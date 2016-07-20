رؤساء سورية

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2 تعليقات

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    مازن

    أين محمد علي العابد( أول رئيس منتخب في عهد الانتداب) ، وأين هاشم الأتاسي ، وحسني الزعيم الذي أطاح بالأتاسي في آذار 1949 و فوزري سلو ( انقلاب الشيشكلي الأول)، ولؤي أتاسي ( بعد 8 آذار) ، ونورالدين الأتاسي (1966)

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    هيئة التحرير

    دكتور مازن. التايم لاين في الأسفل، ويتضمن كافة الرؤساء الذين ذكرتهم

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