وتستمر الحرب الإعلامية على سورية
رواية واحدة تحاول اختزال ما يحدث هنا، بهدف تغييب حقيقة ما يجري في سورية عن الرأي العام الغربي وذلك لعدم حيادية وسائل الإعلام الغربية في تعاطيها مع ال... اقرأ المزيد
رواية واحدة تحاول اختزال ما يحدث هنا، بهدف تغييب حقيقة ما يجري في سورية عن الرأي العام الغربي وذلك لعدم حيادية وسائل الإعلام الغربية في تعاطيها مع ال... اقرأ المزيد
ما تتعرض له سورية منذ سبع سنوات وإلى الآن من أعمال إرهابية هو نتيجة إرسال بعض الدول الغربية والعربية لعشرات الآلاف من الإرهابيين ودعمهم لوجستياً بالسل... اقرأ المزيد
لم يترك أعداء سورية وسيلةً إلاّ وحاولوا استغلالها في حربهم على سورية من تدمير للبنى التحتية إلى فرض حصار اقتصادي عليها وسرقةٍ لمواردها الطبيعية، ولكن... اقرأ المزيد
جذبت آلة الدعاية الغربية الواسعة العديد من المجموعات التي كانت جديرة بالإحترام سابقاً، مثل منظمة العفو الدولية، التي نشرت للتو تقريراً مشكوك في صحته... اقرأ المزيد
إنّ الخطّ البياني لمشهد التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها سورية منذ حصولها على استقلالها تعرض إلى اهتزازات عميقة، فنحن لا نستطيع أن نتجاهل اله... اقرأ المزيد
Beijing Review منذ أن بدأ العمل باتفاق وقف إطلاق النار السوري في العام الماضي، تقدمت محادثات السلام بشكل تدريجي، وهي محادثات تضم ممثلين عن الأمم المتح... اقرأ المزيد
إنّ الخطّ البياني لمشهد التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها سورية منذ حصولها على استقلالها تعرض إلى اهتزازات عميقة، فنحن لا نستطيع أن نتجاهل الهّوة الثقافية والاجتماعية الكبيرة الموجودة بين الريف والمدينة وحالة الانتقال السريع التي ف... اقرأ المزيد