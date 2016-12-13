نيويورك تايمز تطالب بفرض الرقابة على الإنترنت

حصرياً: تريد صحيفة نيويورك تايمز فرض رقابة على الإنترنت لحجب ما تسميه “أخبار مضللة”، لكن الصحيفة تتجاهل سجلها الخاص في نشر “الأخبار المضللة،” روبرت باري

نقدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها ما اعتبرته “الفيروس الرقمي الذي أسمته أخبار مضللة”، وطالبت بفرض رقابة على الإنترنت لمواجهة هذه المشكلة المزعومة، موجهة هدفها الأساس لمؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ بسبب سماحه “للكذابين والمحتالين بقرصنة برنامجه”.

نالت هذه الحملة الرئيسية ضد ” الأخبار المضللة” زخماً كبيراً ، حيث تم الاستشهاد بمقالين كاذبين على نحو متكرر، واللذان تضمنا زعماً بأن البابا فرانسيس أيد دونالد ترامب، وتأكيداً على أن ترامب كان متقدماً في التصويت الشعبي على هيلاري كلينتون، وبوسعي أن أضيف كذبة أخرى متعلقة بالانتخابات، خدعة نشرها أنصار ترامب مفادها أن مخرج الأفلام الوثائقية مايكل مور كان يؤيد ترامب بينما كان في الواقع يدعم كلينتون.

لكنني أعرف أيضاً أن أنصار كلينتون كانوا يلقون سراً ببعض التهم المثيرة وغير المثبتة حول حياة ترامب الجنسية، و اتهمت كلينتون شخصياً ترامب بأنه يخضع لسيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم عدم عدم تقديمها أدلة تدعم هذا الاتهام المكارثي.

والحقيقة الواضحة أن الكثير من الاتهامات المشكوك في صحتها والتي اشتدت في ذروة الحملة لم تأت بجديد – وكانت دائماً بمثابة تحدِ للصحفيين المحترفين لإظهار حرفيتهم. ما هو مختلف الآن هو أن الصحيفة تتصور هيكل ما (أو خوارزمية) من أجل القضاء على ما تسميه “أخبار وهمية”.

ولكن، بسبب افتقارها الكبير للوعي الذاتي، فشلت الصحيفة بالاعتراف بعدد المرات التي نشرت فيها “أخبار مضللة”، مثل تقريرها الذي نشرته عام 2002 ومفاده أن الهدف من شراء العراق لأنابيب الألومنيوم هو إعادة تشكيل برنامج تسليحه النووي، وأن تحليلها المزور الذي قدمته حول تعقب إطلاق صاروخ غاز السارين عام 2013 والذي ذكرت فيه أنه أطلق من قاعدة عسكرية سورية، ليتبين لأربع مرات أن القاعدة كانت خارج النطاق الذي انطلق منه الصاروخ، أو قيامها بنشر صور تزعم أنها تظهر جنود روس داخل روسيا ثم داخل أوكرانيا في عام 2014 ليتضح فيما بعد أن صورة الجنود الروس “داخل روسيا” قد التقطت أيضاً داخل أوكرانيا، الأمر الذي يدحض الفرضية التي بُنيت عليها الرواية.

تلك ليست سوى ثلاثة أمثلة من بين العديد من المقالات التي نشرتها الصحيفة مستخدمة “أخبار مضللة” – وظهرت المقالات الثلاث على صفحة واحدة قبل أن تُسحب بشكل جزئي أو على مضض، وعادة ما تكون مثل هذه المقالات في الصفحات الداخلية للصحيفة تحت عناوين مبهمة بحيث لا يلاحظها معظم القراء. استمر صدى معظم “الأخبار المضللة” للتايمز بالتكرار دعماً لدعاية إدارة الولايات المتحدة حتى بعد التراجع الجزئي.

من هو الحكم؟

هل يتوجب على زوكربيرغ منع مستخدمي الفيسبوك من تداول قصص نيويورك تايمز؟ من الواضح أن الصحيفة لا تحبذ هذا الحل لمشكلة “الأخبار المضللة”. بدلاً من ذلك، تتوقع الصحيفة أن تكون واحدة من الحكام الذين يقررون أي وسيلة من وسائل الإنترنت يجب حظرها وأي منها يجب أن تحصل على أختام الموافقة الذهبية.

لا تدع افتتاحية نيويورك تايمز، التي تلي مقال الصفحة الأولى التي نشرتها حول الموضوع نفسه، مجالاً للشك حول ما تود الصحيفة أن تراه، إنها تريد من برامج الإنترنت الرئيسية ومحركات البحث، مثل الفيسبوك و جوجل حجب الوصول إلى مواقع تُتهم بنشر “أخبار مضللة”.

قالت الافتتاحية ” إن جزءاً كبيراً من المسؤولية الذي تسبب بوجود هذه المشكلة يقع على عاتق شركات الانترنت مثل الفيسبوك وجوجل التي جعلت من الممكن مشاركة “الأخبار المضللة” بشكل فوري تقريباً من قبل الملايين من المستخدمين، لكنها كانت بطيئة في حظر انتشار هذه الأخبار على مواقعها.

تقول إدارة الفيسبوك إنها تعمل على التخلص من هذه الأكاذيب، وقالت في وقت سابق إنها لن تضع أبداً إعلانات الفيسبوك على المواقع الإخبارية المضللة، وهي خطوة يمكن أن تكلف الفيسبوك وتلك المواقع الإخبارية المضللة مصدر ريع مربح. كما قالت إدارة جوجل إنها لن تسمح مجدداً لتلك المواقع باستخدام الشبكة التي تستخدمها لنشر إعلاناتها. ومن شأن هذه الخطوات أن تساعد فقط الفيسبوك الذي يدين لمستخدميه، وللديمقراطية أيضاً بشكل أكبر بكثير.

أثبت الفيسبوك أنه يمكن أن يحجب بشكل فعال محتوىً مثل مواد الروابط المضللة وغير المرغوبة من برنامجه عن طريق تغيير وتبديل الخوارزميات، التي تحدد أياً من الروابط والصور والإعلانات يمكن للمستخدمين أن يروها في تغذية أخبارهم. … يتغير مديرو الفيسبوك باستمرار ويقومون بصقل الخوارزميات، مما يعني أن النظام مرن ويخضع لحكم البشر.”

استمرت افتتاحية التايمز بالقول: ” قررت إدارة الفيسبوك هذا الصيف بعرض المزيد من مشاركات الأصدقاء وأفراد الأسرة في تغذية أخبار المستخدمين والحد من الأخبار الواردة من وكالات الأنباء، لأنها كما تقول هذا ما يريده مستخدمو الفيسبوك. إذا كانت تستطيع أن تفعل ذلك، فبالتأكيد يمكن لمبرمجيها أن يتدربوا على استخدام “السوفت وير” لتسليط الضوء على القصص الوهمية وخداع الناس لتقديم هذه الحثالة.

مطولاً “تحدث السيد زوكربيرغ عن الإمكانية التي يمكن أن تقدمها وسائل التواصل الاجتماعية في تحسين المجتمع. …”. ولن يحدث أياً من هذا إذا ما استمر الأمر بالسماح للكذابين والمحتالين بقرصنة برنامجه.

المناطق الرمادية

ولكن المشكلة أنه في حين أن بعض الأكاذيب قد تكون واضحة المعالم ، فإن الكثير من المعلومات موجودة في المنطقة الرمادية، بحيث يختلف جانبين أو أكثر على ماهية الحقائق. وإدارة الولايات المتحدة لا تقول دائماً الحقيقة على الرغم من أنك ستجد صعوبة بالغة لإيجاد أمثلة حديثة من الصحيفة التي تعترف بتلك الحقيقة، خاصة أن الصحيفة على مدى العقود العديدة الماضية، تبنت النسخة الرسمية للحدث الذي يثير خلافاً واعتبرت الشكوك الجدية خارج نطاق حدودها.

كانت هذه هي الطريقة التي عالجت “التايمز” من خلالها رفض الحكومة العراقية وبعض الخبراء الخارجيين الذين تنازعوا على قصة “أنبوب الألومنيوم” عام 2002 – وكيف تجاهلت الصحيفة الخلافات المتعلقة بتصوير الحكومة الأمريكية للأحداث في سورية وأوكرانيا وروسيا.ظهرت الصحيفة وعلى نحو متزايد كقناة دعاية لإدارة واشنطن الرسمية بدلاً من أن تكون كيان صحفي يتمتع بالمهنية.

ولكن صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية – جنباً إلى جنب مع بعض مواقع الإنترنت المفضلة – شكلت الآن هيئة يقوم غوجل بتمويلها، وتسمى مسودة التحالف الأولى، التي تقدم نفسها على أنها لجنة تقصي الحقائق التي ستقرر أياً من القصص صحيحة وأياً منها “مضللة”.

إذا ما اتبعت التوصيات التحريرية للصحيفة، فإنه لن يعد من الممكن الوصول للقصص غير المرغوبة والمواقع التي تقوم بنشرها من خلال محركات البحث المنتشرة والبرامج، وبشكل أساسي منع وصول الجمهور إليها.

تؤكد الصحيفة أن هذه الرقابة سوف تصب في مصلحة الديمقراطية – لكن من المؤكد أن الأكاذيب ونظريات المؤامرة التي لا أساس لها لا ترسخ الديمقراطية – ولكن تنظيم المعلومات بالطريقة التي تشير إليها الصحيفة يحمل أكثر من مجرد أثر من الشمولية التي يكتب عنها جورج أورويل.

ويبعث هذا الاقتراح على القلق على نحو خاص لأنه مقدم من “نيويورك تايمز” ، التي يزخر سجلها الأخير المهتز بنشر المعلومات المغلوطة الخطيرة.

مراجعة: عناية ناصر

https://consortiumnews.com/2016/…/nyt-advocates-internet-censorshi