رؤساء سورية

انتظر تحميل التايم لاين من فضلك
أين محمد علي العابد( أول رئيس منتخب في عهد الانتداب) ، وأين هاشم الأتاسي ، وحسني الزعيم الذي أطاح بالأتاسي في آذار 1949 و فوزري سلو ( انقلاب الشيشكلي الأول)، ولؤي أتاسي ( بعد 8 آذار) ، ونورالدين الأتاسي (1966)
دكتور مازن. التايم لاين في الأسفل، ويتضمن كافة الرؤساء الذين ذكرتهم
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
2 تعليقات
مازن
أين محمد علي العابد( أول رئيس منتخب في عهد الانتداب) ، وأين هاشم الأتاسي ، وحسني الزعيم الذي أطاح بالأتاسي في آذار 1949 و فوزري سلو ( انقلاب الشيشكلي الأول)، ولؤي أتاسي ( بعد 8 آذار) ، ونورالدين الأتاسي (1966)
هيئة التحرير
دكتور مازن. التايم لاين في الأسفل، ويتضمن كافة الرؤساء الذين ذكرتهم