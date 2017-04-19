إنّ الخطّ البياني لمشهد التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها سورية منذ حصولها على استقلالها تعرض إلى اهتزازات عميقة، فنحن لا نستطيع أن نتجاهل الهّوة الثقافية والاجتماعية الكبيرة الموجودة بين الريف والمدينة وحالة الانتقال السريع التي ف... اقرأ المزيد