إن أحداً لا يستطيع إنكار المآسي البشرية الناجمة عن الحروب…لكني في الأمس شاهدت صوراً من الخروج الكبير من مخيم اليرموك إثر سيطرة التنظيمات المتطرف... اقرأ المزيد