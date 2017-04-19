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الانشقاق الأوروبي.. معضلة ألمانيا

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التهديدات الأمريكية لم ولن تخيفنا

التهديدات الأمريكية لم ولن تخيفنا

من صاحب المصلحة في خان شيخون

من صاحب المصلحة في خان شيخون

أطفال سورية ضحايا الحرب الحاقدة

أطفال سورية ضحايا الحرب الحاقدة

إنفوغرافيك

مطرقة الحرب على صخرة التعليم العالي

مطرقة الحرب على صخرة التعليم العالي

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معركة الجيوب في زمن الحروب

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انفوغرافيك للأضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء في سورية

انفوغرافيك للأضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء في سورية

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ســورية

قضـــايا

البنية الاجتماعية والثقافية وأسباب الخلل فيها

آذار 27, 2017 القسم: ثقافة ومجتمع, رئيسي, ســـورية, مقالات لا يوجد تعليقات
البنية الاجتماعية والثقافية وأسباب الخلل فيها

إنّ الخطّ البياني لمشهد التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها سورية منذ حصولها على استقلالها تعرض إلى اهتزازات عميقة، فنحن لا نستطيع أن نتجاهل الهّوة الثقافية والاجتماعية الكبيرة الموجودة بين الريف والمدينة وحالة الانتقال السريع  التي ف... اقرأ المزيد

الوطن العربي

المشهد العالمي المتغير

المشهد العالمي المتغير

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خرافة واشنطن

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التغطية الإعلامية عبر-الوطنية لتهديد الدولة الإسلامية: منظور عالمي؟

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جديد المركز

جديد المركز

جديد المركز

آب 15, 2016

صفحة المركز

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