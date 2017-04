مستقبل النظام العربي: بين التطورات الجديدة في هيكلية النظام العالمي وتداعيات الثورات العربية

د. محمد السعيد إدريس

كان يمكن أن تكون العلاقة بين النظام العربي وكل من النظام الإقليمي للشرق الأوسط والنظام العالمي علاقة أفضل مما كانت عليه على مدى العقود الأربعة الماضية على وجه الخصوص، لكن الظروف الخاصة بالإقليم حالت دون ذلك على الرغم من أن تلك الفكرة شهدت صعوداً ملحوظاً لأدوار النظم الإقليمية والسياسات الإقليمية على حساب تفرد قيادة النظام الدولي بقيادة الأحداث الدولية خاصة في الأقاليم المختلفة.

أولاً: النظام العربي وخصوصياته

لسنوات طويلة مضت ظلت تفاعلات النظام العربي وعلاقته بكلٍّ من النظام الإقليمي للشرق الأوسع والنظام العالمي أحد أهم محددات الدور المصري وسياسة مصر الخارجية على المستويين العربي والإقليمي خصوصاً في السنوات التي ظلت فيها مصر تقوم بدور الدولة القائد للنظام العربي. كان تركيز مصر في تلك السنوات (عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي على وجه الخصوص) ينصب، بصفة أساسية، على المحافظة على خصوصية النظام العربي والنهوض بهذا النظام من خلال الدعوة للوحدة العربية، والحرص على منع استلابه في تفاعلات النظام الإقليمي الأوسع في الشرق الأوسط وكذلك تفاعلات النظام العالمي. ففي الوقت الذي أولت فيه مصر اهتمامها الرئيسي على قضيتي الوحدة العربية وفلسطين، كانت تتحدى أيضاً سياسة الأحلاف الدولية وترفض الانخراط فيها وتتزعم دعوة الحياد الإيجابي لدول العالم الثالث ومن بعدها سياسة عدم الانحياز، والنأي عن ضغوط الاستقطاب الدولي وسياسة المحاور والانحيازات بين المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي.

هذه الالتزامات جعلت مصر في صدام مباشر مع الكيان الصهيوني، ومع القوتين الإقليميتين الكبيرتين الأخريين في الشرق الأوسط: إيران وتركيا بسبب انحيازهما للكيان الصهيوني في الوقت الذي كانت تقود فيه مصر الصراع ضد هذا الكيان باعتباره استعماراً استيطانياً غاصباً لحقوق الشعب العربي في فلسطين، كما وجدت مصر نفسها في صدام مباشر أيضاً مع الولايات المتحدة التي كانت تتزعّم الدعوة إلى سياسة الأحلاف والاستقطاب الدولي وبسبب انحيازها المفرط للكيان الصهيوني، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقارب مصري مع الاتحاد السوفيتي الذي أبدى تعاطفاً مع السياسة المصرية، ودعّم مصر سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في معاركها من أجل الاستقلال الوطني.

هذه التفاعلات سيطرت بدرجة كبيرة على تفاعلات النظام العربي الداخلية، أي بين الدول العربية فيما بينها، كما سيطرة على تفاعلات النظام العربي الإقليمية والدولية، لكن هذه التفاعلات شهدت تغيرات وتحولات مهمة ابتداءً من أواخر عقد السبعينيات بعد غياب القيادة الناصرية أولاً، ومجيء قيادة بديلة أكثر ميلاً للتقارب مع الولايات المتحدة وكل من إيران ودولة الكيان الصهيوني، وهو الميل الذي تحول إلى واقع رسمي بتوقيع مصر على معاهدة السلام مع هذا الكيان عام 1979، وتوجه النظام العربي ابتداءً من عام 1982 (مبادرة فاس الثانية للسلام عام 1982) نحو الأخذ بخيار السلام كخيار استراتيجي عربي، ثم جاءت الطفرة النفطية لتحدث اختلالاً شديداً في توازن القوى داخل النظام العربي لم يكن لصالح مصر بقدر ما كان لصالح المملكة العربية السعودية، وفي ظل القيادة السعودية للنظام العربي حدثت تحولات مهمة في أولويات أجندة النظام العربي، عبرت عن نفسها بالتحولات التي حدثت في هيكلية هذا النظام، وبروز قيادة ثلاثية: مصرية- سعودية- سورية، تولت قيادة النظام حتى أواخر عقد التسعينيات، لكن النظام العربي تعرض لهزات قوية أثرت على تماسكه وعلى أنماط تفاعلاته الداخلية وأنماط تفاعلاته الإقليمية والدولية وبالذات بعد الغزو العراقي للكويت في 2 آب 1990، وحرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت كانون الثاني– آذار1991)، ثم انعقاد مؤتمر مدريد للسلام (آب– تشرين الثاني1999) الذي كان إحدى أبرز نتائج وتداعيات تلك الحرب، ثم الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله عام 2003، فقد أصبح النظام العربي أكثر اختراقاً أمريكياً، وأكثر استلاباً في علاقاته مع القوى الفاعلة في نظام الشرق الأوسط، وأكثر انقساماً وصراعاً في تفاعلاته الداخلية، والآن يواجه النظام العربي تحديات هائلة بعد موجة الثورات العربية والبروز القوي لتيار الإسلام السياسي وخاصة تيار السلفية الجهادية التي أخذت تطرح مشروعاً بديلاً للنظام العربي هو مشروع “الخلافة الإسلامية” الذي يجسده مشروع الدولة الإسلامية “داعش” التي أعلنت الخلافة يوم 29 حزيران 2014 ونصبت زعيمها أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين.

كان يمكن أن تكون العلاقة بين النظام العربي وكل من النظام الإقليمي للشرق الأوسط والنظام العالمي علاقة أفضل مما كانت عليه على مدى العقود الأربعة الماضية على وجه الخصوص، لكن الظروف الخاصة بالإقليم حالت دون ذلك على الرغم من أن تلك الفكرة شهدت صعوداً ملحوظاً لأدوار النظم الإقليمية والسياسات الإقليمية على حساب تفرد قيادة النظام الدولي بقيادة الأحداث الدولية خاصة في الأقاليم المختلفة.

ففي الوقت الذي أخذ فيه النظام الدولي يشهد تطورات مهمة في هيكليته منذ سقوط النظام ثنائي القطبية، بدخول فواعل جدد Actors في عضويته، حولته من نظام دولي يقتصر فقط على عضوية الدول إلى نظام عالمي يجمع بين عضوية الدول من ناحية، والعديد من المنظمات والهيئات ذات التأثير القوي في السياسة الدولية مثل المنظمات الإقليمية والشركات متعددة الجنسية ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين من ناحية أخرى، فإن النظام العالمي الجديد الذي مال مؤقتاً ناحية أخذ طابع القطبية الأحادية، ثم تحول فيما بعد إلى نظام أشبه بـ “اللاقطبية”، أملاً في أن يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، شهد بروزاً مهمًا لدور الأقاليم على حساب دور الدولة الوطنية، بحيث أخذت تفاعلات الدول داخل أقاليمها الخاصة تتنافس، وأحياناً، تتفوق على علاقاتها بقيادة النظام العالمي ومنظمته العالمية (الأمم المتحدة).

هذا الاتجاه إلى تدعيم دور الأقاليم من ناحية، وسياسات التعاون والاعتماد الاقتصادي ‏المتبادل والتكامل الإقليمي من ناحية أخرى الذي أصبح أحد أهم معالم النظام العالمي الجديد، لم يكن ‏له أي وجود فعلي على النظام العربي الذي تسيطر على تفاعلاته مجموعة من الخصائص ‏المهمة تلعب الدور الأهم في تحديد ورسم خرائط التحالفات والصراعات داخل هذا النظام. أبرز هذه ‏الخصائص اتجاه النظام نحو العسكرة واختراق هذا النظام بدرجة مكثفة من النظام الإقليمي الشرق أوسطي وكذلك النظام العالمي للدرجة ‏التي جعلت تفاعلاته تكاد أن تكون تفاعلات معولمة(1).‏

فالنظام الإقليمي العربي يتفرد على معظم، وربما كل، أقاليم العالم، في أنه يتجه نحو ‏‏”العسكرة”، وليس إلى الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي بين دوله. فإقليم الشرق الأوسط يكاد يكون الإقليم الوحيد في العالم ‏الذي يشهد أعلى درجات العسكرة، وأخطر أنواع الحروب، ومعظم القواعد العسكرية. ‏

هذا يعني أن النظام العربي، دون غيره من الأقاليم في العالم كانت تجري عسكرته على ‏حساب تفاعلاته التنموية والتكاملية، وتجري عولمته على حساب تحويله إلى كتلة أو جماعة ‏اقتصادية ـ سياسية قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي من المنطلق ذاته الذي أخذ يتعامل ‏به النظام العالمي أي منطلق الأقاليم أو النظم الإقليمية، حيث باتت معظم تحالفات النظام تجري في معظمها مع الخارج أكثر منها مع الداخل ما يؤكد على عمق الاختراق الخارجي للنظام من القوى الدولية الكبرى(2). ‏

إدراك كل هذه الخصوصيات يطرح سؤالين مهمين:

- السؤال الأول يتعلق بمدى انعكاس التطورات الجديدة في هيكلية النظام العالمي على تماسك أو انفراط النظام العربي.

– أما السؤال الثاني فيتعلق بتأثير تداعيات الثورات العربية على مستقبل النظام العربي وعلاقته بالنظام الإقليمي للشرق الأوسط.

هذه الدراسة تهدف إلى تقديم إجابات لهذين السؤالين

ثانياً: انعكاسات التطورات الجديدة في هيكلية النظام العالمي على النظام العربي

الأصل في العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي أنها علاقة تبعية. ولقد كانت مسميات النظم الإقليمية بالنظم التابعة أحياناً، والنظم الفرعية في أحيان أخرى تعبيراً عن هذا المعني. لكن التبعية كإطار لهذه العلاقة لا تعني انعدام الاستقلالية بالنسبة للنظم الإقليمية سواء في تفاعلاتها أو في علاقــاتها مع النظام العالمي، كما تزعم مقولات المدرسة الواقعية وكما توحي فرضيات مدرسة التبعية(3).

فواقع العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي أكثر تعقيداً من أن تكون مجرد علاقة ذات اتجاه واحد أو خضوع كامل. فهذه النظم تمتلك ـ كما تقول مدرسة النظم الإقليمية ـ تفاعلاتها الذاتية التي تتم وفقاً لاعتبارات خاصة بها بعيدا عن تأثير القوى العظمى المهيمنة في النظام العالمي. ومن ثم فإن التفاعلات الإقليمية ليست انعكاساً فقط أو مجرد رد فعل لإرادة النظام الدولي السائد أو القـائد فـي النظــام العالمي، رغم كل ما يملكه هذا النظام من قــدرات هائلة على التأثير في تلك النظم(4).

فكما أن الأصل في العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي هو التبعية فإن الأصل في وجود النظم الإقليمية هو التمايز أو الانقطاع Discontinuty ولقد صاغ أوران يونج عوامل الارتباط والانفصال أو الانقطاع بين كل من النظامين على النحو التالي(5):

1ـ أن هناك عددا من الفواعل Actors (مثل القوتين العظميين) سابقاً والموضوعات المحددة (مثل القومية والتنمية الاقتصادية) تلعب دورها في كل النظام الدولي، أو على أقل تقدير، في معظم النظم الإقليمية الفرعية.

2ـ أنه في كل نظام إقليمي فرعي هناك عدد من الفواعل المهمة والمصالح المحددة وأنماط الصراع، وتوازنات القوى المعنية التي تختلف بشكل مميز بين إقليم وآخر، خاصة في تفاعلها مع الفواعل والموضوعات التي تشمل النظام العالمي كله.

3ـ نتيجة لذلك فإن النظم الإقليمية الفرعية تنفصل عن بعضها بعضاً في اتجاهات متعددة، ولكن درجة هذا الانفصال بين إقليم وآخر يمكن أن تتعدد.

4ـ برغم ذلك فإن هذه النظم الإقليمية الفرعية ليست منفصلة انفصالاً تاماً عن بعضها بعضاً طالما أن كلاً منها يعبر عن مزيج من الملامح الكونية والمحلية (الذاتية)، فضلاً عن إمكانية وجود ارتباطات خاصة بين عدد من النظم الإقليمية الفرعية.

5ـ أن المزيج أو نمط العلاقات بين العناصر العالمية والإقليمية في كل نظام إقليمي فرعي يمكن أن يختلف من نظام لآخر.

ولا يكتفي بعض الباحثين بهذه العوامل الخمسة لتوضيح العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي ويضيفون عاملاً سادساً هو: أنه في كل نظام عالمي سوف تتولد فرص ومخاطر بالنسبة للنظام الفرعي الإقليمي، بل وأحياناً قد تتيح للنظام الفرعي المساهمة في تشكيل النظام العالمي(6).

ويوضح أندرو سكوت هذه المساهمة بقوله: إن التطورات التي تطرأ على واقع النظم الفرعية المكونة للنظام الدولي العام (العالمي) يكون لها تأثيراتها وانعكاساتها على ما يجري داخل النظام الأخير ككل، ويشير بهذا الخصوص إلى الملاحظات الثلاث التالية (7):

أ-أن النظم الدولية تختلف من حيث درجة مركزية عملية اتخاذ القرارات فيها. فقد يكون لنظام فرعي واحد درجة عالية جداً من التأثير على الكيفية التي تتخذ بها هذه القرارات أو على اتجاهها العام، في حين أنه في أحوال أخرى قد يتوزع هذا التأثير بين عدد من الأنظمة الفرعية. فإذا تمتع نظام فرعي واحد بمثل هذه السلطة الضخمة في عملية اتخاذ القرارات داخل النظام الدولي العام (العالمي) فإنه سيدفع بهذه القرارات، وهذا طبيعي، في الاتجاه الذي يخدم مصلحته الذاتية، ويكون ذلك إما بالعمل على التخفيف من ثقل الأعباء الملقاة على عاتقه، أو بمضاعفة المزايا والتسهيلات التي يحصل عليها من النظام الدولي، وهو ما يعني، في الوقت نفسه، وبالدرجة نفسها، زيادة أعباء النظم الفرعية الأخرى، وتقليص حجم المزايا المحققة لها من أنشطة النظام وعملياته.

ب-أن مستوى الاعتماد المتبادل بين النظام العالمي ومكوناته الفرعية تختلف جذرياً من حالة إلى أخرى. فانهيار نظام فرعي إذا كان نظاماً مسيطراً قد ينتهي بتدمير النظام العالمي، كما قد لا يؤثر فيه، وفي حالة ثالثة قد يساعد على تهيئة ظروف أفضل لنمو النظام العالمي، وذلك بتعزيز الإمكانات التي يعتمد عليها أداؤه الوظيفي. وعلى الجانب الآخر، فإن انهيار النظام العالمي قد يؤدي بالتبعية إلى تدمير نظام فرعي معين (كانهيار محالفة دولية دفاعية قامت في ظروف دولية معينة)، كما قد لا يؤثر هذا الانهيار في تماسك الكيان العام لهذا النظام الفرعي، وقد يساعد على تدعيم فرص نموه أو رفع كفاءة أدائه.

جـ-إن اختلاف القواعد التي يعمل على أساسها النظام العالمي ككل لابد وأن يتبعه اختلاف أو تغير في نمط العلاقة القائمة بينه وبين النظم المكونة له، أو في درجة النفوذ والتأثير المتبادل الذي تمارسه هذه النظم في مواجهة بعضها بعضاً. وقد تكون المحصلة النهائية لمثل هذا التغيير إنهاء تفوق نظام فرعي معين ليأخذ مكانة نظام فرعي آخر.

هذه العوامل والملاحظات المختلفة التي تميز العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي تكشف عن ثلاث حقائق أساسية:

1ـ أن النظام العالمي يملك تأثيراً كبيراً على النظم الإقليمية، وأن هذا التأثير يختلف وفقاً لخصائص النظام العالمي، ومن ثم فإن أي تغيير في هذه الخصائص سوف يحدث تأثيرات ملحوظة ومباشرة على النظم الإقليمية.

2ـ أن كل نظام إقليمي له تفاعلاته الخاصة التي تميزه عن النظام العالمي، وعن غيره من النظم الإقليمية، ومن ثم فإن درجة تأثر النظم الإقليمية بالتغيرات التي تحدث في خصائص النظام العالمي سوف تختلف من نظام إقليمي لآخر حسب الخصائص التي يتميز بها كل نظام.

3ـ أن عــلاقة التأثير بين النظام العالمي والنظم الإقليمية ليس محتماً أن تكون ذات اتجاه واحد، بل إن النظم الإقليمية يمكن أن تكون لها تأثيرات على النظام العالمي في ظروف معينة وبدرجات متباينة من نظام إقليمي لآخر. أي أن العلاقة ـ في ظروف معينة ـ يمكن أن تكون علاقة تأثير متبادل بين النظام العالمي والنظام الإقليمي، وليست مجرد علاقة ذات اتجاه واحد.

هذه الحقائق الثلاث يمكن أن تكون قاعدة للبحث في مستقبل النظم الإقليمية على ضوء المتغيرات الجديدة في النظام العالمي منذ سقوط النظام ثنائي القطبية، خصوصاً وأن تقييمات كثيرة قد ظهرت بهذا الخصوص بعضها كان مفرطاً في تفاؤله بمستقبل النظم الإقليمية لدرجة الحديث عن “عصر جديد للإقليمية”(8). وبعضها الآخر كان مغرقاً في تشاؤمه، وتوقع انفراط وتفكك، أو على الأقل، انتهاء دور النظم الإقليمية في العلاقات الدولية(9). ودون الاستغراق في تقييم هذه التعليقات، فإن أغلبها، وخاصة تلك التي تطرفت في تفاؤلها أو في تشاؤمها، وقعت في خطأين:

ـ الخطأ الأول هو خطأ النظر للعلاقة بين النظم الإقليمية والنظام العالمي من منظور التبعية الكاملة من جانب النظم الإقليمية للنظام العالمي، وانعدام أي قدر من الاستقلالية لتلك النظم.

ـ الخطأ الثاني، هو خطأ التعميم في الآثار الناتجة عن التغيرات الجديدة الحادثة في النظام العالمي على كل النظم الإقليمية دون تمييز بين هذه النظم، وكأنها كانت على درجة الارتباط ذاتها بالنظام العالمي، أو أنها تفتقد الخصوصية والتفرد في الخصائص والمقومات فيما بينها، ودون تمييز بين مجالات التأثير، وكأن التأثير سيكون بالدرجة ذاتها، في كل المجالات وفي كل الأنظمة. فالأمر الذي لا شك فيه أن التحولات العالمية الجديدة ستكون لها تأثيرات مهمة على النظم الإقليمية، وبشكل يختلف بدرجات متباينة، من نظام إقليمي إلى آخر، عن تأثيرات النظام الدولي السابق، أي نظام القطبية الثنائية. فمع ظهور معالم نظام عالمي جديد New World Order مختلف عن نظام القطبية الثنائية ستظهر تحديات جديدة تواجه النظم الإقليمية ومنها النظام العربي بالتأكيد في علاقتها بهذا النظام الذي مازال في طور التكوين والتشكل.

فبسقوط النظام ثنائي القطبية، الذي بدأت معالمه تتكشف بسقوط جدار برلين في 9 تشرين الثاني 1989، ثم انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه في 25 كانون الأول 1991، أخذ نظام عالمي جديد يفرض نفسه، أرادته الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون نظاماً أحادي القطبية مستغلة تفوق القوة المطلق الذي تتفوق به على أي دولة أخرى في العالم وقيادتها للتحالف الدولي الذي خاض حرب تحرير الكويت كانون الثاني 1991 لتفرض نفسها قوة عظمى أحادية. هذا التفوق تزامن مع تطور آخر لا يقل أهمية هي بروز العولمة كظاهرة طاغية على تفاعلات النظام العالمي، الأمر الذي جعلها من أهم معالم النظام الجديد الذي كان الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) أول من نادى به في خطابه أمام مجلس النواب الأمريكي (16 كانون الثاني 1991) بقوله: “أمامنا الفرصة لكي نهيئ لأنفسنا وللأجيال القادمة نظاماً عالمياً جديداً، وهو عالم تحكم فيه سيادة القانون، لا قانون الغاب، سلوك الأمم”(10).

ويمكن رصد ثلاث ظواهر حددت شكل النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط النظام الدولي ثنائي القطبية هي: بروز عناصر القوة الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية، وقيام الصين كمركز للنمو الاقتصادي العالمي، وظهور الاتحاد الأوربي كقوة اقتصادية كبرى متكاملة، ولاسيما بعد إطلاق العملة الأوربية الموحدة (اليورو) في الأول من كانون الثاني عام 1999(11).

ولقد استطاعت الولايات المتحدة أن توظف السقوط والتفكك السوفيتي لصالح فرض زعامتها الأحادية على النظام العالمي، مستعينة بقدراتها العسكرية والاقتصادية الهائلة غير القابلة للمنافسة. فمن ناحية القوة المادية، وخاصة العسكرية فإن ميزان الدفاع والتسليح في الولايات المتحدة تفوق على مجموع ميزانيات الدفاع لدى أكبر ست دول تتسابق في هذا المجال كما يوضح الجدول التالي(12):

الدولة الإنفاق العسكري بالمليار دولار أمريكي الولايات المتحدة 645.7 الاتحاد الأوربي 274.5 الصين 102.4 روسيا 59.9 اليابان 59.4 الهند 38.5 البرازيل 35.3 إجمالي الدول الست بدون الولايات المتحدة 1575.6

فكما يوضح الجدول مازالت الولايات المتحدة تتفوق في حجم إنفاقها العسكري على القوى الدولية الكبرى الست المنافسة أو المرشحة للمنافسة مجتمعة. وبمعيار القوة الاقتصادية استطاعت الولايات المتحدة أن تحافظ على تفوقها الاقتصادي ولكن ليس بالشكل الذي يمكن مقارنته بتفوقها العسكري على النحو الذي يوضحه جدول أهم مؤشرات المعيار الاقتصادي لدى القوة العظمى والقوى الكبرى لعام 2012(13).

القوى العالمية الناتج المحلي الإجمالي(تريليون دولار) دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي(ألف دولار أمريكي) تقدير القوة/ القوي في دليل التنمية العشرين لعام 2012 الولايات المتحدة 15.685 49.922 0.937 روسيا 2.015 14.247 0.788 الصين 8.227 6.076 0.699 الاتحاد الأوربي 16.641 32.518 0.845 الهند 1.842 1.492 0.554 البرازيل 2.253 12.079 0.730 اليابان 5.960 46.736 0.912

يوضح هذا الجدول أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 (15 تريليوناً و685 مليار دولار) مقابل (16 تريليوناً و641 مليار دولار)، لكن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لدخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتل المرتبة الأولى بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية، وفي ذات الوقت يعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم من حيث الكتلة النقدية، لكن يلاحظ أيضاً أن هناك تنافساً شديداً للولايات المتحدة من جانب القوى الدولية الكبرى في مجال القوة الاقتصادية.

بهذا المعنى نستطيع أن نقول إنه قد حدث تحول في هيكلية النظام العالمي شمل العناصر الثلاثة الأساسية المكونة لهيكليته وهى: توزيع عناصر القوة، ومدى تكافؤ القوة، وعلاقات القوة(14).

فبالنسبة لتوزيع القوة حدث انتشار ملحوظ في موارد القوة بين عدد أكبر من الفواعل الرئيسية في النظام العالمي مقارنة بحالة التركز الشديد في موارد القوة بين الدولتين العظميين في النظام العالمي السابق ثنائي القطبية. والمدلول الأساسي لهذا الانتشار الجديد في موارد القوة الاقتصادية والعسكرية هو اضمحلال الأساس الموضوعي للقطبية الثنائية، حيث لم يعد للولايات المتحدة وزن طاغ، كما لم يعد للاتحاد السوفييتي وجود ظاهر بعد تفككه(15).

أما بالنسبة لعدم تكافؤ عناصر القوة أو عدم انسجام المكانة فلم تعد الولايات المتحدة تتمتع بانسجام مكونات أو موارد القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية. فعلى الرغم من أنها ما زالت تتربع على عرش القوة العسكرية لاحتكارها للأنواع الأكثر تقدماً من التكنولوجيا العسكرية، فإن مكانتها على صعيد القوة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي أخذت تواجه منافسة أمام منافسين جدد مثل الصين والهند وروسيا واليابان وألمانيا والقوى الاقتصادية الصاعدة الأخرى(16)، التي أخذت تحقق درجة أكبر من التجانس بين قدراتها الاقتصادية والعسكرية(17). وترجع أهمية تحليل ظاهرة عدم انسجام المكانة أو توافق المكانة إلى آثارها السلوكية في النظام العالمي. فالدول التي تعاني من عدم التوازن أو عدم الانسجام بين عناصر قوتها تميل ـ كما تقول نظرية المكانة ـ إلى تحقيق التوازن في مكانتها الدولية. فإذا فشلت في تحقيقها بالطرق الشرعية فإنها قد تلجأ إلى السلوك الصراعي، وبالذات إزاء الدول ذات المكانة العليا المتوازنة، وينطبق ذلك على سلوك الدولة سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي. ففي كلتا الحالتــين تسعـــى إلى تغييــر الوضع الراهــــن. والسبب في ذلــك يرجـــع إلى عـــدم توازن أو عـــدم انسجام المكانة ينتج ضغوطــاً مثمرة نحــو التحــرك إلى موقع التوازن(18).

وقد أثار النمط الجديد لانتشار القوة في النظام العالمي الجديد، وحالة عدم انسجام المكانة التي أخذت تعاني منها الولايات المتحدة انقساماً بين الباحثين في تقييم الوضع القيادي للنظام العالمي في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية بين اتجاه يعطي للولايات المتحدة مكانة الزعامة العالمية استناداً إلى قوتها العسكرية المتفوقة(19)، وآخر يرى أنه لا توجد دولة واحدة تتمتع بتفوق في جميع عناصر القوة، وأنه لم يعد هناك أي مبرر للحديث عن وجود مفهوم القوة العظمى على غرار ما يشير ليتواك وباف وبوزان(20).

ويؤكد التحول الذي حدث في علاقات القوة الاستنتاج السابق، حيث لم تعد تتوفر الشروط الأساسية لحدوث عملية الاستقطاب العالمي، بل إن تنامي علاقات الاعتماد المتبادل بين القوى الدولية أخذت تدفع باتجاه ظهور نظام عالمي أقرب إلى نظام وفاق القوى Concert of Power الذي تحدث عنه روزكرانس رغم أن الولايات المتحدة مازالت تسعى إلى فرض زعامتها الأحادية على النظام العالمي(21).

لقد هيمن نزوع السيطرة وفرض الزعامة الأحادية الأمريكية على العالم وبشكل لافت للنظر، على العقل الاستراتيجي الأمريكي منذ نجاح الولايات المتحدة في قيادة التحالف العالمي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. واعتبر الأمريكيون أن هذه الحرب كانت مرحلة فاصلة في التاريخ الأمريكي وفي الدور الأمريكي العالمي. وقد عبر عن ذلك بصراحة شديدة الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) عقب انتهاء تلك الحرب بقوله: “إن عقدة فيتنام قد دفنت في صحراء الجزيرة العربية”(22)، وبمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الأمريكي قال: “إن حرب الخليج (الثانية) قد أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة يمكنها التغلب على أي عدو ولا يمكن لأحد أن يوقفنا”(23)، ولم يكن إدراك الرئيس الأمريكي (الأسبق) بيل كلينتون مختلفاً كثيراً عن ذلك الإدراك. ففي استقباله للجنود الأمريكيين العائدين من عملية “إعادة الأمل” في الصومال قال: “إن الولايات المتحدة هي قائدة العالم. وأن المهمة العسكرية الإنسانية في الصومال تبشر بعهد جديد في مشاركة الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم. وقال: “نحن نقف جاهزين للدفاع عن مصالحنا بالعمل مع آخرين كلما كان ذلك ممكناً وبأنفسنا عند الضرورة”(24).

ولقد وصل غرور القوة بالولايات المتحدة، في ذلك الوقت، إلى حد التلميح بتجاوز الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح أمريكية مهددة، وبالسعي لفرض الزعامة الأمريكية على حساب القوى الغربية الحليفة. فقد هاجم هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تعويل إدارة الرئيس بيل كلينتون على الأمم المتحدة لاستصدار قرار باستعمال القوة للدفاع عن مصالح أمريكية، أو بوضع قوات أمريكية تحت قيادة الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح أمريكية، وطالب أن تتولى الولايات المتحدة بنفسها الدفاع عن مصالحها(25). وجاءت استجابة الإدارة الأمريكية سريعة على هذه الدعوة في حديث أدلت به مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة (وقت أن كانت رئيس للبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة) حيث قالت: “على رغم توفر أسباب قوية لدى واشنطن لقيام هيئة الأمم المتحدة قوية وفاعلة، فإنها لن تعهد أبداً بمصيرها لغير الأيدي الأمريكية”(26). وعندما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة جوية لمقر المخابرات العراقية رداً على ما سمّته بالمحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس (الأسبق) جورج بوش (الأب) قالت أولبرايت: “نحن لم نطلب موافقة أحد للقيام بتلك الغارة ولم نطلب مساعدة فيها، وقمنا مستخدمين قواتنا وحقنا في الدفاع عن النفس، أما التشاور والتنسيق مع الآخرين فيكون، كما ذكرت أينما يوجد تهديد لسلام دولي ويؤثر علينا، ولا يهدد بصورة مباشرة فورية مواطنينا وأراضينا سيكون من مصلحتنا أن نتحرك بمشاركة آخرين”(27).

كان هذا هو الإطار المحدد لطبيعة وحدود المشاركة الأمريكية مع القوى الدولية الأخرى، وكان هذا الإطار متوافقاً ومنسجماً تماماً مع الإطار السابق الذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعدته لفرض الدور الأمريكية المنفرد على العالم، ذلك ضمن تقرير خاص أمكن لصحيفة نيويورك تايمز الحصول على أبرز مضامينه(28).

وقد احتوى هذا التقرير خمس مهام أساسية يجب أن تقوم بها الولايات المتحدة لضمان زعامتها المنفردة للعالم وهي(29):

أ‌-يجري منع اليابان وأوروبا-وقائياً، أن تتحولا إلى قوى عسكرية كبرى أو إلى قوى عالمية منافسة لأمريكا، وذلك من خلال إبقائهما داخل المناطق الأمنية الواقعة تحت السيطرة الأمريكية.

ب‌-تتم إعاقة تشكيل تحالف أمني أوربي مستقل، لأن حلفًا كهذا سيؤدي إلى تقويض حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي يعد بمثابة أداة لاستمرار الهيمنة الأمريكية في أوربا.

جـ-ردع المنافسين المحتملين حتى من التفكير والطموح بلعب دور إقليمي أو عالمي أكبر؟

د-منع الانتشار النووي، وإذا دعت الضرورة بتدخل عسكري أمريكي منفرد، حتى في أوربا، وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق.

هـ-تستمر القوات النووية الأمريكية في اعتبار أن روسيا هي مصدر التهديد النووي الوحيد للولايات المتحدة، وسيتم توجيه السياسة الأمريكية لمنع تلك الدولة من أن تصبح، مرة ثانية قوة تكنولوجية من الطراز الأول.

وعلى الرغم من تظاهر الرئيس جورج بوش (الابن) بالتبرؤ من هذا التقرير، وادعاء عدم العلم به في محاولة لاحتواء ردود الفعل الأوربية الغاضبة(30). فإن مضمون السياسات الأمريكية بقى معبراً عن هذه التوجهات، وبالذات بالنسبة للتوجه الأول الذي يتعلق بمنع ظهور خصم جديد أو منافس جديد، والحيلولة دون قيام بيئة أمنية أوربية مستقلة، لأن ذلك من شأنه إضعاف حلف شمال الأطلسي (من منظور الفهم الأمريكي)، ورفض أي انسحاب متسرع للقوات الأمريكية من آسيا.

غرور القوة الأمريكي، وسيطرة تيار المحافظين الجدد بنزوعهم “الإمبراطوري” على القرار السياسي في البيت الأبيض طيلة عهد الرئيس السابق جورج بوش (الابن) كانت له انعكاساته شديدة الوطأة على النظم الإقليمية بل وعلى منظومة العلاقات الدولية بشكل عام، لكن الأهم هو آثاره شديدة السوء على الولايات المتحدة نفسها التي تورطت بدافع من غرور القوة إلى التورط في حربين هائلتين الأولى في أفغانستان عام 2002، والأخرى في العراق عام 2003، كانت لهما انعكاساتهما شديدة التأثير على مجمل القدرة الأمريكية، حيث كانت هاتان الحربان بمثابة حرب استنزاف هائلة التأثير على الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي كانت فيه القوى الدولية الأخرى تتقدم وتنافس وتصعد في سلم التراتبية العالمية في منظومة توازن القوى الاقتصادي والعسكري، الأمر الذي كانت له انعكاساته المباشرة على هيكلية النظام العالمي وبالذات توزيع القوة، وتجانس القوة بشكل يتعارض كلية مع ما كان عالم الأمريكي فرانسيس فوكوياما قد تحدث عنه في حديثه عن “نهاية التاريخ”، من سيطرة وهيمنة للولايات المتحدة وللنظام الرأسمالي العالمي. فقد أخذت مقولة “أفول القوة الأمريكية” تفرض نفسها على أدبيات الفكر السياسي العالمي(31).

كان ريتشارد هاس، رئيس قسم التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأمريكية رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي رئيس تحرير مجلة الشؤون الخارجية (فورين أفيرو) في مقدمة المبشرين بأفول الإمبراطورية الأمريكية. ففي عدد / أيارـ حزيران/ 2008 من مجلة “فورين أفيرز” نشر هاس دراسة بعنوان: “ما بعد الهيمنة الأمريكية: اللاقطبية العالمية”، وفيها أقر بأن الولايات المتحدة لم تعد القطب العالمي الأوحد في العالم، وأن عالم الأحادية القطبية الذي استطاعت الولايات المتحدة أن تفرضه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء النظام العالمي ثنائي القطبية لم يعد له الآن وجود”. هاس وقتها لم يكن على يقين بأن البديل للأحادية القطبية هو النظام متعدد الأقطاب، ولكنه كان يرى أن الجديد القادم هو “نظام لا قطبي” يمكن أن يتطور إلى “نظام متعدد الأقطاب”. كان الدافع لدى هاس وغيره من المفكرين الأمريكيين وقتها هو أن معايير القوة العظمى لم يعد لها وجود في ذلك الوقت، أي أنه لا توجد قوة دولية تتمتع بمعايير القوة العظمى وأن عصر القوى العظمى قد انتهى، وأن النظام العالمي سوف يتأثر كثيراً بهذه الخصوصية التي تعني المزيد من ديمقراطية العالم مع اختفاء سطوة القوة القادرة على الهيمنة، وخضوع القوى الكبرى إلى منطق “الشراكة الدولية”.

نبوءة ريتشارد هاس كانت لها في نظره مبررات مهمة أولها سبب تاريخي، فالدول تتطور وتصبح أكثر دراية بكيفية توظيف المصادر المالية والتكنولوجية والموارد البشرية في سبيل تحسين الإنتاج والازدهار، والنتيجة هي حتمية ظهور عدد متزايد من اللاعبين المؤثرين إقليمياً ودولياً مثل الصين والهند واليابان وروسيا. وثانيها هي السياسات الأمريكية في ذاتها باعتبارها من وجهة نظره سياسات خاطئة مثل سياسة التوسع في استيراد مصادر الطاقة من الخارج بكميات هائلة انعكست في شكل وفورات ضخمة عند الدول المصدرة للنفط والغاز، ومثل التورط في حروب غير مبررة باهظة التكاليف كالحرب في أفغانستان والحرب في العراق التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي بقدر ما أرهقت الجيش الأمريكي وجعلت هذا الجيش في حاجة إلى جيل كامل كي يتعافى من آثار مستنقعات العراق. هذه الحالة وضعت أمريكا موضع التعرض لقانون عالم التاريخ الأمريكي بول كيندي في مؤلفه عن “صعود وسقوط الإمبراطوريات” وخاصة مقولته عن “التوسع الإمبريالي المتزايد الذي يؤدي في النهاية إلى سقوط الإمبراطوريات”(32).

أما السبب الثالث فهو العولمة، فالعولمة زادت من حجم وسرعة وأهمية التدفقات العابرة للحدود من البريد الإلكتروني، مروراً بالغازات والفيروسات، وصولاً إلى الأسلحة، والعولمة تحث على اللاقطبية من خلال مسألتين، الأولى: تكمن في حصول الكثير من التبادلات عن طريق جهات غير حكومية وخارج سيطرة الحكومات، أما الثانية، فمردها إلى تعاظم قدرات هذه الجهات كالشركات المصدرة للنفط، والشبكات الإرهابية والأنظمة المتطرفة.

لقد أدت هذه التطورات إلى ظهور قوى إقليمية ودولية جديدة، كما أعادت روح المنافسة إلى قوى دولية سبق أن تداعت لظروفها الخاصة (روسيا)، وأصبحت قادرة على المنافسة. هذه القوة لم تكن قادرة على أن تتحول إلى أقطاب، لكن يبدو أن الواقع الدولي الجديد الاقتصادي والسياسي يقول إن هذه القوى في طريقها إلى أن تتحول إلى أقطاب حقيقية، وأن ظهور “نظام عالمي متعدد الأقطاب” أضحى قريباً بفعل عوامل كثيرة أغلبها اقتصادي أولاً وسياسي ثانياً.

فالاقتصاد العالمي يشهد تطورات وتحولات شديدة الأهمية تؤكد هذا الاستنتاج. فقد استطاعت الصين منذ 2010 أن تتجاوز اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية (2008) لتؤكد مكانة الاقتصاد الصيني، حيث لعبت الصين دور قاطرة التعافي للاقتصاد العالمي. فقد أسهمت الصين بنحو 15% من الناتج المحلي العالمي في عام 2012 مقابل 18.7% للولايات المتحدة، كما تتوقع وحدة الايكونوميست للمعلومات أن الاقتصاد الصيني سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2017، وأنه سيكون أكبر بنحو 24% من نظيره الأمريكي في عام 2030، كما أصبحت الصين أكبر مُصدر سلعي حيث بلغ نصيبها من إجمالي الصادرات السلعية العالمية نحو 10.7% تليها الولايات المتحدة التي بلغ نصيبها من الصادرات العالمية نحو 8.3%.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة في الدول المتقدمة استمرت كثير من الدول النامية والصاعدة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مكنتها – حسب تقديرات تقرير الاتحاد الاقتصادية لعام 12/2013 الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- من أن تشكل قاطرة لتعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما عزز من نصيب هذه الدول من إجمالي الناتج العالمي، حيث ارتفع نصيبها ليصل إلى 49.9% مقارنة بنحو 43.7% قبل اندلاع الأزمة، كما ارتفع نصيبها من إجمالي الصادرات العالمية ليصل إلى 8.8% في عام 2012.

وتمثل آسيا الصاعدة اللاعب الأهم والأسرع نمواً ضمن هذه المجموعة حيث تسهم وحدها بنحو 25.1% من إجمالي الناتج العالمي، تليها دول أمريكا اللاتينية بنحو 5.2% ثم كمنولث الدول المستقلة بنحو 4.3%. أما بالنسبة للصادرات العالمية، فقد استأثرت دول آسيا الصاعدة بنحو 16.7% من إجمالي الصادرات العالمية، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استحوذت على 63.9% من إجمالي الصادرات العالمية، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي التي بلغ نصيبها من الصادرات العالمية نحو 5.6%.

أما على صعيد الدول المتفردة فإن الاقتصاد العالمي يتجه حثيثاً نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب لم تعد فيه السيطرة والهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية بمفردها. فالولايات المتحدة التي كان نصيبها من الناتج العالمي بصورة كبيرة ليصل إلى 30.7% في عام … ثم تواصل التراجع ليصل نصيبها 18.9% عام 2012. وفي الوقت الذي كان فيه نجم الولايات المتحدة آخذ في الأفول كانت هناك دول أخرى تصعد بقوة لتزيد وزنها النسبي على ساحة الاقتصاد العالمي(33).

فقد تواصلت حصة الصين من الاقتصاد العالمي في الارتفاع حتى استطاعت تخطي ألمانيا عام 2007 لتصبح ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة واليابان اللتين احتلتا المركزين الأول والثاني، ثم نجحت في تخطي اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث وصل النصيب الثاني من الناتج العالمي نحو 14.9% في عام 2012، تلتها الهند واليابان اللتان شغلتا المركزين الثالث والرابع تليهما ألمانيا في المركز الخامس والتي تراجع نصيبها من الناتج العالمي ليصل إلى 3.9% فقط. أما على صعيد الصادرات العالمية فقد استطاعت الصين تخطي الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح هي صاحب أكبر نصيب من الصادرات العالمية بفارق حقيقي مع الولايات المتحدة تليها ألمانيا ثم اليابان.

ويعتبر تراجع مكانة الاقتصاد الأمريكي سبباً في أن يفقد الدولار ما يبرر وضعيته كعملية احتياط دولي، ولذلك قامت الصين في قمة العشرين بالمناداة بضرورة بناء نظام نقدي عالمي جديد لا يسيطر عليه الدولار بل عملة جديدة تتم تسوية الالتزامات الدولية وتسعير السلع في الأسواق العالمية بها، وتخضع لإشراف صندوق النقد الدولي، وهو الطلب الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة(116)، ووظفت تحالفاتها من أجل استبعاده من المنافسة الدولية. وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في تعطيل تفعيل هذا الطلب الصيني، فإنه نجاح مؤقت لن تستطيع أن تحافظ عليه طويلاً إذا ما استمرت وتيرة تراجع الاقتصاد الأمريكي بالمعدلات الحالية، وإذا ما استطاعت الصين أن تحافظ على معدلات تقدمها هي والهند وقوى دولية أخرى صاعدة. فالمؤكد أن خريطة القوى الدولية سوف تتغير كثيراً ليس فقط اقتصادياً بل وأيضاً سياسي وربما عسكري.

مجمل هذه التطورات التي حدثت في هيكلية النظام العالمي من نظام ثنائي القطبية إلى آخر أحادي القطبية بأمر واقع أمريكي فرض نفسه على العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ثم دخول هذا النظام سريعاً إلى مرحلة الأفول بتراجع القوة الأمريكية أو اتجاهها إلى الأفول نتيجة الحروب الاستنزافية التي تورطت فيها في العقد الأول من القرن الحالي كانت لها تأثيراتها الواضحة على النظم الإقليمية. فالتطور في أدوار ومكانة النظم الإقليمية طيلة نظام الثنائية القطبية انحسر كثيراً في عقد الهيمنة الأمريكية، لكن مع تداعي أو أفول هذه الهيمنة وظهور قوى دولية قادرة على أن تفرض الشراكة الدولية وتنادي بنظام عالمي متعدد الأقطاب، وتشكيل هذه القوى كتل اقتصادية وسياسية قوية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومثل “جماعة بريكس” (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا) بدأت النظم الإقليمية تستعيد مكانتها ودورها مع تزايد نفوذ قوى دولية – إقليمية مثل الصين (في جنوب شرق آسيا)، والهند (في جنوب آسيا) والبرازيل (في أمريكا اللاتينية)، وجنوب أفريقيا (في النصف الجنوبي من القارة الأفريقية) وروسيا (في منطقة أوراسيا) وغيرها.

هذه التطورات والتحولات التي حدثت والتي مازالت تحدث في هيكلة النظام العالمي وطبيعته في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط النظام الدولي ثنائي القطبية بدأت تحدث تأثيرات واسعة في فواعل النظام العالمي وعلى الأخص في النظم الإقليمية، لكن هذه التأثيرات تظل نسبية بالطبع، فهي لن تكون بالشمول نفسه ولا بالدرجة نفسها في كل النظم الإقليمية. هذه النسبية في التأثر ترجع لمعايير عدة هي التي تحكم درجة تأثر وتفاعل النظم الإقليمية بالتحولات الجديدة التي حدثت والتي تحدث في خصائص النظام العالمي. من هذه المعايير نذكر إمكانيات أو قدرات النظام الإقليمي. كلما زادت قدرات النظام الإقليمي وزاد تماسكه تراجعت فرص تأثير النظام العالمي بخصائصه الجديدة في تفاعلاته والعكس صحيح، ومنها المصالح العالمية في النظام العالمي، ذلك لأن كثافة هذه المصالح في نظام ما يؤدي إلى تفاقم تدخلات النظام العالمي في هذا النظام الإقليمي وتفاعلاته، ومنها نمط ارتباط النظام الإقليمي بالنظام العالمي، فكلما زادت الارتباطات سواء من خلال المصالح الاقتصادية والعسكرية أو العلاقات السياسية.

زاد تأثير النظام العالمي في النظام الإقليمي والعكس صحيح، ومنها مدى كثافة الصراعات داخل النظام الإقليمية. فالنظام الإقليمي الأكثر كثافة في صراعاته أكثر استعداداً للاختراق من النظام العالمي، وأخيراً هناك متغير تماسك النظام حول قيادة إقليمية من عدمه. فكلما كان النظام متماسكاً وكلما كانت للنظام قيادة إقليمية تراجعت سطوة النظام العالمي في التأثير على هذا النظام وتفاعلاته.

ووفقاً لهذه المعايير نستطيع أن نقول: إن النظام العربي سيكون أكثر تعرضاً للاختراق من النظام العالمي وأكثر استعداداً للتأثر بهذه التحولات، فالنظام العربي رغم قدراته الاقتصادية وموقعه الاستراتيجي، فإنه أكثر ارتباطاً بالنظام العالمي من منظور مصالح النظام العالمي وبالذات القوى الغربية في هذا النظام بسبب ثروة الطاقة الهائلة التي تجعله نظاماً معولماً. يزداد التأثير بسبب كثافة الصراعات والانقسامات داخل النظام وبسبب هشاشة التماسك وغياب القيادة الإقليمية بل وتعرضه لموجة عاتية من الانقسامات داخل الدول على أسس عرقية ومذهبية، ناهيك عن دخوله مرحلة صراع جديدة مع دعوة التأسيس لنظام آخر بديل يقوم على أساس دعوة “الخلافة الإسلامية”.

ربما يكون تراجع سطوة الولايات المتحدة وظهور “نظام لا قطبي” مرجح أن يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب فرصة أمام النظام العربي لتنويع علاقاته وارتباطاته السياسية والاقتصادية مع الفواعل الجدد في النظام العالمي، وربما يكون التوجه الأمريكي نحو الشرق الأقصى على حساب الارتباطات الأمريكية بالشرق الأوسط فرصة أمام النظام العربي للتخلص، ولو تدريجياً، من روابط التبعية للولايات المتحدة وهيمنتها، لكن تداعيات الثورات العربية تحد كثيراً من فرص مثل هذه التطورات.

إن مجمل ما حدث وما يحدث الآن من تفاعلات وتطورات، منذ موجة الثورات العربية، ينبئ بحتمية تداعي النظام العربي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة لتداعي أنظمة حكم مستبدة وفاسدة أسقطتها إرادة الشعوب، لكن أي بديل سيفرض نفسه بعد أن تستقر الأوضاع في الوطن العربي سيبقى أمره محكوماً بما سوف تؤول إليه تلك الموجة، الثورية، بانتصاراتها وتعثراتها بل وانتكاساتها، كما ينبئ بحتمية تغير هيكلية النظام الإقليمي للشرق الأوسط وأدوار القوى الثلاث الكبرى الفاعلة: إيران وتركيا وإسرائيل التي تشكل الآن قلب أو محور هذا النظام، وخرائط التحالفات والصراعات التي تربط بين هذه القوى والدول العربية، وكذلك أنماط العلاقات والتفاعلات المحتملة بين النظام العربي الجديد.

أولاً: تأثير تداعيات الثورات العربية على مستقبل النظام العربي

الأمر الذي لاشك فيه أن الثورات التي تفجرت في بعض الدول العربية كانت وليدة تفاعلات تراكمت على مدى سنوات طويلة شهدت تفاقم الكثير من الأزمات والكثير من إخفاقات النظم الحاكمة سواء على مستوى إدارة السياسة والحكم في الداخل وعلى الأخص أزمات تفشِّي سياسات الاستبداد والفساد وسيطرة الدولة البوليسية على كل مناحي الحياة، وما حدث من احتكار للثروة والسلطة واتساع هائل للفجوة بين الأغنياء والفقراء، وضياع الحلم الوطني وغياب الولاء والدافعية للوعي بالوطن واحتياجاته، أو على مستوى إدارة الحكم لعلاقاته العربية والإقليمية والدولية، لكن إلى جانب هذه الحقيقة تكمن حقيقة أخرى هي أن أطرافاً إقليمية وأخرى دولية إن لم تكن طرفاً مباشراً في تفجير بعض تلك الثورات والانتفاضات، فإنها كانت طرفاً مباشراً في تفعيل مجرى تطور تلك الثورات سواء باتجاه الاحتواء وضبط المسار أو حتى منع التطور أو باتجاه تفعيل التطورات والوصول بها على النحو الذي آلت إليه.

ربما تكون بعض القوى الإقليمية والدولية قد فوجئت باندلاع تلك الثورات، لكن ربما أيضاً تكشف الوثائق مستقبلاً أن بعض هذه القوى كانت قريبة أكثر مما هو متصور ليس فقط في عملية التحكم وإدارة تطور بعض الثورات، ولكن أيضاً في تهيئة الظروف لتفجر بعضها من خلال ما حدث من تغلغل لهذه القوى على مدى سنوات طويلة في الشؤون الداخلية لبعض الدول، وهو التغلغل والتدخل اللذان انحرفاً كثيراً بالأداء الوطني لبعض النظم الحاكمة، ومكّن تلك القوى من امتلاك أدوات التخريب الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني على النحو الذي تحدث عنه عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تشرين الأول 2010، من أن إسرائيل قامت بأدوار شديدة الأهمية والخطورة داخل مصر منذ عام 1979 (عام توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية) للدرجة التي سوف تحول دون تمكين أي رئيس مصري جديد يأتي لمصر بعد حسني مبارك من أن يقوم بأي عملية نهوض لهذا البلد. ولم يتجاهل تعمد الإشارة إلى دور إسرائيل في إشعال الفتن الطائفية الواحدة تلو الأخرى داخل مصر على مدى تلك السنوات. أما ما جاء على لسان آفي ديختر، رئيس الشاباك الإسرائيلي (الأمن الداخلي) الأسبق فيعام 2008 من أن النفوذ الإسرائيلي قوي في مصر للدرجة التي تجعل قرار الخلافة السياسية بعد حسني مبارك ليس محض مسألة داخلية مصرية بل سيكون لكل من إسرائيل والولايات المتحدة دور في ذلك، وأن إسرائيل لن تسمح بمجيء رئيس لمصر بعد مبارك لا يعلن التزامه المسبق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأنها تدعم مجيء جمال مبارك رئيساً لمصر، لأنه ملتزم بمعاهدة السلام، لكن الأخطر هو ما قاله عن أدوات التغلغل والسيطرة الإسرائيلية على مقاليد القرار السياسي في مصر، حيث أوضح أن هذا النفوذ القوي لإسرائيل داخل مصر يعتمد على ركيزتين: الأولى هي شركاء إسرائيل من رجال الأعمال المصريين، والثانية أصدقاء إسرائيل في الإعلام المصري.

ما قيل عن الدور الإسرائيلي في مصر قبل اندلاع الثورة، وهو دور إفساد وتخريب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية الذي هيأ لليأس من المستقبل مع نظام مبارك أن يصل إلى ذروته، وأن يدفع بالملايين إلى النزول إلى الشوارع وتحول انتفاضة الشباب يوم 25 كانون الثاني إلى ثورة شعب يوم 28 من الشهر نفسه، يقال أيضاً عن أدوار فرنسية في الثورة الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، وعن أدوار أخرى عربية وإقليمية ودولية في الثورة السورية على النحو الذي جاء على لسان الأستاذ محمد حسنين هيكل في حواره مع رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية؛ فقد ذكر هيكل أن الفريق الدابي رئيس مراقبي جامعة الدول العربية الذي سافر إلى سورية تحدث صراحة في تقريره الجامع الذي قدمه إلى الجامعة عن أخطاء، لكنه تحدث أيضاً في ذلك التقرير عن “ضحايا لم يقعوا وعن مشاهد لم تحدث، وعن صور وأصوات يجري تصنيعها بالتدليس والتزييف، وكثير منها في معامل باريس ولندن”.

لكن ما جاء في كتاب برنارد هنري ليفي صديق الرئيس الفرنسي ساركوزي بعنوان “الحرب بدون أن نحبها.. يوميات كاتب في قلب الربيع العربي” هو الأكثر فجاجة ووضوحاً مخزياً حيث كشف أنه صانع ما جرى في ليبيا ومدبره، وأنه هو من كتب بيانات المجلس الوطني الانتقالي، وحرك دفعات المال وشحنات السلاح من كل مكان إلى ليبيا، ومن دعا إلى حشد القوات، وأنه من نصح بتوظيف جامعة الدول العربية لتكون جسراً لوضع ليبيا في سلطة مجلس الأمن كي يطبق فرض حظر جوي انتهى بإسقاط نظام القذافي ودخول ليبيا في متاهة البحث عن الاستقرار والأمن، لكن الأخطر هو متاهة التغلغل الخارجي وتحكمه في إدارة الحكم والسياسة لمدى غير منظور الأجل. قد يكون هنري ليفي قد أسرف في تقدير دوره، لكن ما جاء على لسان سيلفيو برلسكوني رئيس الحكومة الإيطالية السابق، كشف أي دور فرنسي وأي دور شخصي للرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي. فقد أكد برلسكوني أن “ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة بل تدخل أرادته فرنسا” كما أوضح أن “ما حدث في ليبيا جرى وفق قرار للحكومة الفرنسية بالذهاب إلى هناك، والتدخل في نزاع داخلي وتقديمه أمام المجتمع الدولي في إطار ثورة”.

فللوهلة الأولى من اندلاع الثورات العربية، وبالتحديد عقب سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وامتداد الثورة إلى مصر تصور الإيرانيون، وعلى الأخص القوى الإيرانية الحاكمة أن فجراً جديداً من الانتصارات للمشروع الإيراني في العالم العربي قد بدأ، هذا التصور تحول إلى قناعة بسقوط نظام حسنى مبارك في مصر وامتداد رياح الثورة إلى مناطق متعددة من الوطن العربي شملت المغرب والجزائر وليبيا وامتدت إلى البحرين وسلطنة عمان واليمن والأردن والعراق، وكانت أصداؤها تسمع في لبنان تحت شعار “الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي” كصدى لشعار الثورة الذي بدأ في تونس وامتد إلى مصر ومنها إلى دول عربية أخرى “الشعب يريد إسقاط النظام”(34).

هذا التصور أخذ يتراجع تدريجياً لسببين أولهما، أن رياح ثورات الربيع العربي أخذت تمتد إلى الداخل الإيراني نفسه في شكل تجديد مطالب التيار الإصلاحي الذي حاول أن يعود إلى الشارع مجدداً. وثانيهما، أن هذه الرياح وصلت إلى دول صديقة أو حليفة لإيران وعلى الأخص سورية، وهنا بالتحديد تحول ربيع الثورات العربية من توفير فرص هائلة أمام تيار ومحور الممانعة على حساب محور الاعتدال العربي إلى تفجير تحديات داخل تيار الممانعة نفسها وخلق حالة غير مسبوقة من سيولة التطورات والتفاعلات. وأدى هذا التراجع بدوره إلى وضع السلطة في إيران أمام اتخاذ مواقف متناقضة مع بعضها بعضاً من الثورات العربية وفقاً لمنظورين أولهما، العلاقة مع إيران، أي العلاقة بين النظام الحاكم الذي يتعرض للثورة وإيران ودورها الإقليمي هل هو نظام صديق لإيران أم عدو منحاز للمشروع الأمريكي – الإسرائيلي. وثانيهما، تأثير هذه الثورات على توازن القوى الإقليمي وعلى خرائط التحالفات والصراعات، ولقد أكد السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية التزام إيران بهذين المحددين بإعلانه أن “موقفنا واضح: حين تكون الحركة إسلامية وشعبية وضد أمريكا ندعمها، وفي أي مكان يكون فيه التحرك بتحريض من أمريكا والصهاينة لن نسانده، فحين تدخل أمريكا والصهاينة الساحة لإطاحة نظام واحتلال دولة نقف على الجانب المقابل”.

على هذا النحو وقف الإيرانيون في بداية الأحداث داعمين، ولو معنوياً، ثورة تونس ومصر والبحرين واليمن، لكن الأمر اختلف كثيراً بالنسبة للموقف من الثورة السورية للدرجة التي وجدت إيران نفسها على صدام كامل مع الموقفين التركي والإسرائيلي.

لم يكتف الإيرانيون بإعلان فرحتهم ودعمهم للثورة في مصر بل إنهم اتهموا الأمريكيين بالتآمر على الثورة المصرية بدعمهم لنظام مبارك، لكن الدعم الإيراني للأحداث والاضطرابات التي شهدتها البحرين وصل إلى ذروته المعنوية والسياسية والإعلامية لدرجة وصف تدخل قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي في أحداث البحرين بأنه “احتلال سعودي”، غير أن الدعم الإيراني للنظام الحاكم في سورية تجاوز تلك الأنواع من الدعم إلى دعم مادي هائل سواء كان إيرانياً مباشراً أم غير مباشر عبر العراق، ناهيك عن اتهامات أمريكية وغربية واتهامات من المعارضة السورية بتقديم إيران دعم عسكري لسورية، بل والتورط في القتال ضد الثوار في سورية.

الأمر كان مختلفاً بالنسبة لكل من إسرائيل وتركيا؛ فالقلق الإسرائيلي من تطورات الثورة في مصر كان هائلاً بحكم العلاقة مع نظام حسني مبارك والمصالح التي ربطت هذا النظام بالدولة العبرية. كان الخوف الإسرائيلي مزدوجاً، الأول خوف على سقوط حليف كان يعول على صموده كثيراً أمام الثورة وتحول هذا التعويل على عدم السقوط إلى ذعر عقب سقوطه، والثاني، التخوف من تداعيات هذا السقوط على مستقبل العلاقة مع مصر لدرجة أوقعت إسرائيل في شرك العداء للتحول الديمقراطي والموقف من الديمقراطية في الدول العربية، وبشكل عام سيطرت ثلاثة اتجاهات على الموقف الإسرائيلي من الثورة المصرية وغيرها من الثورات العربية الأول: يعتقد بوجود مخاطر حقيقية على الأمن القومي الإسرائيلي جراء الثورة في مصر. الثاني: أنه لا شيء جوهري سيتغير، وتكون له تداعيات على إسرائيل وأن الأمور ستمضي وفقاً للتقديرات الإسرائيلية الموضوعة. الثالث: وجود بعض المخاطر على إسرائيل، ولكن يستبعد أن تظهر آثاره على المدى القريب.

لكن الاتجاه الذي كانت ومازالت له الغلبة في إسرائيل أن الثورات العربية عموماً والمصرية خصوصاً ستكون لها تداعيات أمنية واستراتيجية على إسرائيل بعضها سيكون في المدى القصير، بينما ستظهر آثار بعضها الآخر على المدى البعيد. وبدافع من هذا الإدراك قامت إسرائيل، ومازالت تقوم بأدوار هدفها محاصرة أي خطر قد ينتج عن الثورة المصرية وغيرها من الثورات العربية، وخاصة الثورة في سورية على الأمن الإسرائيلي ومشروع السلام الإسرائيلي الذي فرض نفسه على إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، ابتداء من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 وبعدها معاهدة وادي عربة مع الأردن واتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية، وهو سلام يحول دون تحقيق السلام العادل ويمكن إسرائيل من توسيع الاستيطان وتهويد كل ما تريده من أرض فلسطين وجعل الأمن الإسرائيلي العامل الحاكم لأي اتفاق سلام مع أي طرف عربي.

من بين ما قامت به إسرائيل لتحقيق هدف احتواء أي مخاطر للثورات العربية على مصالح وأمن الدولة العبرية نذكر ما يلي:

- تحذير الحكومة الإسرائيلية للإدارة الأمريكية من التخلي عن حماية نظام مبارك، واعتبار أي تخل عن هذا النظام تصرفًا غير مسؤول وسيكلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصب الرئاسة في الانتخابات القادمة، أي أن إسرائيل كانت تتدخل لمنع سقوط نظام مبارك.

- تنفيذ حملة دبلوماسية وإعلانية بهدف دفع الولايات المتحدة لقبول التغيير الشكلي في النظام المصري وخصوصاً عندما أدرك بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة أن أوباما مع تغيير حقيقي في مصر وليس مع مجرد تعديلات مرحلية أو شكلية.

- التخويف من مغبة شيوع عدم الاستقرار في المنطقة بعد نجاح الثورة المصرية على المصالح الغربية.

- التحذير من مغبة وصول تيارات إسلامية متطرفة إلى السلطة في نظام ما بعد مبارك على السلام مع إسرائيل وعلى مصالح الغرب.

- تذكير الغرب بأن الأحداث التي وقعت في مصر وغيرها من الدول العربية تثبت أن إسرائيل هي الحليف الوحيد للغرب في الشرق الأوسط.

وبشكل عام يمكن القول إن مخاوف إسرائيل من نجاح الثورة في مصر امتد إلى مخاوف امتداد تلك الثورة إلى الأردن والضفة الغربية، وإلى مخاوف من أدوار مصرية جديدة محتملة، وأنماط تحالفات إقليمية مصرية جديدة مع إيران وتركيا على وجه الخصوص، لكن الأهم هو الخوف على مسار العلاقات المصرية – الإسرائيلية، والحرص على ضرورة ضبط أداء نظام ما بعد مبارك بحيث يبقى تحت دائرة الاحتواء والسيطرة بالإغراء أو بالضغط.

وجاءت تفاعلات تركيا على نحو مختلف من تفاعلات كل من إيران وإسرائيل من الثورات العربية، حيث يمكن تلمس بعض التمايز لكن لم تكن مواقف تركيا من الثورات العربية متطابقة أو متناغمة كلية مع بعضها البعض وإنما تنوعت وفقاً لخصوصية كل ثورة عربية والتطورات التي لحقت بهذه الثورات على نحو ما حدث في ثورة 30 حزيران 2013 التي أسقطت حكم الإخوان حلفاء أنقرة، وعلى نحو التحولات العميقة في الموقف من ثورة سورية التي تحولت إلى أزمة بعد دخول تنظيمات الإرهاب والتكفير التي تحظى بالدعم التركي، وهنا يمكن إدراك التشابه مع الموقف الإيراني.

فقد تلاقت مواقف تركيا مع مواقف كل من إيران وإسرائيل في إدراك مدى تأثير الثورات العربية على تركيا ومصالحها في المنطقة، واهتمت بما سوف تؤول إليه تلك الثورات من تطورات وخاصة شكل الحكم الجديد، وموضوع الديمقراطية، والإسلام ونظم الحكم، والعلاقة بين الجيش والسياسة في تلك النظم الجديدة، لكن كانت المصالح القومية التركية هي العامل الحاكم لمواقف تركيا وبالذات ما يتعلق بالدور التركي الإقليمي وتحالفات تركيا الإقليمية.

فإذا كانت تركيا قد تفاءلت كثيراً مثل إيران بالثورة في كل من تونس ومصر، فإن التحسب والتريث كانا عاملين حاكمين للمواقف التركية من الثورتين الليبية واليمنية والأحداث البحرينية، أما الأمر بالنسبة لسورية فقد بات محكوماً بحزمة مصالح واسعة استراتيجية واقتصادية وأمنية بين البلدين، لكن الموقف من الثورة المصرية بعد إسقاط حكم الإخوان كان ذروة الانكشاف للموقف التركي.

هذه الأدوار والمواقف التي قامت بها القوى الإقليمية الثلاث بعضها ساند الثورات مرحلياً ولمصالح وارتباطات خاصة بمشروع كل منها، وبعضها كان بمثابة عامل إعاقة؛ فإسرائيل كانت ومازالت ضد الثورة في مصر، وضد التغيير الثوري العربي بشكل عام، وضد الديمقراطية الحقيقية خوفاً من أن تعزز الديمقراطية تيارات تكون قادرة على فرض معادلة جديدة لإدارة الصراع مع الدولة العبرية، لكن الأمر بالنسبة لإيران وتركيا كان مختلفاً فالثورات التي توافقت في منطلقاتها أو على الأقل في توجهاتها مع مصالح إيرانية وتركية لقيت الدعم، أما الثورات الأخرى فقد واجهت الإعاقة من جانب هاتين الدولتين، وبالذات إيران على النحو الذي يفرض نفسه الآن في سورية، بعد تفاقم الصراع داخل سورية بين ما هو ديني إسلامي وما هو عرقي (كردي) في ظل تراجع دور المعارضة السورية المدنية أمام تغوّل نفوذ التنظيمات الإسلامية التكفيرية التابعة لتيار “السلفية الجهادية”، ودخول أكراد سورية كطرف في الحرب ضد “داعش” وطموحاتهم في تأسيس دولة كردية في شمال سورية.

فالثورة السورية فرضت ارتباكًا هائلًا ومازالت تفرض هذا الارتباك في مواقف الدول الإقليمية الثلاث، لكن الأهم أنها تباعد بين هذه المواقف، ومن شأنها أن تعيد رسم خريطة التفاعلات والتحالفات الإقليمية حسب ما سوف تؤول إليه الأحداث في سورية(35).

ثانياً: محددات مستقبل النظام العربي

نستطيع أن نقول إن مجمل ما حدث وما يحدث الآن من تفاعلات وتطورات، كانت بدايتها تفجر موجة الثورات العربية، ينبئ بحتمية تداعي النظام العربي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة لتداعي أنظمة حكم مستبدة وفاسدة أسقطتها إرادة الشعوب، لكن أي بديل سيفرض نفسه بعد أن تستقر الأوضاع في الوطن العربي سيبقى أمره محكوماً بما سوف تؤول إليه تلك الموجة، الثورية، بانتصاراتها وتعثراتها بل وانتكاساتها، كما ينبئ بحتمية تغير هيكلية النظام الإقليمي للشرق الأوسط وأدوار القوى الثلاث الكبرى الفاعلة: إيران وتركيا وإسرائيل التي تشكل الآن قلب أو محور هذا النظام، وخرائط التحالفات والصراعات التي تربط بين هذه القوى والدول العربية، وكذلك أنماط العلاقات والتفاعلات المحتملة بين النظام العربي الجديد وذلك النظام المتوقع للشرق الأوسط من منظور التأثير المتبادل أو التبعية، وفرص ظهور قوة أو قوى عربية قادرة على مبادلة القوى الثلاثة الفعل والتأثير خاصة مصر التي سيتوقف عليها حسم معظم التساؤلات المثارة الآن بخصوص مستقبل النظام العربي والتأسيس لخرائط تحالفات وصراعات جديدة في الشرق الأوسط، وفقاً للسيناريوهات المحتملة لمستقبل التغيير في مصر.

وبشكل عام يمكن القول إن هناك عوامل يمكن اعتبارها “عوامل حاكمة” ستكون لها أدوار مهمة في تشكيل معالم هيكلية وخصائص كل من النظام العربي والنظام الإقليمي للشرق الأوسط من أبرزها ما يلي:

-الفرص المتاحة لنجاح أو فشل موجة الثورات العربية

أخطأ كثيرون توقع نجاح موجة الثورات العربية بضربة واحدة تسقط رأس النظام، لأنهم لم يدركوا حقيقة ما يُعرف بـ “الفعل الثوري” وما يتداول من أدبيات حول “الموجات الثورية”. فالفعل الثوري لا يسير في خط مستقيم لكنه يتقدم في شكل “موجات” بين الصعود والهبوط، بين التقدم والانحسار، بين النجاح والفشل، لأسباب كثيرة أبرزها، أن إسقاط رأس النظام لا يعني إسقاط النظام، لأن دولة النظام الممتدة والمتجذرة في أحشاء المجتمع ومؤسساته تملك قدرات هائلة على المقاومة بدوافع الحفاظ على المصالح والدفاع عن الذات، كما أن القوى الثورية التي تتجمع في لحظة الذروة من الفعل الثوري تعود حتماً إلى واقعها الحقيقي من التفكك وتناقض المصالح، في وقت تفتقر فيه إلى وحدة الأيديولوجيا، أو حتى غيابها، ووحدة التنظيم، أو حتى تناقضاته، كما أن الجسد الشعب الهائل الذي أعطى للثورة معناها سرعان ما يعود لواقعه الطبيعي قبل التفجر الثوري، ويبدأ في طرح مطالبه الفئوية والحياتية، وكل تعثر أو عجز يولد سلسلة لا تنتهي من الأزمات، ناهيك عن تدخلات الأطراف الخارجية من عربية وإقليمية ودولية كل منها تحاول إما إسقاط الثورة وإفشالها، وإما الانحراف بها إلى حيث تريد هي.

الثورات العربية واجهت هذا كله في ظل تفاقم الأزمات المتجذرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل غياب القيادة الثورية الموحدة وغيبة التنظيم القوي القادر على أن يحل مكان النظام القديم. فأغلب الثورات العربية التي تفجرت إثر بعضها بعضاً ابتداءً من الثورة التونسية كانت ثورات شعبية بلا قيادة ولا تنظيم ولا حتى رؤية موحدة، فالأحزاب السياسية القديمة كانت أغلبها قد فقدت شرعيتها بسقوط النظام وحزبه الحاكم، ولم يكن في مقدور أي منها تقديم البديل، ومن هنا جاء ظهور التنظيمات الإسلامية لتملأ الفراغ السياسي طبيعاً، لأنها كانت البديل الوحيد الذي يمتلك وحدة القيادة ووحدة التنظيم ووحدة الأيديولوجيا، ناهيك عن امتلاك خلفية نضالية ضد النظم البائدة.

فقد استطاعت تنظيمات وأحزاب التيار الإسلامي اقتناص بعض الثورات والسيطرة عليها تحت شعار “شرعية الصناديق” وإقصاء كل القوى الثورية والسياسية الأخرى ضاربة عرض الحائط بكل وعود “الشراكة الوطنية الجامعة” التي وعدت بها، وبكل ما يمكن اعتباره شروطاً موضوعية لنجاح الثورات، وفي مقدمتها ضرورة التوافق الوطني على مرحلة انتقالية في إدارة الدولة يكون الحكم فيها وفقاً للشراكة الوطنية وبعد انقضاء هذه الفترة، التي قد تمتد إلى خمس سنوات تهيَّأ فيها الدولة الانخراط في الحكم الديمقراطي وفق قاعدة التنافس الانتخابي، تبدأ المرحلة الجديدة من الحكم بالقواعد التي يكون قد تم التوافق عليها في دستور وطني ديمقراطي يعد بمثابة عقد سياسي – اجتماعي جديد بين كل المكونات الشعبية للدولة.

ما حدث كان مختلفاً تماماً حيث أعطت الأحزاب الإسلامية التي فازت في انتخابات غير متكافئة الأولوية لـ “التمكين” من السيطرة على الدولة، ونحَّت جانباً شعار “المشاركة.. لا المغالبة” واستأثرت بالسلطة في مفارقة شديدة الغرابة. فالذين قاموا بالثورة تم إقصاؤهم “ديمقراطياً” لأنهم لم يفوزوا بالانتخابات لضعف صلتهم بالشارع، ومن شاركوا فيها من قوى وطنية وسياسية أخرى لم يحصلوا إلا على الفتات من المقاعد النيابية. والنتيجة هي تفكك وحدة القوى الثورية المشاركة في الثورة وانقسامها مجددًا بين حكم ومعارضة، انقسام فرض الاستقطاب والصراع السياسي كمحصلة لفشل الأحزاب الإسلامية في إدارة شؤون الدولة بإمكاناتها البشرية محدودة الكفاءة، والانعكاسات السلبية للأزمات الأمنية على الاستقرار السياسي والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما أدى إلى الشعور بفشل الثورة وحاجة الثورة إلى ثورة، وعودة شعار “إسقاط النظام” ليفرض نفسه كأمر واقع لما آلت إليه أحوال الثورات العربية من تعثر وانتكاسات.

ففي مصر مثلاً، فاز الإخوان المسلمون ومعهم السلفيون بأغلبية مقاعد البرلمان (الشعب والشورى) كما فاز الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان برئاسة الجمهورية، ودخلت البلاد في صراع وانقسام حاد بين من يحاولون استرداد الثورة ومن يحرصون على الاستئثار بالسلطة فتفاقمت الأزمات، وباتت الدولة على مقربة من الإفلاس وسط ضغوط خارجية مالية فاقمت من حدة الأزمات الداخلية الاقتصادية والأمنية قادت كلها إلى ثورة 30 حزيران 2013 التي أسقطت حكم الإخوان واستعادت الثورة مجدداً للشعب.

وفي تونس فاز حزب النهضة “الإسلامي” في الانتخابات وكان أكثر رشداً في توزيع المناصب القيادية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الانتقالي) على أحزاب لا تنتمي إلى خطه الأيديولوجي، لكن الانتخابات البرلمانية التونسية في عام 2014 أسقطت حكم الإخوان (النهضة) وفاز تكتل “نداء تونس” بالأغلبية، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية لتخرج الإخوان من المنافسة ولتضع الثورة التونسية أمام أفق ديمقراطي أكثر رحابة واستقراراً، أما في ليبيا فبعد الانتخابات نجح التيار الليبرالي في منافسة الإسلاميين، لكن آلت السلطة الفعلية للميليشيات المسلحة التي مازالت ترفض تسليم ما لديها من ترسانة عسكرية هائلة استولت عليها من مخازن سلاح جيش القذافي، ومازالت تهدد ليبيا بالتقسيم والفوضى.

وفي سورية مازال شبح الحرب الأهلية وتقسيم البلاد يفرض نفسه بين مراوحة الحل السياسي للحل العسكري، في وقت امتد فيه لهيب الثورة السورية إلى الجوار العربي خاصة في لبنان الذي بات عاجزاً عن مواصلة ترف سياسة “النأي بالنفس” نتيجة للتدخل المباشر لـ “حزب اللـه” في أتون القتال داخل سورية بجانب قوات النظام، لكن ظهور الدولة الإسلامية “داعش” قلب موازين الصراع في سورية رأساً على عقب وأربك كل الحسابات ليس فقط السياسية بل والعسكرية أيضاً.

وعلى الرغم من حالة الاستقرار المحدود في اليمن فإن التشاؤم يسيطر على أجواء الحوار الوطني بسبب تفاقم أزمات القضية الجنوبية التي أخذت تتحول باتجاه الصراع الانفصالي، واجتياح الحوثيين (أنصار اللـه) للعاصمة صنعاء وسيطرتهم الفعلية على مقاليد الحكم في مواجهة مع انفصاليي الجنوب ومقاتلي القاعدة (أنصار الشريعة) إلى مطالب العدالة الانتقالية ونقمة الثوار ومنظماتهم على كل ما يحدث داخل اليمن وهم يرون الثورة تتسرب بعيداً عن أهدافها.

هذا الواقع العربي فرض نفسه على إقليم الخليج وإقليم المغرب العربي، وكذلك على المناطق الجنوبية الشرقية من الوطن العربي، حيث سيطرت هواجس كيفية الخروج من مأزق الثورات، وكيفية التكيف مع واقع جديد من مطالب الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي والعدل الاجتماعي على اهتمامات النظم الحاكمة لكن شرط ألا تكون التكلفة باهظة.

واقع عربي مأزوم، لم تستطع الثورات أن تغيره بالشكل والمضمون اللذين كانا مأمولين، لكن ما زالت الفرص والآمال تعارك مشاعر الإحباط والفشل في جدلية لم يحسم مآلها بعد.

- مدى قدرة النظام العربي على التكيف مع واقع الثورات

لم تسقط الثورات نظم الاستبداد والفساد فقط لكنها أسقطت أيضاً المحاور التي أسستها: “محور الاعتدال” و”محور الممانعة”، ووضعت نهاية لحالة الاستقطاب التي نتجت عن تلك المحاور، لكن بقاء النظام العربي على ما هو عليه حال دون قدرته على أن يتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الثورات العربية وخاصة مطالب ديمقراطية النظام وشعبيته وإكسابه الفعالية المطلوبة. فالنظام مازال يرزح تحت هيمنة نظم الحكم العربية التي استطاعت أن تكون بمنأى، حتى الآن، عن التداعيات المباشرة للثورات العربية وخاصة دول الخليج، التي أصبحت لها اليد الطولى في قيادة النظام ورفض أنماط تحالفاتها على النظام وتوجهاته على نحو ما يتجلى في إدارة النظام للأزمة السورية بإعطاء الأولوية للحل العسكري، والتعامل مع إيران كمصدر للتهديد وفرض مشاركتها كطرف في حل هذه الأزمة.

هذه الأوضاع قد تكون مؤقتة لحين حسم أوضاع دول الثورات وحسم الأزمة السورية، ما يعني أن النظام العربي أمام موجة شبه مؤكدة من التغيير، لكن أفاق هذا التغيير مازالت غير محددة المعالم وسوف تتوقف حتماً على ما سوف تؤول إليّه الأزمة السورية من ناحية ومستقبل الصراع الدائر الآن في دول الثورات العربية، ناهيك عن الحراك التفاعلي الدائر الآن على مستوى النظام الإقليمي للشرق الأوسط.

-حدود الاستمرار والانقطاع في خرائط التحالفات والصراعات الإقليمية

فما يحدث الآن من تفاعلات وتطورات في العلاقة بين القوى الإقليمية الشرق أوسطية الثلاث ينبئ بتحولات ملموسة يمكن اعتبارها إحدى نتائج ما تتعرض له الدول العربية من أحداث وتطورات. فالصراع الإسرائيلي – الإيراني يزداد حدة، وهذا الصراع انعكس على زيادة حدة التنافس بين إسرائيل وإيران على كسب دورها الإقليمي الموازن.

فالسنوات الخمس التي سبقت تفجر الثورات العربية وبالتحديد منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 شهدت حدوث تحولات ملموسة في التوجهات الاستراتيجية التركية نحو إيران وعلى حساب العلاقة مع إسرائيل، وكانت القضية الفلسطينية أحد أهم المحددات البارزة في هذه التحولات، لكن عوامل كثيرة أدت مجدداً إلى حدوث تحولات أخرى جديدة في علاقة تركيا مع القوتين الأخريين من بين هذه العوامل، وربما من أهمها موجة الثورات العربية وعلى الأخص الأزمة السورية التي باعدت كثيراً بين تركيا وإيران حيث تدعم تركيا المعارضة وتدفع باتجاه الحسم العسكري استناداً إلى ذرائع كثيرة كان آخرها تأكيد مسؤولين أتراك استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المعارضة، وهنا جاء الالتقاء التركي مع إسرائيل التي تمارس ضغوطاً شديدة على الرئيس الأمريكي قد يفي بوعوده باستخدام الحل العسكري لإسقاط النظام السوري الذي تجاوز، من وجهة نظرها، “الخط الأحمر” الذي سبق أن حدده الرئيس أوباما وهو: تورط النظام السوري في استخدام أسلحة كيميائية. في حين أن إيران وقفت صامدة إلى جانب النظام السوري وتؤيد الحل السياسي للأزمة استناداً على بنود مؤتمر جنيف لعام 2012 الذي يعطي الأولوية للحل السياسي للأزمة السورية، وتتحدث عن فترة انتقالية وحوار بين الحكم والمعارضة وتأسيس حكومة ذات فاعلية تدير البلاد خلال تلك الفترة الانتقالية.

الأزمات التي فرضت نفسها على العلاقات الإيرانية – التركية، منذ قبول تركيا إقامة محطة للدرع الصاروخية الأطلسية على الحدود مع إيران، ثم طلبها إقامة بطاريات صواريخ “باتريوت” على الحدود التركية – السورية، دفعت بتركيا مجدداً نحو الاتجاه إلى إسرائيل. حدث هذا بقبول رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي اعتذار بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن الاعتداءات الإسرائيلية على السفينة التركية مرمرة، وهو الاعتذار الذي جاء من خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الحكومة التركية، امتد بعدها إلى محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الحكومة التركية.

هذا الاعتذار الإسرائيلي لم يكن وليد مصادفة، لكنه جاء ضمن محادثات أمريكية – إسرائيلية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبنيامين نتنياهو بشأن التعاون الإقليمي وأهمية العلاقات الإسرائيلية – التركية، إضافة إلى ما أكده نتنياهو في توضيحه لدوافع اعتذاره لأردوغان من أن “تفاقم الأزمة السورية كان دافعاً رئيسياً.. فسورية تتفكك وترسانة الأسلحة المتطورة العملاقة الموجودة فيها باتت بأيدي عناصر مختلفة، والخطر الأكبر هو سقوط مخزونات الأسلحة الكيميائية بأيدي منظمات إرهابية”. نتنياهو أضاف إلى هذا الخطر أن “ثمة أهمية أن تركيا وإسرائيل اللتين تشاركان حدوداً مع سورية تستطيعان التواصل مع بعضهما بعضاً، وهذا الأمر مرغوب به أيضاً إزاء تحديات إقليمية أخرى”.

هذا التوجه الإسرائيلي نحو تركيا يجيء في ظل إدراك إسرائيلي بنُذُر تغيير عميق يحدث في البيئة الإقليمية جراء موجة الثورات العربية وفي السيطرة على التطورات الإقليمية والعالمية، والشعور بفقدان الدور والوظيفة المناطة بها منذ تأسيسها لا سيما بالنسبة للغرب وخاصة حماية المصالح الغربية والأمريكية على وجه التحديد في المنطقة. فقد عرضت شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تقديرات متشائمة للأوضاع السياسية والأمنية بشكل استثنائي من شأنها أن تضع إسرائيل في وضع استراتيجي بالغ الصعوبة.

يدعم هذا الشعور تلك “الفوبيا” الإسرائيلية المتصاعدة من الخطر الإيراني سواء كان حقيقياً أم مفتعلاً، خطر يستهدف الوجود الإسرائيلي نفسه ويهدد الاستقرار في المنطقة، ليس دافعه التهديد النووي فحسب، بل نوازع السيطرة والهيمنة الإقليمية لدى النظام الإيراني على حد وصف دوري جولد، أبرز مستشاري بنيامين نتنياهو الاستراتيجيين الذي استخلص من ذلك حتمية التوجه الإسرائيلي نحو إعادة ترميم وتجديد الشراكة الاستراتيجية مع تركيا.

إلى أي حد سوف تأخذ تركيا بهذا التوجه والتورط في حلف إقليمي جديد على حساب توجهاته نحو العالمين العربي والإسلامي، والحفاظ على الدور الموازن والتركيز على ما لديها من مصادر القوة الناعمة. سؤال تحدد إجابته الكثير مما ينتظر إقليم الشرق الأوسط.

-مستقبل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط

يكشف التقرير الذي أعده “مركز الأمن الأمريكي الجديد” عن وجود حاجة أمريكية لضرورة إعادة “التكيف الاستراتيجي” لمواجهة ما سمّاه التقرير بـ “تهديدات قصيرة المدى” في حاجة إلى انتباه سريع من صانعي القرار السياسي الأمريكي نابعة من إيران وسورية واليمن وكذلك العلاقات المصرية- الإسرائيلية. وأوصى ذلك التقرير باتباع سياسات جديدة تهدف إلى فرض السيطرة وتخفيف حدة التهديدات المحتملة على المدى الطويل في المنطقة.

هذا التقرير حمل عنوان “التكيف الاستراتيجي في سبيل استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط” ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة تجاه المنطقة إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تحمي مصالحها، وتستمر في الوجود وممارسة النفوذ. وتضمن رؤى محددة بخصوص كل من العلاقات الأمريكية-الإيرانية، والعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، والعلاقات المصرية –الإسرائيلية واستبعاد الحل العسكري للأزمة السورية، والوعي بحقيقة تنوع التحديات النابعة من دول الثورات العربية، مشيراً إلى أن الحكومات العربية التي تقع في منتصف المسافة بين النظم التسلطية والنظم الديمقراطية هي أقل نظم الحكم استقراراً وأكثرها قابلية للانزلاق نحو حرب أهلية، وأن قوى الإسلام السياسي ستستمر في التصاعد على امتداد المنطقة.

لذلك قدم هذا التقرير رؤية جديدة لإعادة تنظيم العلاقات العربية – الأمريكية تعتمد على أربعة محاور هي، أولاً، عدم التركيز في العلاقة على الحكومات فقط بل إشراك الشعوب وقادة الفكر ومختلف الفئات في المجتمعات العربية في إدارة هذه العلاقة، وثانيها، اتباع استراتيجية مختلفة مع الإسلام السياسي تقوم على قاعدة عدم التعارض بين الديمقراطية والإسلام، وعدم النظر إلى هذا التيار كعدو بالضرورة للولايات المتحدة، وثالثها، منح الأولوية للإصلاح السياسي، ورابعها، دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

هذه الرؤية القائمة على قاعدة ترميم العلاقات الأمريكية – العربية في مرحلة ما بعد الثورات العربية تعتبر أحد المداخل الأساسية لدعم المصالح ومواجهة التهديدات الآنية والمتجددة، لكن هناك مداخل أخرى تتوافق مع متغيرين آخرين لا يقلان أهمية عن متغير الثورات العربية أولها، الوضع الاقتصادي الأمريكي المتردي داخلياً، وثانيها، التوجه الأمريكي الجديد نحو الشرق الأقصى لمواجهة مخاطر استراتيجية نابعة من المنافس الصيني الصاعد واحتمالات تشكل تحالف صيني – روسي – هندي في هذه المنطقة يكون في مقدوره تحدي، إن لم يكن إسقاط، الأحادية الأمريكية في قيادة النظام العالمي.

فالواضح أن الإمبراطورية الأمريكية، أو بالأحرى “مشروع الإمبراطورية الأمريكية” الذي حاولت واشنطن فرضه عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار نظام القطبية الثنائية العالمية عام 1991، دخل في مرحلة “الانحدار التاريخي” التي سبق أن عرفتها إمبراطوريات أخرى سابقة، ولم يعد هذا المشروع قادراً على مواصلة سياسة “التمدد الاستراتيجي” بوصف الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم. التقرير الذي أعدته 16 وكالة مخابرات أمريكية بعنوان “الاتجاهات العالمية 2030″ (Global Trends 2030) أقر بهذه الحقيقة عندما أشار إلى أنه “مع الصعود السريع لدول أخرى، انتهت لحظة الأحادية القطبية، وبدأ “الباكس أمريكانا” (السلام الأمريكي) الذي ساد منذ العام 1945 ينحسر بسرعة. وبناء على ذلك فإنه من الأرجح أن تتجه إدارة الرئيس أوباما الثانية إلى التدخل الحذر في الأزمات العالمية، والحرص على أن تنأى بنفسها عن التورط في الأزمات والتدخل في الصراعات إلا بعد أن تستنزف الدول الأخرى نفسها فيها وبعد أن تمس هذه الأزمات المصالح الأمريكية الحيوية مباشرة. ما يعني أن واشنطن في طريقها إلى اتباع استراتيجية أقرب إلى أن تكون “استراتيجية النأي بالنفس” تحسباً لتحمل تكاليف تلك الأزمات على حساب مواردها ومن مصالحها ومن تحالفاتها.

هذا يعني أن السنوات القادمة ستشهد انحساراً وتراجعاً لسياسة التدخل الأمريكي في الأزمات، والنتيجة هي ضرورة البحث عن وكيل أو وكلاء أو “تحالف للوكلاء” يتولى مهمة الدفاع عن المصالح الأمريكية في الأقاليم والمناطق المختلفة على نحو ما كانت عليه السياسة الأمريكية عقب هزيمتها في فيتنام في نهاية عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات التي اتبعت ما عُرف بـ “مبدأ نيكسون” وعندها اختارت واشنطن وكيلين بارزين للدفاع عن مصالحها في إقليم الخليج هما إيران الشاه نشاهية كوكيل أو كشرطي عسكري والسعودية كوكيل سياسي وفقاً لاستراتيجية عُرفت باستراتيجية “الركيزتين المتساندتين”: الركيزة العسكرية الإيرانية، والركيزة السياسية المعنوية السعودية.

فقد كشفت الحرب الدائرة في سورية، وفقاً لتقرير لجهاز الأمن الإسرائيلي نشرته صحيفة “معاريف”، أن “الحرب السورية الأهلية تدل على أن فترة دامت أكثر من 20 سنة كانت فيها الهيمنة الأمريكية العالمية مطلقة قد انتهت”. ومن هنا جاء التوجه الأمريكي للبحث عن هندسة جديدة للنظام الإقليمي للشرق الأوسط تأخذ فباعتبارها خصوصيات وقيود الوضع الاستراتيجي الراهن في الإقليم، كما تأخذ حقيقة التهديدات الجديدة والمتجددة التي تواجه الولايات المتحدة حالياً من جراء الثورات العربية وتداعياتها(36).

-مستقبل الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)

في يوم 29 حزيران 2014 أعلن تنظيم “داعش” قيام “دولة الخلافة الإسلامية” في خطاب تاريخي لزعيمه أبو بكر البغدادي في المسجد الكبير بمدينة الموصل، كما أعلن تسمية البغدادي “خليفة للمسلمين” حدث ذلك عقب اجتياح قوات “داعش” لمساحات واسعة من المحافظات “السنية” في شمال غرب ووسط العراق، وسيطرتها على كثير من منابع النفط العراقي، وتمكنها من فرض هيمنتها على مساحات واسعة من سورية والعراق تتجاوز خمسة أضعاف الدولة اللبنانية.

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ومشروعه السياسي أي “الخلافة الإسلامية” يعد تطورًا شديد الخطورة على مستقبل النظام العربي كله، لأن هذا التنظيم أخذ يتقوى على حساب تنظيم “القاعدة” في العراق وسورية، وأخذ يمثل قوة جذب لمقاتلي التنظيمات الجهادية (السلفية الجهادية) ليس فقط في سورية والعراق بل وفي أنحاء عربية وإسلامية بل وعالمية واسعة، وأخذ يمثل تهديداً للمصالح الأمريكية خاصة والغربية عامة ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تشكيل “تحالف دولي- إقليمي” لمقاتلة “داعش” في العراق وسورية، لكن الحرب على “داعش” مازالت قاصرة، لأن التحالف الدولي يقود حرباً محدودة تقتصر على الضربات الجوية دون القتال البري، ولأنها تحدث دون تعاون أو تنسيق مع القوتين الإقليميتين إيران التي استبعدت بضغوط غربية وإقليمية من المشاركة، وتركيا التي نأت بنفسها عن المشاركة إلا بعد الاستجابة لمطالبها في سورية وفي محافظة “حلب” على وجه الخصوص حيث يطالب الأتراك بفرض منطقة حظر جوي على منطقة واسعة من شمال سورية، فضلاً عن أنها لا تريد أن يكون قتالها ضد “داعش” دعماً للانفصاليين الأكراد الأتراك الذين يقاتلون في شمال سورية تنظيم “داعش” جنباً إلى جنب مع أشقائهم أكراد سورية.

مشروع “الدولة الإسلامية” (داعش) يمثل خطراً داهماً على مستقبل النظام العربي لأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أنه مشروع ينحرف بأولوية ومكانة قضية فلسطين كقضية مركزية عربية حيث تتدنى أولوية هدف تحرير فلسطين وخوض الصراع ضد الكيان الصهيوني في مشروع “الدولة الإسلامية” (داعش). فرأس أولويات “داعش” هو هدف إقامة دولة الخلافة الإسلامية بكل ما يعنيه وما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من مهام أبرزها بالطبع تدمير الدول العربية الراهنة باعتبارها دولاً ومجتمعات كافرة كي تقوم على أنقاضها دولة الإيمان أي دولة الخلافة، وبعدها تأتي أولوية محاربة الكفر وأخيراً تكون المواجهة مع اليهود ربما “في آخر الزمان”.

مشروع “داعش” أسسه أبو مسعد الزرقاوي مؤسس تنظيم “دولة العراق الإسلامية” أو “الدولة الإسلامية في العراق” ومعه أبو عمر البغدادي، وكان هذا المشروع هو سبب الصراع بين الزرقاوي والشيخ أسامة بن لادن زعيم “القاعدة” قبل اغتياله، وهو الصراع الذي أدى بالزرقاوي إلى الإعلان استقلال تنظيمه عن تنظيم القاعدة. ففي العدد الأول من مجلة “دابق” التي يصدرها تنظيم “داعش” باللغة الإنجليزية جاء التأكيد على أن الزرقاوي مهد الطريق للدولة الإسلامية، وبعد اغتياله أعلن أبو حمزة المهاجر وأبو عمر البغدادي قيام “الدولة الإسلامية في العراق” وكان أبو عمر أميرها، ومن بعده تولى أبو بكر البغدادي زعامة هذا التنظيم الذي تأسس على نقيض من أولويات تنظيم القاعدة.

فقد استمد أبو بكر البغدادي فكرة بناء “الدولة الإسلامية” من الأسس التي وضعها أبو مصعب الزرقاوي وأبو عمر البغدادي. وكان الزرقاوي وعد بإقامة “الإمارة الإسلامية” وعرض المراحل التي ستعبرها: أولاً: “ستقوم بإزالة العدو (أي إسقاط الدول الكافرة وسلطات الطغيان الفاسدة التي تقف حجر عثرة أمام إقامة دولة الخلافة”، وثانيًا “نقيم الدولة الإسلامية”، وثالثاً “ننطلق خارجاً للاستيلاء على بقية الدول الإسلامية”، ورابعاً “بعد ذلك نقاتل الكفار”، وهنا يكمن المفترق مع القاعدة التي تعطي الأولوية لقتال الكفار، وترجئ أولوية إقامة الدولة الإسلامية إلى نهاية المطاف.

فلسطين ليست ضمن هذه الأولويات، أو هي بالتحديد هدف نهاية المطاف بعد إسقاط دول الكفر، وإقامة الدولة الإسلامية، ثم التمدد نحو الخارج لفرض دولة الخلافة على العالم الإسلامي، وبعده مقاتلة الكفر (أي الغرب) وأخيراً محاربة اليهود. فحسب تكفير “داعش” لن تقوم الساعة “حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون”. وفي العدد الثاني من مجلة “دابق” وفي الصفحة “4” جاء “بالنسبة إلى المذابح التي تجري في غزة، فإن أعمال الدولة الإسلامية تتحدث بصوت أعلى من كلماتها، وأنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن نصل فلسطين لمحاربة اليهود البربريين”، لكن “داعش” في الوقت نفسه ترى أن دعوة كل من السلطة الفلسطينية وحركة “حماس” إلى انتخابات تشريعية “واحدة من أعمال الردة”.

السبب الثاني، أن مشروع “داعش” الذي يجعل أبرز أولوياته إسقاط الدول العربية باعتبارها دولاً كافرة يعتبر قوة مضافة للكيان الصهيوني. لأن تدمير الدول الإسلامية بدافع من إسقاط دول الكفر معناه تدمير الجيوش والقدرات الاقتصادية وتمزيق الكيان السياسي والاجتماعي لهذه الدول، ويطلق العنان لمشروع التقسيم وإقامة الدويلات الطائفية والعرقية على أنقاض الدول القائمة، وهذا حلم الكيان الصهيوني، لأن تدمير الجيوش في العراق وفي سورية، واستنزاف القدرات والثروات وإطلاق مشروع إعادة تقسيم أرض العرب لن يبقى قوة قادرة على مقاتلة الكيان الصهيوني. وما يحدث في شمال سورية مع الحدود مع تركيا من نشاط كردي هدفه الانفصال عن الدولة السورية ضمن اصطفاف الأكراد لمحاربة “داعش” مدلوله واضح، ولعل في إعطاء أولوية لمصطلحات مثل “حرب كوباني-الكردية” بدلاً من حرب “عين العرب – السورية” ضد “داعش” ما يكفي لفهم خطورة ما يحدث في سورية وما يحدث في العراق من تجهيز لإطلاق مشروع انفصال دولة كردية من الجسد السوري، وأخرى من الجسد العراقي، وهي كلها مجرد مقدمات لمشروع التقسيم.

أما السبب الثالث فيرجع إلى تناغم وانسجام مشروع إقامة “الدولة الإسلامية” مع المشروع الصهيوني لإقامة “الدولة اليهودية” في فلسطين، أو فرض إسرائيل دولة يهودية، فأولوية مشروع حكومة بنيامين نتنياهو التي تحكم الكيان الصهيوني الآن هو إقامة الدولة اليهودية وفرض مشروع “دولة واحدة لشعب واحد” أي دولة إسرائيل الكبرى للشعب اليهودي على أنقاض مشروع حل الدولتين.

وقد حرص نتنياهو وأبرز قادة الكيان الصهيوني على جعل ترسيخ هذا المفهوم ومركزيته قولاً وعملاً من خلال التوسع في مشروع التهويد والاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة.

ففي مؤتمره الصحفي الذي عقده مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يوم 13 تشرين الأول الفائت على هامش زيارة بان كي مون لـ “إسرائيل” عقب انتهاء مؤتمر “إعادة إعمار قطاع غزة” بالقاهرة الذي نظمته مصر والنرويج كان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني حريصاً على أن يرد، ولو بشكل “غير مباشر” على مقررات اجتماع القاهرة، وأن يحسم ما يراه، من وجهة نظره، “قضايا ملتبسة” تتعلق بمشروع “الدولة اليهودية الكبرى” الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يعني تفريغ مشروع “حل الدولتين” من مضمونه لصالح المشروع اليهودي القائم على أساس “أرض واحدة لشعب واحد”، أي أن فلسطين وبالتحديد الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل) والأراضي المحتلة عام 1967 (وبالتحديد الضفة الغربية) هي أرض موحدة لدولة موحدة هي دولة إسرائيل وللشعب اليهودي.

وحتى يصل إلى ما يريد توضيحه طالب نتنياهو، في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، موضحاً مطالبه إلى كل من يعنيهم الأمر وبالذات الشعب الفلسطيني وقيادته والشعب العربي كله وزعمائه، بضرورة الفصل بين ما يجري في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية، على أساس أن “القطاع لا تحتله إسرائيل” وأن الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل ومن حقها بناء على ذلك، أن تواصل فيها عمليات مصادرة الأراضي والمنازل وبناء المستوطنات.

والخلاصة التي أرادها نتنياهو أن تصل إلى الجميع هي؛ أنه “ليس هناك شيء اسمه القضية الفلسطينية”، وإن وجدت فإنها ليست السبب فيما يجري في الشرق الأوسط من صراعات، وأن الصراعات هي وليدة مجتمعاتها وهي إفراز لواقع الدول العربية “الفاشلة”، العاجزة عن تحقيق التماسك الوطني لكونها تضم مكونات غير متجانسة عرقياً ودينياً وطائفياً، ولأنها دول مستبدة وغير ديمقراطية(38).

بهذا المعنى يخدم المشروع السياسي لـ “الدولة الإسلامية” (داعش) المشروع الصهيوني، ومن ثم فهو خطر كبير على النظام العربي، لكن الأهم أنه ومن خلال دعوته إلى إحياء بل وفرض “الخلافة الإسلامية” يرمي إلى هدم النظام العربي والتأسيس لنظام آخر بديل هو نظام الخلافة.

مستقبل النظام العربي يرتبط بمستقبل “داعش” ومن الصعب نجاح أي توقع بإعادة ترميم وتفعيل النظام العربي دون الوعي بمآل مشروع “داعش”، وهو محدد شديد الأهمية إضافة إلى المحددات الأربعة الأخرى التي تحكم مستقبل النظام العربي في ظل التطورات الجديدة في هيكلية النظام العالمي، وفي ظل تطورات وتداعيات ظاهرة الثورات العربية وما سوف تتركه هذه الثورات من تصدعات في بنية النظام العربي أو ما سوف تحدثه من تثوير وتفعيل لهذا النظام.

http://www.acrseg.org/36537

http://www.acrseg.org/36543

الهوامش:

1- د. محمد السعيد إدريس: “النظام العربي والنظام الإقليمي للشرق الأوسط- تأثيرات الثورات العربية وصراعات النظام السياسي”، دراسة غير منشورة.

2- المرجع السابق.

3- د. أحمد يوسف أحمد ، النظام الدولي والنظام العربي ـ بحث في أنماط الارتباط، في : الوطن العربي والمتغيرات العالمية . (القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية، 1991(، ص 53 ـ 63 .

4- انظر توضيح ذلك في مقدمة مؤلف لويس كانتوري وستيفن شبيجل :

Louis J. Cantory and Steven L. spiegel. The International Politics of Regions . A comparative Approce che, (Englewood Cliffs, New Jersey 1970), . pp. 1- 4

5- Oran R. Young , Political Discontinuties in the International System , “World Politics” Vol. No 1988, pp 369- 370.

6- د. عبد المنعم سعيد ، العرب ومستقبل النظام العالمي ، مرجع سابق ص 51 .

7- Andrew Scott , The Functioning of the International political system , (New York , Macmillan,1967, pp. 112-113.

8- Richard Rosecrance, “Regionalism and the Sort – cold war era “, Internation Journal, XLVI , No. 3, (Summer 1991) ,pp. 373 – 375 .

9- انظر في نماذج هذا التقييم : د. عبد المنعم المشاط ، “هيكل النظام العالمي الجديد”في : د. محمد السيد سليم (محرر(، النظام العالمي الجديد ، مرجع سابق ، ص 86 .

10- جمال سند السويدي، “آفاق العصر الأمريكي- السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد” (مركز الإمارات للدراسات السياسية والإستراتيجية، أبوظبي، الطبعة الأولى، 1914)، ص 42.

11- المرجع السابق ص 43.

12- المرجع السابق.

13- المرجع السابق.

14- د. ودودة بدران ، ” الرؤي المختلفة للنظام العالمي الجديد ” في د. محمد السيد سليم، (محرر(، النظام العالمي الجديد ، مرجع سابق ، ص 42 ـ 52 .

15- د. محمد السيد سعيد “المتغيرات السياسية الدولية وأثرها على الوطن العربي “في : الوطن العربي والمتغيرات العالمية ، مرجع سابق ، ص 55 ، 56 .

16- حول معركة اكتساب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوربية واليابان انظر : د. ليستر ثورو ، المتناطحون ـ المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوربا وأمريكا ، ترجمة د. محمد فريد ، (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي ، 1994 (، ص 150 ـ 163 .

17- د. عبد المنعم المشاط ،”النظام العالمي الجديد “في : د. محمد السيد سليم ، (محرر(، النظام العالمي الجديد ، مرجع سابق ، ص 86 ،87 .

18- Johan Galtung,” A Structursal Theory of Aggression, Journal of PeaceResearch , No . 2 , (1964) , pp. 95 – 188.

19- Ted Galen Carpenter, ” The New World Disorder, Foreign Policy, No. 8, (Fall 1991).

20- انظر في إعادة تقييم وجود وأدوار القوة العظمى في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية :

Edward N .Luttwak , Where are the Great Powers ? At Home with Kidds، op.cit, Foreign Affairs, vol.73 ، No 4, (July – August 1994), p.p.23-28.

William Pfaff, “Reading World Order”, Foreign Affairs, vol.70 ، No 1, 1991 .and : Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty . First Century،International Affairs، Vol . 67 , No. 3 , (July 1991).

21- انظر في مفهوم وفاق القوى:

Richard Rosecrance,” A New Concert of powers”, Foreign Affairs, Vol. 71، No. 2, (1992), pp. 64 – 82 .

السيد ياسين ” قراءة استشرافية لخريطة المجتمع الكوني الجديد ” في : التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1993 مرجع سابق، ص 14 .

د. عبد المنعم سعيد ، ما بعد الحرب الباردة : النظام الدولي بين الفوضى والاستقرار 3991 ، التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1993 ، ( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الاهرام ، 1994)، ص 53 .

د. محمد السيد سعيد ، المتغيرات السياسية الدولية وأثرها علي الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص 17 ـ 37 .

انظر في هذا التحول لوظيفة الامم المتحدة وضغوط قيادة النظام العالمي :

Peregine Worsthome, “New World Disorder” The Sunday Telegraph , July. 5, 1991. Joseph S. Nye، Jr, What New world order ?op. cit,pp. 95-96.

22- عبد الرحمن محمد النعمي، “الصراع على الخليج العربي،\\\”، (بيروت، المركز العربي الجديد للطباعة والنشر، 1992)، ص113.

23- المرجع نفسه، ص113.

24- “كلينتون: أمريكا.. قائدة العالم.. وتعمل منفردة عند الضرورة، جريدة الخليج، 6/5/1993.

25- هنري كيسنجر، “مقومات للفوضى في السياسة الخارجية الأمريكية”، جريدة الشرق الأوسط، (خدمة لوس أنجلوس تايمز)، 5/9/1993.

26- “أمريكا تعلن الخطوط العريضة لاستخدام القوة المنفردة لحماية مصالحها”، جريدة الخليج، 25/9/1993.

27- المرجع نفسه.

28- زها بسطامي، “الاستراتيجية الأمريكية والنظام العالمي الجديد”، جريدة الحياة، 5/4/1992.

29- وليام بفاف، إمبراطورية كاريكاتورية” (نقلًا عن International Herald Tribune)، جريدة الخليج، 28/3/1992.

30- المصدر نفسه.

31- “أمريكا تحاول احتواء ردود الفعل ضد وثيقة البنتاجون”، جريدة الاتحاد (الإماراتية)، 14/3/1992.

32- د. محمد السعيد إدريس، “شراكة دولية لقيادة النظام العالمي”، جريدة الخليج، 2/1/2014.

33- أحمد السيد النجار (محرر)، “تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2012- 2013″، (القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، ص344- 346.

34- د. محمد السعيد إدريس، “الثورات العربية ومستقبل العلاقة بين النظام العربي والنظام الإقليمي”، التقرير الاستراتيجي العربي، (مؤسسة الأهرام، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- القاهرة، 2011- 2012).

35- المرجع السابق.

36- المرجع السابق.

37- د. محمد السعيد إدريس، “دولة الخلافة الإسلامية” (داعش) ومستقبل الصراع العربي الصهيوني- ورقة مقدمة إلى مؤتمر “داعش: العالم في مواجهة الإرهاب الدولي- 23 تشرين الثاني 2014.

38- المرجع السابق.