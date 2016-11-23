في تطوير الخطاب الحزبي

ثمة أنواع عديدة من الخطابات، منها الحزبي والسياسي والإعلامي والديني والاقتصادي، وغيرها. وما يميّز الخطاب الحزبي أنه يقوم ويتأسّس على مبدأ إقناع الجمهور بشكل عام، وذلك من خلال الحجج والبراهين، وأحياناً الفلسفات؛ ووسيلة ذلك اللغة بمختلف أشكالها وأدواتها، وتعتمد اللغة على بيان إيجابيات الخطاب، والدفاع عن الخطط والبرامج والفلسفات التي يحملها الحزب، ونجاعتها وتعبيرها عن مصالح الجماهير، والسعي لبث حالة من التفاؤل والتفاعل معها.

والحديث عن محتوى خطاب حزبي أو سياسي ينصرف أساساً نحو حزب أو تيار أو سلطة أو قائد أو فكر معيّن. وعندما يكون الحديث عن الخطاب البعثي فلا شك أنه يتجه نحو أدبياته وأفكاره وسياساته، ما يعني أن هذه الأهداف والأفكار والبرامج والأدبيات هي محتوى ذلك الخطاب، والحاجة هنا لتطويره لجهة أنه يواجه العديد من التحديات، منها تجديد نفسه، وهذه من طبيعة الأشياء، إضافة إلى أن ثمة قوى سياسية وأيديولوجيات وجماعات مصالح لها خطابها الذي قد يصطدم أو يتعارض، كلياً أو جزئياً، معه لأن أي خطاب هو بالنتيجة انعكاس لفلسفة أو أيديولوجيا تعبّر عن مصالح قوى بعينها، سواء أكانت فئات أم شرائح أم طبقات اجتماعية.

وعند الحديث عن تجديد الخطاب الحزبي، وهو ما أشار إليه سيادة الرئيس بشار الأسد في الحوار الذي أجرته معه صحيفة “الوطن” السورية، فلا بد لنا من تحديد مصادر ذلك الخطاب ومغذياته، وهي بلا شك دستور الحزب ونظامه الداخلي ومنطلقاته النظرية، ومقررات المؤتمرات الحزبية، وخطب وكلمات وأفكار السيد الرئيس بشار الأسد والقائد المؤسس حافظ الأسد، وأدبيات الحزب الفكرية والثقافية التي تصدر عن مؤسساته الفكرية ومراكز أبحاثه ودراساته، فهي بالمجمل “مشروع البعث”. هذه، على وجه العموم، مصادر الخطاب البعثي، وبالتالي محتوى ذلك الخطاب. وهذا يعني، بالمحصلة، أن ثمّة ثابتاً ومتحوّلاً فيه، وهنا يصبح السؤال: كيف لنا أن نقارب الثابت بمقاربات وآليات وأدوات جديدة، وأن نطوّر المتحوّل من خلال المصادر والمغذيات التي أشرنا إليها، وهل هذا حصل أو حاصل بالفعل.

لاشك أن الخطاب البعثي تواجهه العديد من التحديات، في الوقت الراهن وفي كل وقت. ويتحتم مواجهة هذه التحديات، والتعامل الواعي والمسؤول معها، والنظر في ضرورة تحديث وتجديد مضمون وأدوات وآليات ذلك، إضافة إلى الذهنيات وطرائق التفكير، وضرورة إيجاد فهم موحّد ومنضبط للتعامل مع الأفكار التي قد يستغلها مناوئو الحزب لزعزعة تمسك منتسبيه بأهدافه وأيديولوجيته وأفكاره. ولا شك أن المقصود بالتجديد هنا لا يعني إنكار أو رفض القديم، وإنما أن يضاف الجديد الذي يحتاجه العصر والتطورات البنيوية الحاصلة في المجتمع على وجه العموم.

وبالعودة تاريخياً لخطاب البعث، نجد أنه كان خطاباً متصفاً إلى حد كبير بالدينامية والتجدد انطلاقاً من حقيقة أن “البعث” فكر وممارسة، وأنه يمتلك نظرية نضالية من أهم سماتها انفتاحها على الواقع وتعاملها مع مستجداته وتحدياته، واستجابتها للتطوّرات الحاصلة في المجتمع لجهة أن الحزب يحكم البلاد وينطلق في قيادته للسلطة من برامج وخطط وخطاب مجاله الواقع، ونتائجه وتطبيقاته قابلة للقياس، وليس من شعارات تطلق لاكتساب قاعدة جماهيرية بهدف الوصول للسلطة.

إن أحد أهم أسباب قيام حركة 23 شباط عام 1966، وبعد ذلك الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد عام 1970، هو ابتعاد الخطاب الحزبي عن الواقع في إطار مقاربة الأهداف التي حددها الحزب في دستوره ومنطلقاته، وابتلائه بعقلية مناورة ترفع شعارات لا تنسجم في غالبيتها مع طبيعة وثقافة المجتمع والظروف التي مرّت بها البلاد في تلك الفترة، ولاسيما عدوان حزيران عام 1967، وما يستدعيه ذلك من حاجة لوحدة وطنية وتناغم اجتماعي بدل مقولة “الصراع الطبقي”، وكذلك انفتاح سياسي واقتصادي واجتماعي يقوم على التعددية، ويساهم في عملية تنمية يشارك فيها القطاعان العام والخاص، دونما عصاب إيديولوجي، لجهة أنهما ثروة للبلاد يحب استثمارها بدل هروبها للخارج، إضافة للانطلاق من الحزبية إلى الوطنية بفضائها الواسع. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد تطوّر الخطاب الحزبي في إطار مقاربة الأهداف الكبرى، ومنها هدف الوحدة، حيث شكّلت كلمة القائد المؤسس حافظ الأسد فتحاً جديداً في ذلك، وتجاوزاً ضرورياً وعملياً لما ورد في بعض المنطلقات النظرية من تأكيد على ربط فكرة الوحدة مع طبيعة النظام السياسي في أي بلد عربي، ما شكل عائقاً نظرياً أمام تحقيق الهدف، وكذلك فلسفة القائد المؤسس لديناميكية العلاقة بين أهداف البعث وليس الاشتراط في تراتبيتها.

ولاشك أن تطوير الخطاب الحزبي، في الفترة ما بين قيام الحركة التصحيحية حتى رحيل القائد المؤسس، قد وسّع من دائرة الحزب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأضاف إلى رصيد منتسبيه ومؤيديه، ليس في سورية وحسب بل وعلى المستوى القومي. وفي إطار استمرار وانتقال نهج التصحيح، بعد انتخاب السيد الرئيس بشار الأسد أميناً قطرياً للحزب ورئيساً للجمهورية، تشكّلت داخل الحزب دينامية عالية الوتيرة رافقها خطاب حزبي جديد تمّ التعبير عنه في خطابي القسم وكلمات السيد الرئيس في المؤتمرين القطريين التاسع والعاشر، حيث شكّلت تلك المقولات والأفكار مغذيات وأساساً لخطاب حزبي متجدّد عنوانه الأساسي “التطوير والتحديث” في كل مستويات النشاط الحزبي، اعتمدت على رؤية فيها مقاربة عملية وواقعية لأهداف الحزب وأدبياته أولاً، وإضافات فكرية تعتمد أساساً على الربط بين الأفكار والآليات والأدوات ومصلحة الجماهير في المقام الأول. ففي فلسفة الخطاب الذي تبناه سيادته، نجد أن الفكر النقدي لعناوين العمل الحزبي وآلياته تنطلق من وحدة قياس هي المصلحة الاجتماعية وجاذبية الأفكار واستجابتها لحاجات الناس، وليس الأيديولوجيا الصرفة.

وفي إطار تجديد الخطاب الحزبي، تبنى المؤتمر القطري العاشر الكلمة الختامية التي ألقاها الرفيق الأمين القطري، الرئيس بشار الأسد، لتكون دليل عمل مرحلياً، حيث ركّزت على أن “البعث” قضية وفلسفة وثقافة وذهنية قبل أن يكون حزباً في السلطة، والسلطة هي وسيلته لتشكيل ذلك الوعي وليست هدفاً بحد ذاتها، مع مقاربة جديدة لفكرتي الوحدة والاشتراكية انطلاقاً من كونهما مصلحة للجماهير وليس مسألة رومانسية أو أيديولوجيا، إضافة لفهم جديد للعلاقة بين الحزب والسلطة من منظور تحكمه المصلحة العامة، وعملية التنمية، والتماهي ما بين مفهومي الحزبية والوطنية، والتركيز على أن مفهوم الالتزام ينصرف أساساً باتجاه الالتزام بقضايا الجماهير، وليس المفهوم التقليدي النمطي الذي يركز على حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات، مع ضرورة ضبط المفاهيم ومعايرتها، وتعريف من هو الملتزم ومن هو القيادي في الحزب.

إضافة إلى ما تقدّم، تبنى المؤتمر خطاباً أكثر انفتاحاً على القوى السياسية، ومبدأ الشراكة في عملية التنمية، ومفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، والحوار داخل الحزب، والانعتاق من الحزبية إلى الوطنية مع تنامي دور الحزب، وضرورة إيجاد آليات جديدة ومرنة للعمل القومي تتأسس على مشتركات في الأهداف تقوم على احترام مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شؤون الدول، وحرية الأحزاب والتيارات القومية في صياغة علاقات وتحالفات وطنية وفق ظروف كل بلد عربي.

إن تجديد وتطوير الخطاب الحزبي مسألة تفرضها طبيعة الأشياء، سيما وأن حزب البعث هو الحزب الحاكم، والمعني بالتطوير والاستجابة للتحديات بكل أشكالها، في ظل ظروف غير مسبوقة تمر بها سورية خصوصاً، والفكر القومي على وجه العموم، ما يستدعي تحديد الأولويات الوطنية في ظل الأزمة، وهي بالتأكيد محاربة الإرهاب بوجهيه العنفي والفكري، كمدخلات ومخرجات، وكذلك صياغة خطاب وطني ينطلق من حقيقة أن النموذج السوري القائم على التنوّع هو تكثيف لمفهوم العروبة، ما يستدعي انعكاس ذلك التنوع على المستويات السياسية والثقافية والتمثيلية دون المساس بالهوية الجامعة.

إن الحديث عن تطوير الخطاب الحزبي، وهو حاجة وضرورة، لا بد أن يواكبه تطوير، بل تغيير، في السلوك والممارسة. وهذا تحد حقيقي لقيادات الحزب وقدرتها على تمثل أدبياته وخطابه وقدرتها على الدفع بالنماذج الجيدة المستوعبة لخططه وبرامجه وسياساته، وهو ما أكد عليه سيادة الرئيس بشار الأسد في حديثه لصحيفة “الوطن”، وقبلها في الكلمة الختامية أمام المؤتمر القطري العاشر للحزب، عام 2005، لأن أي تطوير للخطاب دون سلوك متصالح ومنسجم معه هو قفزة في المجهول وتحليق في عالم الوهم والخيال، فـ “البعث” اكتسب قاعدته وشرعيته واستمراره لأنه قدّم نفسه خادماً للجماهير، ملتزماً بحاجاتها وقضاياها، معبّراً عن طموحاتها الوطنية والقومية.

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