اللاجئون السوريون …. هروب من جحيم الحرب لغياهب المجهول

إنّ ما يحصل مع اللاجئين السوريين في الدول التي لجؤوا إليها، يوضح حقيقة اختلاف تعاطي كل دولة وصل إليها اللاجئون، خاصة أنّهم تعرضوا إلى اعتداءات كثيرة، وربما يكون وصول آلاف السوريين إلى بلدان اللجوء قد أحدث صدمة كبيرة بسبب موجات اللجوء الضخمة، والتي استغل فيها العديد من الجنسيات الأخرى الحرب على سورية و ادّعوا أنهم سوريين حتى يحصلوا على حق اللجوء في تلك البلاد.

ولكن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه بقوة في هذه المسألة، هو هل هناك استراتيجية متكاملة وشاملة للتعامل مع هذه القضية؟إذ تختلف ظروف اللجوء باختلاف البلدان، فأوضاع اللاجئ الذي يقيم في لبنان تختلف عن الذي يقيم في مصر وتركيا أو دول أوروبا، وربما قد يكون ما يجمعهم فقط هو البؤس، وفي الحقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة أو شبه دقيقة عن الرقم الذي وصل إليه اللاجئون السوريون، إلا أنه ليس بالرقم القليل حيث اضطر آلاف السوريين إلى ترك منازلهم وقراهم ومدنهم حتى أن بعضهم خرج بثيابه فقط مع أطفاله جرّاء الأعمال الإرهابية المنظمة التي ارتكبتها داعش وجبهة النصرة والتي اعتمدت فيها تلك المنظمات التكفيرية على التطهير العرقي والديني في المناطق التي سيطروا عليها، بالإضافة إلى دعم تركيا والسعودية وقطر والأردن لتلك المجموعات وإمدادها بالسلاح والعتاد، وفتح الحدود أمامها مما أدى إلى تدفق آلاف الإرهابيين من مختلف الجنسيات، وغض الطرف لا بل تآمر العديد من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية على سورية.

استغلال دول الجوار لظروف اللاجئين والمتاجرة بها

نزح آلاف السوريون مع بداية الحرب على سورية إلى البلدان المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن وحتى العراق، وهناك واجه اللاجئون السوريون أوضاعاً مأساوية وعاشوا في ظروف معيشية مروعة، مما اضطرهم إلى اعتماد كل الوسائل والطرق للبقاء على قيد الحياة، كعمالة الأطفال وخروجهم من المدرسة والتسول، حتى أن بعضهم اعتمد على الدعارة من أجل البقاء . فاللاجئون في لبنان على سبيل المثال يعانون من غلاء المعيشة، وصعوبة بالغة في توفير الاحتياجات الأساسية حيث يعيشون في ظروف غاية في البؤس، ويصارعون الحياة للحصول على فرص محدودة جداً لكسب لقمة عيشهم، مما يجعلهم يخاطرون بأنفسهم للحصول على فرصة عمل في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، وفي كثير من الأحيان قد لا يحصلون على رواتبهم من أرباب عملهم مما أدى إلى تعرضهم للاستغلال الجسدي خاصة مع تراجع المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة التي تدعي نقصاً في التمويل، الأمر الذي تسبب في تخفيض المساعدات الغذائية لآلاف اللاجئين، إضافة إلى عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية ليزيد في معاناتهم.

أما في قضية إكمال تعليمهم تحدثت تقارير كثيرة عن فرص التعليم المحدودة جداً بالنسبة للاجئين في الأردن ولبنان ومصر والعراق في حين يُعتبر التعليم ذا قيمة كبيرة بالنسبة لكثير من السوريين الذين كانوا يحصلون عليه مجاناً قبل الحرب، وعليه فإنّ لهذه الظروف الصعبة المتفاقمة تأثيرات مدمرة على المستقبل التعليمي لهؤلاء اللاجئين. ففي الأردن يترك عدد كبير جداً من الأطفال المدرسة، وفي حالات كثيرة تًجبر الفتيات على الزواج المبكر فيحملن أعباءً نفسية كبيرة جداً ،ناهيك عن حالات الاغتصاب وسرقة الأعضاء والاستغلال الجسدي، إذ يعيش اللاجئون السوريون في مخيمات اللجوء في سجن كبير، ونسبة كبيرة جداً منهم تعيش تحت خط الفقر، و على الرغم من التذمر الدائم الذي تظهره حكومات تلك الدول لاستقبالها عدد كبير من اللاجئين السوريين، وحديثها الدائم عن عدم تمكنها من استقبال هذه الأعداد الكبيرة منهم والأعباء المادية التي تتحملها نتيجة استقبالهم وصراخها المستمر عن تأثير هذه الأعداد الكبيرة على التوزع الديموغرافي في تلك البلدان إلا أنها لا تستطيع أن تنكر الفضل الكبير لعدد من التجار والصناعيين السوريين الذين دعموا اقتصاد تلك البلدان حيث أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة صادر (يوم الخميس 10تشرين الثاني 2016 )أن مجموع الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار يبلغ 22 مليار دولار، وسواء كان هذا الرقم دقيقا أم لا فما هو مؤكد أن السوريين دعموا اقتصاد تلك البلدان التي تدعي معاناتها الكبيرة مع مسألة اللاجئين، ولقد علق كنان ياغي الخبير الاقتصادي والاستشاري السوري على هذه الأرقام في صحيفة الوطن السورية قائلاً:” إن الرقم المذكور يشمل الفترة الزمنية حتى نهاية 2015 وقد يكون زاد إلى نحو 23 أو 24 مليار دولار لأن حركة خروج الأموال من سورية بدأت بشكل أساسي خلال عامي 2012- 2013 حتى نهاية 2014 في حين بدأت الحركة بالانخفاض حتى ضعفت بالعام الحالي”.

ويعتبر لبنان من أكبر المستفيدين فلقد قدرت الأموال السورية في بنوك لبنان حتى نهاية 2010 – 16 مليار دولار منها 12% ودائع مصرفية وحسب منظمة الإسكوا بلغت الأموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية 2016 نحو 11 مليار دولار، ولكن وفق مصادر اقتصادية في لبنان يقال أنها بلغت من 15 إلى 18 مليار دولار، أمّا الأردن فلقد بلغ حجم الاستثمار فيه 2 مليار دولار حيث بلغ عدد المطاعم التي افتتحها السوريين 3000 مطعم أي ما نسبته 20% من مطاعم الأردن حسب تقرير نقابة أصحاب المطاعم في الأردن، وبلغ عدد المصانع المسجلة 370 مصنع، وفي مصر عدد المستثمرين في القاهرة وحدها تجاوز 100 مستثمر أنشاؤوا 70 معملاً إضافة إلى 300 شركة قيد الإنشاء، حيث تقدر الاستثمارات بـ2 مليار دولار حسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التجارية في مصر. ولقد أكد وزير الاقتصاد المصري، أنّ المهاجرين السوريين لم يكونوا عبئاً على الاقتصاد المصري إذ وفروا مئات فرص عمل للمصريين في المنشآت التي أشادوها من معامل لإنتاج الألبسة بكافة أنواعها ومطاعم و”مقاهي”، ففي منطقة 6 أكتوبر في القاهرة معظم الفعاليات والأنشطة الاقتصادية تعود إلى السوريين الوافدين إليها .

هذا ولم نتطرق إلى نسب السرقات الكبيرة من المعونات التي تقدمها الجمعيات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي إلى حرمان السوريين من الاستفادة منها حيث أفادت العديد من التقارير عن قيام الحكومة الأردنية والتركية وبعض مسؤولي الأحزاب في لبنان باستغلال وجود اللاجئين السوريين في بلدانهم، وإقامة مؤتمرات باسم جمع التبرعات للاجئين، والتي كانت في ظاهرها خدمة لهم، ولكن في باطنها ما هي إلّا صفقات تتاجر بدماء السوريين ومعاناتهم.

أسباب استقبال الدول الأوربية وفي مقدمتهم ألمانيا والسويد للاجئين السوريين:

تميزت الدول العربية بالنسب المرتفعة لفئات الشباب عندها على عكس دول القارة العجوز التي وصلت نسب المسنين فيها إلى نسب مرتفعة جداً، وما أن بدأت الحرب على سورية حتى تم قبول مئات طلبات اللجوء التي قُدم عدد لابأس بها عن طريق الأمم المتحدة، وقسم آخر تم بطرق غير شرعية كالتهريب إلى دول القارة العجوز، ولكن مع بداية عام 2013 و حتى نهاية 2015 وصل آلاف اللاجئون السوريون إلى دول على رأسها ألمانيا والسويد، وتم منح عدد لابأس به من اللاجئين إقامة في هاتين الدولتين. ومما لاشك فيه أنّ هذه الدول قبلت، في حالات كثيرة، طلبات اللجوء على أساس إنساني ولكن أن يصل بها الأمر إلى أن تفتح حدودها وتقبل آلاف اللاجئين هذا ما أثار حولها الشكوك، وهناك من زعم أنّ هذه الدول تبحث عن حلول لزيادة نسبة الشباب فيها بعد أن أصبحت نسب الشيخوخة فيها مصدر قلق بالنسبة إلى حكوماتها، حيث تعاني الدول الصناعية المتقدمة من انخفاض نسب الأطفال وارتفاع نسب الشيخوخة بالنسبة لمجموع سكانها بسبب انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية نتيجة لانخفاض معدلات المواليد لتُعرف مجتمعات تلك الدول كبريطانيا وألمانيا والسويد بالمُسنة أو الهرمة.

ولقد ذكر مكتب يوروستات للإحصاءات في إحدى التقارير أن السوريين احتلوا المرتبة الأولى في قبول طلبات اللجوء خلال عام 2014 وجاءت ألمانيا طبعاً على رأس قائمة الدول الأوربية الأكثر استقبالاً للاجئين، ولعل السبب الأول لحصول ألمانيا على الحصة الأكبر لاستقبال اللاجئين في أوروبا يرجع إلى كونها تعاني من تقهقر في عدد السكان بسبب تناقص الزيادة الطبيعية للولادات مما جعلها تعاني من الشيخوخة، إذ تصل فيها فئة الأعمار الأقل من 15 سنة إلى 16%من مجموع السكان، وهي نسبة قد تكون وراء السبب في استقبال الحكومة الألمانية هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين كان ربعهم من السوريين، وبالتأكيد ليست ألمانيا المستفيد الوحيد من هجرة الشباب السوري بل أيضا السويد التي توفر لمواطنيها رفاهية مطلقة، وتمتاز بأفضل برامج الرعاية الصحية في العالم مما رفع متوسط عمر الإنسان فيها إلى 79للرجال 81 للنساء، وبالتالي وصلت نسبة المسنين فيها إلى 5% من نسب المسنين في العالم وبزيادة بطيئة جداً لعدد السكان ، ففتحت السويد أبوابها أمام السوريين في أيلول 2013 ومنحتهم تصاريح إقامة تلقائية ورفعت عدد طلبات اللجوء إلى مستوى قياسي يعد الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي وفق مكتب يوروستات في بلد ذاع سيطه بأنه الأكثر ليبرالية في أوروبا، وهي أيضاً كانت من أوائل الدول الأوربية التي توجه إليها السوريون بقصد اللجوء، حيث تعتبر السويد رائدة بعدد اللاجئين قياساً بعدد السكان في أوروبا، فلقد استقبلت في العام الماضي أكثر من 150 ألف لاجئ، وكانت السويد آخر دولة أوربية فرضت الرقابة على حدودها. ويتساءل كثيرون هل يغدو ذلك بداية النهاية لكرم الضيافة السويدي تجاه اللاجئين بعد أن استقبلت في سنوات مضت آلاف اللاجئين من البلقان وإفريقيا، ومؤخراً في سنوات الحرب على سورية استقبلت آلاف اللاجئين السوريين،حيث تعتبر السويد الوجهة التقليدية لمسيحيي سورية، ففي مدينة سودر تالج على بعد 30 ك م من استوكهولم نصف عدد السكان من جذور أجنبية، وبما أن كل لاجئ كان يحق له اختيار المدينة التي تناسبه شكلت هذه المدينة قبلة لجمع العائلات فأسبوعياً يتقاطر إلى الكنيسة السورية في المدينة مؤمنون جدد بعد أن أصبحت المدينة مشهورة بعدد السكان الكبير فيها من غير السويديين، فالسوريون يشعرون بالأمان هنا ويتراوح عددهم حوالي 1500 لاجئ سوري لدرجة أصبحت المدينة غير قادرة على استيعاب لاجئين جدد، وبسبب الأعداد الكبيرة للاجئين في السويد والتي فاقت قدرة المملكة على استيعابهم على حد قول مسؤوليها، فلقد صوت البرلمان السويدي على قانون تشديد سياسة اللجوء لتمرير مقترحات القوانين الجديدة بهذا الشأن مع تأييد غالبية الأحزاب البرلمانية لهذه التعديلات عدا حزبي اليسار والوسط، وبسبب الأعداد المتزايدة أعلنت الحكومة السويدية حزمة قرارات جديدة للحد من هذا التدفق، حيث أشار رئيس الوزراء استيفان لوفين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة استوكهولم في وقت سابق أنه لايوجد إقامات دائمة للاجئين بعد اليوم إذ ستتحول إلى إقامات مؤقتة وكشف لوفين عن شروط جديدة من شأنها جعل مسألة لم شمل الأفراد لعائلاتهم أمر شديد الصعوبة، وعن بقية القوانين المتعلقة باللاجئين قال سيتم تعديلها كي تنخفض إلى الحد الأدنى من مستوى قوانين اللجوء السارية في الاتحاد الأوروبي ما يعني أن كثيراً من الميزات الموجودة سابقاً لن تكون موجودة بعد الآن.

بعض الصور عن المعاناة والمشاكل التي واجهها اللاجئون:

1 -التحرش

تعرضت العديد من اللاجئات للتحرش والاغتصاب بمراكز الاستقبال في ظل الاكتظاظ التي تشهده هذه المراكز حيث تزيد نسبة هذه الحالات عند الأطفال والنساء، فمن ضغط نفسي وتحرشات إلى عوائق ثقافية وأوضاع في منتهى المأساوية تجعل الكثير منهن لا يمتلكن الجرأة بالبوح بما جرى معهن. قالت ريما البالغة من العمر 30 عاماً وهي لاجئة من مدينة حلب ومن النساء القليلات اللواتي تحدثن عن تجربتهن في اللجوء، وصلت إلى ألمانيا في رحلة طويلة وشاقة قادمة من تركيا عبرت اليونان ووصلت إلى مقدونيا ثم المجر و ميونيخ ومن ميونيخ إلى بون محطتها الأخيرة، والفترة الأصعب كانت في المجر حيث قالت تم الزج بنا في سجن لعدة أيام مع مئات من اللاجئين أغلبهم رجال، وهنا تتابع:” كان الوضع في غاية الصعوبة لم أكن استطيع أن أرفع يديّ أو استلقي” وأضافت:” أما في مركز اللجوء في بون الذي وصلت إليه مع والديّ وأخي وأختي وجب علينا أن نتشارك استعمال الحمامات مع عدد كبير من اللاجئين وصل عددهم إلى مئة رجل وامرأة وهذا ما نجم عنه أيضاً مشكلات كثيرة ليس لي فقط ولكن لكل النساء اللواتي كنّ معي، فهنا الأماكن مكتظة بالناس ولا يمكنك قفل الحمامات المشتركة والغرف من الداخل مما يجعلك في حالة عدم أمان وقلق مستمرة بالنسبة لنا كنساء، وما يجعل الظرف ملائم لحدوث محاولات واعتداءات جنسية ستؤدي بالضرورة إلى مشكلات نفسية جديدة”.

2- الطلاق واحدة من أبرز المشاكل التي عانى منها اللاجئون :

من المألوف أن يسعى الزوجان لزيادة موارد الأسرة ولكن ما هو مستغرب ومستبعد أن يكون الطلاق هو الوسيلة لذلك. ففي السويد ثمة ظاهرة غريبة تسمى “الطلاق الوهمي” اخترعها بعض اللاجئون السوريون، وهذه الظاهرة ليست السبب الوحيد في ازدياد معدلات الطلاق بين اللاجئين، ولكنها في الحقيقة تعد من أهم الأسباب، فبعد وصول الكثير من العائلات إلى السويد حصل ما لم يكن في الحسبان كالطلاق أو الانفصال الذي يعتبر من أهم القضايا والمواضيع التي نسمع بها يومياً، إذ ارتفعت نسبته إلى معدلات عالية جداً بفعل عدة مسببات كغياب العادات والتقاليد التي كانت تحاصر المرأة في مجتمعها المحلي والمفاهيم الخاطئة والضغوطات الاجتماعية التي كانت تعاني منها معظم النساء، كالزواج القهري للفتيات القاصرات اللواتي حرمن من التعليم أو الفقر، ولكن “الطلاق الوهمي” الذي نتحدث عنه الآن هو شكل من أشكال الطرق المستحدثة من قبل اللاجئين الحاصلين على الإقامة و يكون هذا الطلاق فقط على الورق، وذلك بهدف أن يحصل الزوجان على تعويضات مالية إضافية ومنزل لكل منهما بطريقة يتلاعبون بها على القانون وحكماً الخاسر الأكبر في هذه الحالة هم الأطفال الذين سيعانون من اضطرابات جديدة .

قيود اجتماعية كثيرة حطمت مع وصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا أدت إلى تدمير الكثير من المنازل بسبب عدم فهم واستيعاب الظروف المحيطة الجديدة التي عايشها اللاجئون السوريون وخاصة رغبة بعض النساء بالحصول على حريتهن وكل ذلك بدعم من القوانين الأوروبية، فمعايير المساواة بين الرجل والمرأة كانت سبباً رئيسياً في ازدياد حالات الطلاق واللافت هنا أن هذه النسب حكماً ستكون معرضة للازدياد نظراً لأن دول اللجوء كالسويد مثلاً تمنح المرأة حقوقاً كثيرة وتحميها، فهي تعد من أكثر الدول ارتفاعاً في معدلات الطلاق وهذا معروف تاريخياً، إذ تعتبر الدول الاسكندنافية من أعلى الدول التي تسجل ارتفاعاً في حالات الطلاق، ولكن السويد تحتل المرتبة الأولى ففي عام 2013 شهدت أكثر 25 ألف حالة طلاق مما يعتبر أعلى نسبة منذ عام 1975.

ويعتقد الباحث السويدي الاجتماعي غلانساسروم، أن من أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق اقتصادياً هو ارتفاع معدلات الدخل وزيادة المعونات الاجتماعية، وتحسن الفرص المعيشية للأفراد. أمّا قانونياً كان لتعديل قانون الطلاق عام 1975 مع انتشار مفاهيم الثورة الجنسية وقوانين المساواة التامة بين الرجل والمرأة قد ساهم في إحداث تغيير جذري في مفاهيم الفكر التقليدي للأسرة والزواج، مما سّرع وسهّل إجراءات الطلاق، وشجع على زيادة معدلاته. أما من منظور اجتماعي، فكان انتشار المفاهيم الفردية والعلمانية في المجتمع واكتسابها مزيد من الشرعية مع ارتفاع مستويات الرفاه الاجتماعي قد ساهم بتصاعد معدلات الطلاق، ورغم ارتفاع معدلات الطلاق في السويد إلا أنها كانت في عام 2015 أقل من المعدلات التي سجلتها قائمة الدول العشرة، إذ أشارت الإحصائيات إلى أن بلجيكا جاءت أولاً بنسبة وصلت إلى 71 % وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة بنسبة بلغت 53%.

بالتأكيد مهدت هذه الأسباب الأنفة الذكر بالتأكيد مهدت الطريق أمام اللاجئين السوريين، حيث رأوا فيها فرصة قوية للحصول على استقلال مادي واجتماعي تضمنه لهم الدول المضيفة مما جعل الكثير من النساء يفكرن في الانفصال لأسباب متعددة، قد تكون أهمها أن عدد لا يستهان به من النساء تزوجن في سن صغيرة وحرمن من إكمال تعليمهن، والبعض منهن تعرضن للتعنيف من قبل أزواجهن ومازلن، إذ وجدنَ في قوانين تلك الدول التي لجأنَ إليها منفذاً لتحقيق استقلالهن وأحلامهن في الانفصال، وهنا يجب أن لا نتجاهل العامل النفسي الخطير الذي سيعاني منه الأطفال فهُم الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر من تفكك الأسرة وضعف الروابط الأسرية. ففي المجتمع الأوربي والسويدي تحديداً الطلاق هو عبارة عن فسخ عقد أو نهاية مرحلة أما بالنسبة إلينا نحن كمفهوم اجتماعي الطلاق هو بداية مشكلات كثيرة حيث نلاحظ في أوساطنا عندما يحصل الطلاق تكبر المشاكل وتزيد.

3 -فوبيا الإسلام وربطه بالإرهاب

عبر أكثر من40 %من المواطنين الألمان عن ثقتهم بأن بلادهم مخترقة من قبل الإسلام، وأن هذا يشكل خطراً على مستقبل بلادهم وأصبح هذا الخطر يتغلغل بقوة في ألمانيا .وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة فريد ريش ايبيرت –شتيغتونغ المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين ونشرت نتائجه يوم الاثنين 21/تشرين الثاني 2016 فإن 28 %من الألمان يعتقدون بأنه لم يعد بإمكانهم التعبير عن آرائهم بشكل حر في بلادهم أي دون أن يتعرضوا لمضايقات، والنسبة نفسها من المواطنين الألمان أعربوا عن خيبة أملهم من الطبقة السياسية في البلاد، فقد أجاب 28 % بنعم رداً على سؤال حول ما إذا كانت الأحزاب الحاكمة تخدعهم. وكشف الاستطلاع أن موضوع اللاجئين يُظهر بشكل واضح انقسام المجتمع إلى أغلبية تريد الانفتاح على العالم والتسامح والمساواة، وتلك الأقلية صاحبة الصوت العالي التي تطالب بالعودة إلى الفكر القومي وعدم المساواة. كل هذا جاء كردة فعل على الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المنظمات التكفيرية باسم الإسلام مما جعل الكثير من الأوروبيين يربطون الإسلام بالإرهاب، إضافة إلى التصرفات المسيئة والجرائم التي ارتكبها عدد لابأس به من اللاجئين، مما وضع جميع اللاجئين في خانة واحدة ،ألا وهي عدم تقبلهم من قبل معظم المجتمع الأوروبي وكرهه لهم، وهذا ما حمّل العديد من اللاجئين السوريين وِزرَ أعمال غيرهم ممن يرتكب تلك الجرائم سواء كانوا يحملون الجنسية السورية أو من جنسيات أخرى وخلط الأوراق هذا نتج عنه صدور قرارات قد لا تكون في صالحهم وجعلهم في وضع لا يحسدون عليه .

4 – معوقات الدمج :

يعاني اللاجئون السوريون من صعوبات تعيق اندماجهم كاللغة وتعديل الشهادات بالإضافة إلى مسألة مهمة جداً وهي عدم تعود اللاجئين على احترام القانون وصعوبة حصولهم على وظائف، وخاصة ذوي أصحاب المهارات المحدودة في مجتمعات يتميز اقتصادها بتكنولوجيته الحديثة، كما يعانون كغيرهم من اللاجئين صعوبة في الحصول على مسكن حيث يتشارك الكثير منهم مع أقاربهم وأصدقائهم السكن، وفي محاولة مثيرة للاهتمام نظم عدد من الطلاب السوريين معرضاً تحت عنوان: “أهلاً بكم في وطننا”، بهدف تعريف سكان جزيرة أولاند جنوب السويد ببلادهم في إحدى المدارس هناك، ونقل موقع هافينغتون بوست الأمريكي ما قاله أحد زوار المعرض الذي ضم الكثير من الصور والمجسمات و الموسيقا والأفلام والمعلومات عن سورية، لم أكن أتوقع أنني سأسافر إلى سورية في غضون دقائق، وأضاف بدا اهتمامي بسورية مع تدفق الموجات الكبيرة للاجئين نهاية العام المنصرم، إذ لم نكن نملك المعلومات الكافية عنهم قبل ذلك. وأوضحت إحدى الزائرات أن الاستماع إلى أول مقطوعة موسيقية في التاريخ، ورؤية مجسم لأول أبجدية فاجأني، حيث لم نكن نتوقع أن المشردين على الحدود والخيام هم ذاتهم أبناء هذه الحضارة العريقة مؤكدة أن طعامهم شهي جداً. وقال أحد القائمين على المعرض يدعى فريدريك أندرسون الفكرة كانت بهدف التعريف بماضي اللاجئين الجدد إذ أن كثيراً من الناس هنا يعاملونهم كأنهم ولدوا البارحة، ويطالبونهم بسرعة الاندماج والعمل وتعلم اللغة من دون النظر إلى كم الهموم والمشكلات والذكريات والآلام التي يحملونها، ولقد ضم المعرض أماكن خاصة تتيح للزائرين الاستماع إلى الموسيقا السورية ابتداءً بمقطوعة أُوغاريت الأقدم في العالم ومروراً بمغنيين سوريين عريقين، وقال المدرس والمشرف على المعرض ماثيوفريغمان:” هذا النشاط كان ضرورياً، هذا العام استقبلنا عدداً من الطلاب السوريين للمرة الأولى في تاريخ مدرستنا الممتد منذ عام 1886 “. أضاف بالقول: “عدلت المدرسة برنامجها الدراسي وأضافت محاضرات عن سورية يلقيها الطلاب الجدد ومن ثم توصلنا إلى فكرة المعرض التي أبدى الطلاب السوريون والسويديون حماساً لها”.

كما صرح المسؤول عن عملية دمج اللاجئين في مكتب التوظيف السويدي العام يوهان نيالاندر أنه منذ بداية الأزمة السورية لاحظنا ارتفاعاً في مستوى التعليم للاجئين السوريين في برامج الدمج، حيث بلغت نسبة اللاجئين من أصحاب التعليم العالي الربع بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع عام 2013، كما امتلك أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين مهارات تتناسب مع الوظائف المخصصة لحملة الشهادات، وأضاف أن هذا الأمر يشكل فرصة مهمة للسويد موضحاً أن البلاد تعتمد على عدد لابأس به من الموظفين الأجانب لسد حاجاتها في سوق العمل نظراً لنسبة المسنين المرتفعة بين السكان، حيث يسمح للوافدين بالبدء ببرامج التوظيف بالتزامن مع متابعة تعليمهم اللغة السويدية التي تمولها الدولة بدلاً من الانتظار لسنوات لتعلم اللغة أولاً ولكن بغض النظر عن المهارات تَدرس السويد الآن طلبات تصديق الشهادات لـ200 إلى 400 صيدلي سوري لأنها بحاجة ماسة إليهم ليحلوا مكان ربع عدد الصيادلة اللذين سيتقاعدون قريباً في بلد بلغ عدد سكانه 9 مليون نسمة حسب إحصائية 2014 واليوم عدد السكان لامس 10 مليون .

خاتمة

في نهاية موضوعنا يبقى اللجوء معضلة قانونية وإنسانية ليس لها عرق أو دين أو جنس والتمييز في الحقوق والضمانات بين اللاجئين على أي أساس مدان وغير مقبول وإن قضية اللجوء السوري قضية إنسانية بالدرجة الأولى ،وسياسية بالدرجة الثانية لأنها نتيجة حرب ظالمة شنتها أكثر من دولة إقليمية وغربية على الشعب السوري. لذلك من الضروري على جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية تحمل مسؤولياتها والعمل الجدي والمستمر للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب، وإيقاف هذا النزيف المستمر وتعهد الدول المضيفة للاجئين بالالتزام بالقانون الإنساني والدولي في حماية اللاجئين السوريين فهي مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الدولي بأسره لذلك لابدّ من القيام بتحرك دولي عاجل يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية لتخفيف العبء الإنساني والاقتصادي والاجتماعي الملقى على عاتقهم .

مراجعة:هيفاء علي