موارد المياه العذبة. وفي حين تكهن الخبراء بأن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى النزاع، قال يون إنه كان من المثير دراسة سورية من وجهة نظر مختلفة.

وقال يون “في السنوات القليلة الماضية، زاد التركيز على كيفية تأثير التغيرات المناخية والجفاف على الصراع، ولكن لم تُجرَ الكثير من الأبحاث حول كيف يمكن أن يؤثر الصراع فعلياً على البيئة والموارد المائية”.

يواجه الأردن، الذي يصنف كأحد أكثر ثلاثة دول فقيرة المياه في العالم، احتمال ظهور آثار خطيرة ناشئة عن التغيرات المناخية. وأحد أهداف مشروع مياه الأردن الرئيسية هو تطوير نموذج اقتصادي-مائي متكامل لشبكة توزيع المياه في الأردن بهدف استكشاف التدخلات في مجال السياسة العامة.

يدير غويليك مبادرة المياه العذبة العالمية في جامعة ستانفورد، كما يدير برنامج الموارد المائية والهيدروجيولوجية في كلية ستانفورد لعلوم الأرض والطاقة والبيئة أيضاً.

ومن ضمن المؤلفين المشاركين الآخرين في الدراسة، وعنوانها “تأثير أزمة اللاجئين السوريين على استخدام الأراضي وموارد المياه العذبة العابرة للحدود”، طالب الدكتوراه نيكولاس آفيس والأستاذ أموري تيلمان من جامعة لافال في كيبيك. موَّل هذه الدراسة مؤسسة العلوم الوطنية عبر منتدى بلمونت ومعهد ستانفورد وودز للبيئة. وقدمت مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية دعماً فيما يخص الدراسات بعد الدكتوراه.

مراجعة: لينا عدرة

http://phys.org/news/2016-12-syrian-crisis-region-resources.html

* يحاول المركز الحصول على الدراسة كاملة