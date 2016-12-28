التطوير العقاري السوري .. نشأه فتية واستثمار في الرماد
لا يقتصر سوق التطوير العقاري على قطاع التشييد والإنشاءات بل يتعدى ذلك ليشمل البنى التحتية من طرق ومحطات صرف صحي وكذلك بناء المدن والمناطق الصناعية أو... اقرأ المزيد
لا يقتصر سوق التطوير العقاري على قطاع التشييد والإنشاءات بل يتعدى ذلك ليشمل البنى التحتية من طرق ومحطات صرف صحي وكذلك بناء المدن والمناطق الصناعية أو... اقرأ المزيد
إن أحداً لا يستطيع إنكار المآسي البشرية الناجمة عن الحروب…لكني في الأمس شاهدت صوراً من الخروج الكبير من مخيم اليرموك إثر سيطرة التنظيمات المتطرف... اقرأ المزيد
تسببت الحرب الأهلية السورية، وهجرة اللاجئين التي تلتها، بتغيرات مفاجئة في استخدام الأراضي وموارد المياه العذبة في المنطقة، تبعاً للبيانات الساتلية الت... اقرأ المزيد
إنّ ما يحصل مع اللاجئين السوريين في الدول التي لجؤوا إليها، يوضح حقيقة اختلاف تعاطي كل دولة وصل إليها اللاجئون، خاصة أنّهم تعرضوا إلى اعتداءات كثيرة،... اقرأ المزيد
تدور في بعض الأوساط لازمة مملة في الرواية التي تقول أن ما أسموها “الثورة” السورية ” اندلعت كردة فعل على السياسات الليبرالية الجديدة... اقرأ المزيد
“جنة الأطفال منازلهم” استوقفتني هذه العبارة المدونة على بطاقة دعوة لحضور زفاف إحدى قريباتي، ولكن لم يدر في خلدي وأنا أعد للبحث في مشكلة زو... اقرأ المزيد